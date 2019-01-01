بطاقة صفراء من نصيب كارباخال
التبديل الاول فى صفوف ريال مدريد
29' 🔁 | 0-2 | Cambio. Se retira @Lucasvazquez91 y entra @GarethBale11. #RMUCL pic.twitter.com/YsDw53EUD2— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) ٥ مارس ٢٠١٩
ديفيد نيريس كومبوس يسجل الهدف الثاني لفريق أياكس
ديفيد نيريس كومبوس20’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من دوسان تاديتش من خارج المنطقة ومرور رائع بمهارة فردية ثم يمررها لداخل المنطقة الي الخالي من الرقابة ديفيد نيريس الذي تلقاها وسددها من فوق جسد الحارس ثيبوه كورتوا لتسكن الشباك بنجاح
18. JAAAAAA GOAAAAAAL!!!!— AFC Ajax (@AFCAjax) ٥ مارس ٢٠١٩
DAVID NERES 0-2!!!#UCL #reaaja pic.twitter.com/SVe2zNmkUE
حكيم زيياش يفتتحل التسجيل لأياكس
حكيم زيياش8’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق دوسان ناديتش الذي مررها إلى داخل المنطقة لتصل إلى حكيم زيياش الذي سددها من لمسة واحدة على يمين المرمي لتسكن الشباك بنجاح
7. GOAAAAAAAL! 0-1!!!— AFC Ajax (@AFCAjax) ٥ مارس ٢٠١٩
HAAAAAAKIM ZIYECHHHHHH!!!#UCL #reaaja pic.twitter.com/Is1RzpLOCh
أووووووووه،،،، القائم يتصدي لهدف مؤكد لريال مدريد
▶ ¡ARRANCA EL PARTIDO!@realmadrid 0-0 @AFCAjax— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) ٥ مارس ٢٠١٩
📱 https://t.co/w82EoEpWRh
💻 https://t.co/diKjbjMSMh#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/oNn1ttMyDx
التشكيل الرسمي لفريق أياكس
يبدأ بطريقة(4/3/3) وتضم كلامن
أندري أونانا / نصير مزراوي / ماتياس دي ليخت / دالي بليند / نيكولاس تاجليافيكو / دوني فان دي بيك / لاسة شوني / فرينكي دي يونج / حكيم زيباش / دوسان تاديتش / ديفيد نيريس كومبوس
FULL SQUAD. 🖨#UCL #reaaja pic.twitter.com/JVqmZ54oM5— AFC Ajax (@AFCAjax) ٥ مارس ٢٠١٩
البدلاء برونو فاريلد / جويل فيلتمان / داني دو ويت / دالي سينكجرافين / زكريا الابيض / كلاس جان هنتلار / كاسبر دولبرج
التشكسل الرسمي لريال مدريد
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلا من
ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / ناتشو / رافاييل فاران / سيرخيو ريجيلون / توني كروس / كاسيميرو / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور
📝 ¡Once inicial contra el @AFCAjax! 💫#RMUCL | #HalaMadrid— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) ٥ مارس ٢٠١٩
البدلاء / كيلور نافاس / خيسوس فاييخو / مارسيلو / فيدريكو فالفيردي / داني سيبايوس / ماركو اسينسيو / جاريث بيل