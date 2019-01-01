مدونة حية

ريال مدريد × أياكس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ريال مدريد واياكس، في إطار إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2018-19

محدث
التعليقات()
Getty Images

2019-03-05T20:31:28Z

33’ أووووووووووووه،،،،، فينيسيوس يتعرض للإصابة ويبدو انه غير قادر على إستكمال المباراة هو الاخر 

2019-03-05T20:30:54Z

32’ مرتدة سريعة لريال مدريد وإنطلاقة من فينيسيوس جونيور الذي توغل بها لداخل يسار المنطقة ثم سددها فى الشباك الخارجية 

2019-03-05T20:30:33Z

31’ تنفيذ الخطأ من حكيم زيياش بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

بطاقة صفراء من نصيب كارباخال

2019-03-05T20:29:41Z

30’ خطأ من خارج المنطقة بعد تدخل قوي من كارباخال على ديفيد نيريس 

2019-03-05T20:28:06Z

28’ توقف اللقاء لسقوط لوكاس فاسكيز ويبدو انه غير قادر على إستكمال المباراة 

2019-03-05T20:27:30Z

27’ محاولات من لاعبي ريال مدريد للبحث عن هدف لتقليص الفارق 

2019-03-05T20:26:17Z

26’ بطاقة صفراء من نصيب نصير مزراوي بعد تدخل قوي على فينيسيوس جونيور

2019-03-05T20:25:33Z

25’ تسديدة قوية من دوسان تاديتش لكن تصدي لها الحارس كورتوا ببراعة 

2019-03-05T20:24:38Z

24’ تنفيذ الركنية بعرضية من توني كروس لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-03-05T20:23:42Z

23’ إنطلاقة من فينيسيوس جونيور لداخل المنطقة ثم يمررها إلى لوكاس فاسكيز الذي سدد كرة قوية لكن ابعدها الحارس ببراعة 

2019-03-05T20:22:41Z

22’ تنفيذ الركنية بعرضية من توني كروس لكنها ترتد من مدافعي اياكس فى مرتدة خطيرة وتمريرة تصل إلى ديفيد نيريس الذي سدد كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-03-05T20:21:35Z

21’ عرضية من لوكاس فاسكيز من الجهة اليسري ابعدها الدفاع إلى ركنية 

ديفيد نيريس كومبوس يسجل الهدف الثاني لفريق أياكس

2019-03-05T20:19:13Z

ديفيد نيريس كومبوس

20’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من دوسان تاديتش من خارج المنطقة ومرور رائع بمهارة فردية ثم يمررها لداخل المنطقة الي الخالي من الرقابة ديفيد نيريس الذي تلقاها وسددها  من فوق جسد الحارس ثيبوه كورتوا لتسكن الشباك بنجاح 

2019-03-05T20:18:30Z

19’ جوووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني لفريق أياكس عن طريق ديفيد تيريس 

2019-03-05T20:17:37Z

18’ تنفيذ الركنية بعرضية من توني كروس لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع لتصل على الجهة اليسري إلى لوكا مودريتش الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة تلقاها رافاييل فاران وسددها من لمسة واحدة لكن أمسكها الحارس بثبات 

2019-03-05T20:16:47Z

17’ مرتدة سريعة لريال مدريد وإنطلاقة من كريم بنزيمة من على حدود المنطقة ثم يمررها لداخل المنطقة فى إتجاه فينيسيوس لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

2019-03-05T20:15:44Z

16’ تسديدة من توني كروس من على حدود المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي

2019-03-05T20:15:21Z

15’ ربع ساعة اولي من زمن الشوط الاول الوتقدم لفريق أياكس بهدف مقابل لاشئ

2019-03-05T20:14:54Z

14’ تمريرة طولية فى إتجاه كريم بنزيمة على حدود المنطقة لكن ابعدها ماتياس دي ليحت إلى رمية تماس

2019-03-05T20:13:52Z

13’ محاولة المرور من لوكا مودريتش من الجهة اليمنى لكنه تدخل بقوة على نصير مزراوي والحكم يحتسب خطأ لصالح أياكس

2019-03-05T20:12:49Z

12’ إستخلاص رائع للكرة من ديفيد نيريس من امام كارباخال ومحاولة المرور لداخل المنطقة لكنها طالت وتحولت إلى ضربة مرمي 

2019-03-05T20:11:46Z

11’ تمريرة رائعة من لوكاس فاسكيز لداخل المنطقة إلى كريم بنزيمة الذي مررها بكعب القدم إلى لوكاس فاسكيز الذي مررها لداخل المنطقة إلى توني كروس الذي تباطئ فى تسديد الكرة ليستخلصها الدفاع من امامه

2019-03-05T20:10:42Z

10’ ضغط متقدم من لاعبي أياكس على دفاعات ريال مدريد

2019-03-05T20:09:20Z

9’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق لوكاس فاسكيز لداخل المنطقة تلقاها فينيسيوس جونيور من يسار المنطقة وسددها تسديدة قوية لكن امسكها الحارس بثبات 

حكيم زيياش يفتتحل التسجيل لأياكس

2019-03-05T20:07:46Z

حكيم زيياش

8’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق دوسان ناديتش الذي مررها إلى داخل المنطقة لتصل إلى حكيم زيياش الذي سددها من لمسة واحدة على يمين المرمي لتسكن الشباك بنجاح 

2019-03-05T20:07:08Z

7’ جوووووووووووووووووووووول،،،،،،، الهدف الاول لفريق أياكس عن طريق حكيم زيياش 

2019-03-05T20:06:03Z

6’ خطأ فى مننتصف الميدان بعد تدخل قوي من لاسه شوني على لوكا مودريتش 

أووووووووه،،،، القائم يتصدي لهدف مؤكد لريال مدريد

2019-03-05T20:04:58Z

5’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق لوكاس فاسكيز لداخل المنطقة تلقاها رافاييل فاران برأسية قوية لكنها تصطدم فى القائم الاعلي لمرمي الحارس أندري أونانا

2019-03-05T20:04:03Z

4’ تنفيذ الركنية بعرضية من توني كروس لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-03-05T20:03:35Z

3’ تمريرة من لوكا موديتش على الجهة اليسري إلى كريم بنزيمة الذي حاول المرور من مدافعي أياكس لكن ابعدوها إلى ركنية 

2019-03-05T20:01:45Z

2’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من نيكولاس تاجليافيكو على لوكاس فاسكيز

التشكيل الرسمي لفريق أياكس

2019-03-05T19:36:06Z

يبدأ بطريقة(4/3/3) وتضم كلامن

أندري أونانا / نصير مزراوي / ماتياس دي ليخت / دالي بليند / نيكولاس تاجليافيكو / دوني فان دي بيك / لاسة شوني / فرينكي دي يونج / حكيم زيباش / دوسان تاديتش / ديفيد نيريس كومبوس 

البدلاء برونو فاريلد / جويل فيلتمان / داني دو ويت / دالي سينكجرافين / زكريا الابيض / كلاس جان هنتلار / كاسبر دولبرج 

التشكسل الرسمي لريال مدريد

2019-03-05T19:32:30Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلا من

ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / ناتشو / رافاييل فاران / سيرخيو ريجيلون / توني كروس / كاسيميرو / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور 

البدلاء / كيلور نافاس / خيسوس فاييخو / مارسيلو / فيدريكو فالفيردي / داني سيبايوس / ماركو اسينسيو / جاريث بيل 

2019-03-05T18:11:50Z

يدير اللقاء تحكيميًا الحكم الدولي الألماني فيليكس بريش صاحب الـ 43 عاما.

Getty

2019-03-05T18:11:12Z

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "يوهان كرويف أرينا" بفوز الملكي بهدفين مقابل هدف للفريق الهولندي 

2019-03-05T18:10:59Z

على الجانب الآخر، يدخل أياكس فكانت أخر مبارياته أمام فينرود بنصف نهائي كأس هولندا وتمكن من الفوز بثلاثية نظيفة كما يحتل وصافة الدوري الهولندي بفارق 4 نقاط عن آيندهوفن

2019-03-05T18:10:48Z

يسعي الملكي لمصالحة جماهيره الغاضبة والعودة من جديد للإنتصارات بعد خروجه من كأس ملك إسبانيا من الدور نصف النهائي أمام غريمه التقليدي برشلونة بثلاثية نظيفة، قبل أن يتذوق الفريق الملكي مرارة الهزيمة مجدداً أمام البارسا بهدف دون مقابل على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ليتسع الفارق مع الفريق الكتالوني إلى 12 نقطة 

2019-03-04T19:47:37Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف ريال مدريد الإسباني نظيره أياكس الهولندي ، على ملعب “سانتياجو برنابيو” ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.