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ريال مدريد × أتلتيك بيلباو | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو في إطار منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني 2018-19

محدث
التعليقات()
Getty Images

2019-04-21T16:04:26Z

90+2’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق براهيم دياز خلف دفاعات أتتلتيك بيلباو على حدود المنطقة في إتجاه جاريث بيل ثم خروج من الحارس هيريرين وأبعد الكرة برأسية، لكنها وصلت أمام بيل الذي مررها من لمسة واحدة إلى كريم بنزيما سددها بسهولة في المرمى الخالي

2019-04-21T16:03:47Z

90+1’جوووووووووووووول.......والهاتريك لكريم بنزيما

2019-04-21T16:02:10Z

90’تمريرة بينية عن طريق لوكا مودريتش وضعت جاريث بيل منفردًا بالحارس داخل المنطقة ثم إستقبل الكرة وسددها مرفوعة بشكل رائع، لكنها مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-21T16:01:36Z

89’ياربااااااااااااااااااااااااااااااااه، ماذا أهدرت يا بيل

شاهد هدف ريال مدريد الأول

2019-04-21T15:59:53Z

عن طريق كريم بنزيما

88’

2019-04-21T15:58:15Z

87’براهيم دياز انطلق من الجانب الأيسر سريعًا ثم راوغ دفاعات ألفاريز وتوغل إلى داخل المنطقة ليسدد كرة قوية تصدى لها الحارس هيريرين ببراعة وأبعدت من الدفاعات

2019-04-21T15:57:18Z

85’خمس دقائق متبقية على نهاية المباراة ومازال التقدم لريال مدريد بهدفين دون رد

بطاقة صفراء

2019-04-21T15:56:51Z

84’بطاقة صفراء من نصيب كايلور نافاس بسبب التأخر في تنفيذ ركلة المرمى

2019-04-21T15:56:06Z

83’أوناي لوبيز أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة، أبعدت من رافائيل فاران ببراعة

2019-04-21T15:55:13Z

82’تمريرات وكرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان

2019-04-21T15:53:50Z

81’ويليامس انطلق من منتصف الميدان ثم وصل إلى حدود منطقة جزاء ريال مدريد، كلن تدخل رائع من المدافع فاييخو الذي أبعد الكرة من أمامه ببراعة

2019-04-21T15:51:23Z

80’عشر دقائق متبقية على نهاية المباراة ومازال التقدم لريال مدريد بهدفين دون رد

كريم بنزيما يضيف الثاني لريال مدريد

2019-04-21T15:50:29Z

برأسية من داخل المنطقة

79’الهدف جاء بعد ركينة من الجانب الأيمن نفذها جاريث بيل مقوسة بشكل رائع إلى داخل المنطقة إرتقى لها كريم بنزيما وحولها برأسية قوية سكنت الشباك

 

2019-04-21T15:50:12Z

78’جوووووووووووووووووووول........والهدف الثاني لريال مدريد عن طريق كريم بنزيما

تبديل في صفوف أتلتيك بيلباو

2019-04-21T15:49:14Z

77’خروج راؤول جارسيا ودخول أوناي لوبيز بدلًا منه

2019-04-21T15:48:16Z

76’راؤول جارسيا سدد كرة قوية من خارج المنطقة بيسراه، لكنها في منتصف المرمى وصلت إلى أحضان الحارس كايلور نافاس

2019-04-21T15:47:05Z

75’ربع ساعة أخيرة على نهاية المباراة ومازال التقدم للميرينجي بهدف دون رد

2019-04-21T15:44:17Z

73’ويليامس سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات ريال مدريد وتحولت خارج المنطقة

2019-04-21T15:43:52Z

72’هدأ ريتم المباراة الآن ومازال التقدم لريال مدريد بهدف دون رد

2019-04-21T15:41:30Z

69’ماركو أسينسيو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة وصلت على القائم الثاني إلى دانيل كارباخال الذي إستقبلها ثم كررها لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات أتلتيك بيلباو

2019-04-21T15:40:19Z

68’تمريرات وكرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد على حدود المنطقة بحثًا عن إختراق دفاعت أتلتيك بيلباو

2019-04-21T15:39:11Z

67’كوردوبا مرر كرة بينية في إتجاه ويليامس المنطلق داخل المنطقة، لكن أقوى من المطلوب ووصلت عند الحارس كايلور نافاس

2019-04-21T15:38:26Z

66’ركنية نفذها كوردوبا مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات ريال مدريد

2019-04-21T15:37:00Z

65’ليكو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إصطدمت بماركو أسينسيو وتحولت إلى ركنية

2019-04-21T15:34:57Z

64’ماركو أسينسيو راوغ إنجيو ليكو بشكل رائع ثم مرر كرة في إتجاه مارسيلو المنطلق في الجانب الأيسر، لكن إستقبلها وطالت منه وتحولت إلى رمية جانبية

2019-04-21T15:34:38Z

63’ركنية نفذها توني كروس مقوسة إلى داخل المنطقة وصلت سهلة عند الحارس هيريرين

2019-04-21T15:33:27Z

62’مارسيلو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة إصطدمت بدفاعات أتلتيك بيلباو وتحولت إلى ركنية

2019-04-21T15:33:03Z

61’راؤول جارسيا أرسل تمريرة بينية في إتجاه ويليامس المنطلق داخل المنطقة، لكن الحكم أشار إلى وجود حالة تسلل

2019-04-21T15:32:11Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لريال مدريد بهدف دون رد

2019-04-21T15:31:57Z

58’خطأ لصالح كريم بنيزما في منتصف الميدان بعد تدخل من يراي ألفاريز

2019-04-21T15:28:55Z

56’هدأت المباراة نيبيًا في هذه الأوقات ولاعبي ريال مدريد يتبادلون التمريرات

2019-04-21T15:28:42Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم لريال مدريد بهدف دون رد

2019-04-21T15:28:20Z

53’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان

2019-04-21T15:27:36Z

52’كرة ثابتة نفذها توني كروس مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-04-21T15:26:08Z

51’خطأ لصالح لوكا مودريتش بعد تدخل من إينيجو مارتينيز في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة

2019-04-21T15:23:47Z

50’خمس دقائق مرت على انطلاق الشوط الثاني ومازال التقدم لريال مدريد بهدف دون رد

كريم بنزيما يفتتح التسجيل لريال مدريد

2019-04-21T15:21:00Z

برأسية من داخل المنطقة

49’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأأيسر عن طريق ماركو أسينسيو إلى داخل المنطقة إرتقى لها كريم بنزيما وحولها برأسية قوية سكنت الشباك

 

2019-04-21T15:20:16Z

48’جوووووووووووووووووول......والهدف الاول لريال مدريد

2019-04-21T15:19:56Z

47’كوردوبا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-04-21T14:59:44Z

45’خطأ لصالح يوري بيرشيش في منتصف الميدان بعد تدخل من لوكاس فاسكيز

2019-04-21T14:57:44Z

44’ركنية نُفذت عن طريق كوردوبا إلى داخل المنطقة قابلها راؤول جارسيا برأسية قوية وصلت إلى أحضان الحارس كايلور نافاس

2019-04-21T14:57:12Z

43’إيكر مونيان أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إصطدمت بمارسيلو وتحولت إلى ركلة ركنية

2019-04-21T14:55:38Z

42’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي أتلتيك بيلباو في منتصف الميدان

2019-04-21T14:53:08Z

41’إيكر مونيان أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة في إتجاه راؤول جارسيا، لكنها كانت قوية وتحولت إلى رمية جانبية

2019-04-21T14:52:28Z

40’خمس دقائق أخيرة على نهاية الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-21T14:50:56Z

39’مارسيلو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات أتلتيك بيلباو بعد عن مناطق الخطر

2019-04-21T14:49:50Z

38’إنحصار للعب في منتصف الميدان ولا وجود لخطورة حقيقية على مرمى الفريقين

2019-04-21T14:47:54Z

37’خطأ لصالح كاسيميرو بعد تدخل من راؤول جارسيا في منتصف الميدان

2019-04-21T14:47:12Z

36’خطأ لصالح توني كروس في منتصف الميدان بعد تدخل من راؤول جارسيا

2019-04-21T14:46:46Z

35’عشر دقائق أخيرة على نهاية الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-21T14:46:18Z

34’خطأ لصالح إيكر مونيان بعد تدخل من لوكا مودريتش في منتصف الميدان

2019-04-21T14:45:46Z

33’كاسيميرو أرسل كرة عرضية مميزة من الجانب الأيمن في إتجاه كريم بنزيما الذي كان في موقف تسلل

2019-04-21T14:45:08Z

32’توني كروس نفذ الركنية مقوسة لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات بعيد عن مناطق الخطر

2019-04-21T14:44:09Z

31’كريم بنزيما أرسل كرة عرضية أرضية من الجهة اليسرى في إتجاه ماركو أسينسيو، أبعدت من أمامه من ألفاريز إلى ركنية

2019-04-21T14:43:48Z

30’نصف ساغة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-21T14:42:23Z

28’لوكاس فاسكيز انطلق سريعًا من منتصف الميدان نحو مرمى أتلتيك بيلباو، لكن طالت الكرة عليه ووصلت إلى الحارس ألفاريز

2019-04-21T14:41:43Z

27’ركلة ركنية نفذها توني كروس مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-04-21T14:40:08Z

26’دانيل كاربخال أرسل كرة عرضية من الجهة اليمنى إصطدمت بكوردوبا وتحولت إلى ركنية

2019-04-21T14:39:01Z

25’خطأ لصالح انيجو كوردوبا في منتصف الميدان بعد تدخل من لوكاس فاسكيز

2019-04-21T14:37:59Z

24’يوري بيرشيش أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إصطدمت بدفاعات ريال مدريد وتحولت إلى رمية جانبية

2019-04-21T14:37:14Z

23’إنحصار للعب في منتصف الميدان والكرة بحوزة لاعبي ريال مدريد

2019-04-21T14:35:19Z

22’خطأ لصالح يراي ألفاريز بعد تدخل من كريم بنزيما داخل منطقة جزاء أتلتيك بيلباو

2019-04-21T14:33:41Z

21’دانيل كاربخال أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة بحثًا عن رأسية كريم بنزيما، لكن تدخل من دفاعات أتلتيك بيلباو

2019-04-21T14:32:42Z

20’خطأ لصالح توني كروس بعد تدخل من أنيجو كوردوبا

2019-04-21T14:32:28Z

19’المباراة تُستأنف الآن

2019-04-21T14:32:17Z

18’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-04-21T14:31:59Z

17’لوكس فاسكيز سقط بداعي الإصابة بعد التدخل الأخير

بطاقة صفراء

2019-04-21T14:30:59Z

16’خطأ لصالح لوكاس فاسكيز بعد تدخل قوي من يوري بيرشيش في مناطق دفاعات ريال مدريد

2019-04-21T14:30:42Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-21T14:29:29Z

14’ماركو أسينسيو انطلق من الجانب الأأيسر ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة في إتجاه فاسكيز الذي لمسها أمام مارسيلو سددها قوية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-21T14:27:36Z

13’تمريرة بينية عن طريق لوكا مودريتش في إتجاه كريم بنزيما المنطلق داخل المنطقة،ـ لكن ابعاد رائع من دفاعات أتلتيك بيلباو

2019-04-21T14:26:07Z

12’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان

2019-04-21T14:24:27Z

11’ماركو أسينسيو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة وصلت إلى أحضان الحارسي هيريرين

2019-04-21T14:23:30Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-21T14:22:43Z

9’ماركو أسينسيو إنطلق من منتصف الميدان ثم وصل إلى حدود المنطقة ومرر كرة بينية في إتجاه كريم بنزيما المنطلق داخل المنطقة، لكن إبعاد رائع من دفاعات أتلتيك بيلباو

2019-04-21T14:21:54Z

8’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق يوري بيرشيش إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات ريال مدريد

2019-04-21T14:21:06Z

7’لاعبي ريال مدريد يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان وسط ضغط عالي من لاعبي أتلتيك بيلباو بحثًا إفتكاك الكرة

2019-04-21T14:19:53Z

6’خطأ لصالح ويليامز في منتصف الميدان بعد تدخل من كاسيميرو

بطاقة صفراء

2019-04-21T14:19:14Z

5’خطأ لصالح دانيل كاربخال بعد تدخل من أنيجو كوردوبا في منتصف الميدان

2019-04-21T14:16:41Z

4’تمريرة بينية عن طريق مارسيلو في إتجاه ماركو أسينسيو المنطلق في الجانب الأيسر، لكن الحكم المساعد يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-04-21T14:16:28Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-04-21T14:15:29Z

2’ريال مدريد بالزي الأبيض على اليسار وأتلتيك بيلباو بالزي الأحمر والأسود على اليمين

2019-04-21T13:54:27Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإسباني ماريو لوبيز

إليكم تشكيل أتلتيك بيلباو لمباراة اليوم

2019-04-21T13:51:14Z

يبدأ المدرب جايزكا جاريتانو بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

ياجو هيريرين / إنيجو ليكو / يراي ألفاريز / إينيجو مارتينيز / يوري بيرشيش / ميكيل سان خوسيه / بينات إتشباريا / إيكر مونيان / راؤول جارسيا / أنيجو كوردوبا / إيناكي ويليامس

 

إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم

2019-04-21T13:47:41Z

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

كيلور نافاس / دانييل كاربخال / رافائيل فاران / خيسوس فاييخو / مارسيلو / لوكا مودريتش / كاسيميرو / توني كروس / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيما / ماركو أسينسيو

 

2019-04-21T13:45:24Z

يعيش فريق أتلتيك بيلباو موسم جيد إلى حد ما حتى الآن في الدوري الإسباني، فكانت آخر مبارياته أمام فريق رايو فاليكانو، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بثلاثية أهداف مقابل هدفين، ويحتل الفريق المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 32 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 13 لقاء، وخسر 8 مواجهات.

2019-04-21T13:45:14Z

تعادل الميرينجي أمام فريق ليجانيس بهدف لمثله، وذلك في إطار منافسات الجولة 32 من الليجا، وبهذا التعادل ظل الفريق في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 61 نقطة وبفارق أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثاني حاليًا، فبعد أن خاض الملكي 32 مباراة في الدوري، استطاع أن يحقق الفوز 19 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقى 9 هزائم. 

2019-04-21T13:43:10Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة 33 من الدوري الإسباني 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال