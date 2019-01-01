90+3’نهاية المباراة
🏁 نهاية المباراة!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 21, 2019
ريال مدريد 3-0 أتليتك بلباو
⚽ د.47 @Benzema
⚽ د.76 @Benzema
⚽ د.90 @Benzema#Emirates | #RMLiga pic.twitter.com/eemM0f1b3c
شاهد هدف ريال مدريد الأول
عن طريق كريم بنزيما88’
هدف ⚽️ أسينسيو يصنع وكريم بنزيمة يسجل الأول للملكي!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 21, 2019
ريال مدريد 1 أتلتيك بيلباو 0#beINLiga #RealMadridAthletic pic.twitter.com/qsILcwq942
تبديل في صفوف ريال مدريد
86’خروج ماركو أسينسيو ودخول براهيم دياز بدلًا منه
🔁 د.84 خروج @marcoasensio10— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 21, 2019
نزول @Brahim
ريال مدريد 2-0 أتليتك بلباو#هلا_مدريد | #RMLiga pic.twitter.com/gICVjJJSEs
بطاقة صفراء
كريم بنزيما يضيف الثاني لريال مدريد
برأسية من داخل المنطقة
79’الهدف جاء بعد ركينة من الجانب الأيمن نفذها جاريث بيل مقوسة بشكل رائع إلى داخل المنطقة إرتقى لها كريم بنزيما وحولها برأسية قوية سكنت الشباك
⚽ د.76 جووووووووووووووووول جووووول!!! @Benzema!!! VAMOS— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 21, 2019
ريال مدريد 2-0 أتليتك بلباو#هلا_مدريد | #RMLiga pic.twitter.com/trwBSdlQw5
تبديل في صفوف أتلتيك بيلباو
تبديل في صفوف ريال مدريد
71’خروج توني كروس ودخول إيسكو بدلًا منه
🔁 د.70 خروج @Lucasvazquez91 و @ToniKroos— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 21, 2019
نزول @GarethBale11 و @isco_alarcon
ريال مدريد 1-0 أتليتك بلباو#هلا_مدريد | #RMLiga pic.twitter.com/EvvNebIgCq
تبديل في صفوف ريال مدريد
70’خروج لوكاس فاسكيز ودخول جاريث بيل بدلًا منه
🔁 د.70 خروج @Lucasvazquez91 و @ToniKroos— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 21, 2019
نزول @GarethBale11 و @isco_alarcon
ريال مدريد 1-0 أتليتك بلباو#هلا_مدريد | #RMLiga pic.twitter.com/EvvNebIgCq
56’هدأت المباراة نيبيًا في هذه الأوقات ولاعبي ريال مدريد يتبادلون التمريرات
كريم بنزيما يفتتح التسجيل لريال مدريد
برأسية من داخل المنطقة
49’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأأيسر عن طريق ماركو أسينسيو إلى داخل المنطقة إرتقى لها كريم بنزيما وحولها برأسية قوية سكنت الشباك
⚽ د.47 جووووووووووووووووول جووووول!!! @Benzema!!!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 21, 2019
ريال مدريد 1-0 أتليتك بلباو#هلا_مدريد | #RMLiga pic.twitter.com/h76AZl0FUQ
46’انطلاق الشوط الثاني
▶2⃣ بداية الشوط الثاني!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 21, 2019
ريال مدريد 0-0 أتليتك بلباو#هلا_مدريد | #RMLiga pic.twitter.com/K0akOArZGT
45+1’نهاية الشوط الأول
⏸ نهاية الشوط الأول:— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 21, 2019
ريال مدريد 0-0 أتليتك بلباو#هلا_مدريد | #RMLiga pic.twitter.com/QgekOaNCHt
بطاقة صفراء
بطاقة صفراء
انطلاق المباراة الآن
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
⏱1⃣ بداية الشوط الأول!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 21, 2019
ريال مدريد 0-0 أتليتك بلباو#هلا_مدريد | #RMLiga pic.twitter.com/eMhQ590bMN
شاهد ملعب سانياجو برنابيو
1 hour left for the kick off! #AthleticClub #RealMadridAthletic #GoruntzBegira 💪🦁 pic.twitter.com/fIRgPEBEgR— Athletic Club (@Athletic_en) April 21, 2019
شاهد وصول لاعبي ريال مدريد إلى ملعب المباراة
🏟 الفريق وصل الملعب! #هلا_مدريد pic.twitter.com/gfzwRN4NOU— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 21, 2019
إليكم تشكيل أتلتيك بيلباو لمباراة اليوم
يبدأ المدرب جايزكا جاريتانو بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
ياجو هيريرين / إنيجو ليكو / يراي ألفاريز / إينيجو مارتينيز / يوري بيرشيش / ميكيل سان خوسيه / بينات إتشباريا / إيكر مونيان / راؤول جارسيا / أنيجو كوردوبا / إيناكي ويليامس
🦁Athletic Club XI 🔴⚪🔴⚪🔴⚪ #athlive #RealMadridAthletic #GoruntzBegira 💪🦁 pic.twitter.com/ewQkSkPoj1— Athletic Club (@Athletic_en) April 21, 2019
إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم
يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
كيلور نافاس / دانييل كاربخال / رافائيل فاران / خيسوس فاييخو / مارسيلو / لوكا مودريتش / كاسيميرو / توني كروس / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيما / ماركو أسينسيو
📝 التشكيلة امام @AthleticClub!#هلا_مدريد | #RMLiga pic.twitter.com/8VlIOHCp0y— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 21, 2019
يعيش فريق أتلتيك بيلباو موسم جيد إلى حد ما حتى الآن في الدوري الإسباني، فكانت آخر مبارياته أمام فريق رايو فاليكانو، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بثلاثية أهداف مقابل هدفين، ويحتل الفريق المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 32 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 13 لقاء، وخسر 8 مواجهات.
تعادل الميرينجي أمام فريق ليجانيس بهدف لمثله، وذلك في إطار منافسات الجولة 32 من الليجا، وبهذا التعادل ظل الفريق في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 61 نقطة وبفارق أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثاني حاليًا، فبعد أن خاض الملكي 32 مباراة في الدوري، استطاع أن يحقق الفوز 19 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقى 9 هزائم.