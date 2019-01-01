يعيش فريق أتلتيك بيلباو موسم جيد إلى حد ما حتى الآن في الدوري الإسباني، فكانت آخر مبارياته أمام فريق رايو فاليكانو، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بثلاثية أهداف مقابل هدفين، ويحتل الفريق المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 32 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 13 لقاء، وخسر 8 مواجهات.