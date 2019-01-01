خسر الميرينجي أولى مبارياته في البطولة أمام بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بينهم على إن آر جي، وأنهى الفريق الملكي الموسم الماضي في المركز الثالث المؤهل للكأس ذات الأذنين برصيد 68 نقطة، وبفارق عشر نقاط كاملة عن فالنسيا الذي تأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، وخاض الفريق 38 مباراة في الليجا، استطاع ريال مدريد أن يحقق الفوز 21 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 12 هزيمة.