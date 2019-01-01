أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....يفتح استاد إيبيروستار أبوابه لاستضافة مباراة ريال مدريد ضد مايوركا، وذلك في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2019-20، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.