أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... حيث يفتح ‏ملعب بتروسبورت أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الزمالك وديكاداها الصومالي، في إطار منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.