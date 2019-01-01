نهاية المُباراة. ⚽️⚽️⚽️— Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 16, 2019
الزمالك 7 - 0 ديكيدها
"بن شرقي - عمر السعيد - محمود الونش - كريم بامبو - مصطفى محمد" pic.twitter.com/WMuvJbvIEI
الهدف السابع للزمالك عن طريق مصطفي محمد
وصف الهدف81’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من أشرف بنشرقي إلى مصطفي محمد المنطلق من داخل يسار المنطقة ليتلقاها ويسددها تسديدة رائعة على يسار المرمي
'80 جوووووووووووووول! مصطفى محمد ⚽— Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 16, 2019
الزمالك 7 - 0 ديكيدها pic.twitter.com/6s8NshWRzT
كريم بامبو يسجل أول أهدافه مع الزمالك
وصف الهدف77’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من مصطفي محمد إلى المنطلق كريم بامبو على حدود المنطقة ليهأ الكرة ويسدد تسديدة أرضية زاحفة حاول ابعدها الحارس مصطفي حسين لكنها سكنت الشباك بعد التصدي لها
'77 جوووووووووووووول! كريم بامبو ⚽— Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 16, 2019
الزمالك 6 - 0 ديكيدها pic.twitter.com/ZwmmwP6mKU
التبديل الثالث فى صفوف الزمالك
التبديل الاول فى صفوف ديكاداها
التبديل الثاني للزمالك
'65 التبديل الثاني 🔄— Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 16, 2019
نزول مصطفى محمد و خروج عمر السعيد 🔼🔽 pic.twitter.com/uAAc0LW2yA
التبديل الاول فى صفوف الزمالك
'58 التبديل الأول 🔄— Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 16, 2019
نزول كريم بامبو و خروج يوسف أوباما 🔼🔽 pic.twitter.com/y6dhT1pkix
بنشرقي يسجل الهدف الخامس للزمالك
وصف الهدف54’ الهدف جاء بعد توغل رائع من شيكابالا من داخل يمين المنطقة ثم يمررها إلى أشرف بنشرقي الذي سددها من لمسة واحدة لتسكن الشباك بعد محاولة التصدي لها من الحارس
'55 جوووووووووووووول! بن شرقي ⚽— Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 16, 2019
الزمالك 5 - 0 ديكيدها pic.twitter.com/t33IflzPKa
الونش يسجل الهدف الرابع للزمالك
وصف الهدف49’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من شيكابالا لداخل يمين المنطقة إلى حمدي النقاز الذي مررها عرضية أرضية تلقاها محمود حمدي بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح
'49 جوووووووووووووول! محمود حمدي الونش ⚽— Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 16, 2019
الزمالك 4 - 0 ديكيدها pic.twitter.com/bxd6lnaqH4
بداية الشوط الثاني
بداية الشوط الثاني ⚽— Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 16, 2019
الزمالك 3 - 0 ديكيدها pic.twitter.com/1SoJmT7dcx
إنتهاء الشوط الأول ⚽— Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 16, 2019
الزمالك 3 - 0 ديكيدها pic.twitter.com/EGIrs4fNeB
عمر السعيد يسجل الهدف الثالث للزمالك
وصف الهدف45+2’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من حمدي النقاز على الجهة اليمنى إلى شيكابالا الذي أرسلها عرضية رائعة تصل إلى عمر السعيد الذي سددها بنجاح فى المرمي
'46 جوووووووووووووول! عمر السعيد ⚽⚽⚽— Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 16, 2019
الزمالك 3 - 0 ديكيدها pic.twitter.com/qiKqCmQ5jx
أوووووووووووه،،، فرصة الهدف الثالث للزمالك
جول ثاني للزمالك بالنيران الصديقة من كان مولي سيربان
وصف الهدف29’ الهدف جاء بعد تمريرة من يوسف أوباما إلى أشرف بنشرقي داخل يسار المنطقة ليرسلها عرضية لداخل المنطقة تلقاها المدافع كان مولي سيريان برأسية سكنت مرماه بالخطأ
'28 جوووووووووووووول! أشرف بن شرقي ⚽— Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 16, 2019
الزمالك 2 - 0 ديكيدها pic.twitter.com/ZOfT0p709Z
أشرف بنشرقي يسجل الهدف الاول للزمالك
وصف الهدف6’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة قوية من أشرف بنشرقي على يمين المرمي كاد الحارس ان يتصدي لها لكنها سكنت الشباك بنجاح
'5 جوووووووووووووول! أشرف بن شرقي ⚽— Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 16, 2019
الزمالك 1 - 0 ديكيدها pic.twitter.com/6zalnJQ4RH
بداية المُباراة ⚽️— Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 16, 2019
الزمالك - ديكيدها pic.twitter.com/8EnpRvYp3p
التشكيل الرسمي للزمالك
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامنمحمد عواد / محمد عبالشافي / محمد عبدالغني / محمود حمدي الونش / حمدي النقاز / محمد حسن / محمود عبدالعزيز/ يوسف إبراهيم أوباما / محمود شيكابالا / أشرف بنشرقي / عمر السعيد
تشكيل الزمالك لمباراة ديكيدها بدوري أبطال أفريقيا. 📝⚽️ pic.twitter.com/zrTImm7qDz— Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 16, 2019
البدلاء / محمد أبو جبل / كريم بامبو / محمد عنتر / حازم إمام / محمد عبدالسلام / مصطفي محمد / أحمد سيد زيزو