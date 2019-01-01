التبديل الثاني فى صفوف برشلونة
🔁 Min 69: Second substitution for Barça!— FC Barcelona (@FCBarcelona) ٢٣ أبريل ٢٠١٩
🔼 @JordiAlba
🔽 Semedo#AlavésBarça
67’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع لترتد امام مبارك واكاسو لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة
التبديل الاول فى صفوف برشلونة
لويس سواريز يسجل الهدف الثاني لبرشلونة
لويس سواريز60’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة قوية على يسار الحارس باتشيكو الذي حاول التصدي لها لكنها كانت قوية سكنت المرمي بنجاح
JUST LIKE THAT IT'S TWO!!!— FC Barcelona (@FCBarcelona) ٢٣ أبريل ٢٠١٩
Min 60: 0-2 @LuisSuarez9 on the spot
🔵🔴 #AlavésBarça pic.twitter.com/SEVm576I0g
أووووووووه،،،هدف لبرشلونة لكن الحكم يشير بوجود تسلل
كارليس ألينا يفتتح التسجيل
كارليس ألينا55’ الهدف جاء بعد تمريرة ثنائية بين سيرجيو روبيرتو وارتورو فيدال تنتهي بتمريرة فى إتجاه سواريز الذي هيأ الكرة امام كارليس ألينا ليسددها بنجاح على يمين المرمي تسديدة رائعة
HT (0-0) A good half, but no score so far. Who stood out for you in the opening 45❓— FC Barcelona (@FCBarcelona) ٢٣ أبريل ٢٠١٩
🔵🔴 #AlavésBarça #ForçaBarça pic.twitter.com/inWcwZGUnY
التشكيل الرسمي لبرشلونة
يبدأ بطريقة (4/3/3) زتضم كلامن
تير شتيجين / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صاوميل أومتيتي / سيرخي روبيرتو / كارليس ألينا / سيرخيو بوسكيتس / أرتورو فيدال / فيليبي كوتينيو / لويس سواريز / عثمان ديمبيلي /
البدلاء / أرتور / توماس فيرمايلين / ياسبر سيليسين / ليونيل ميسي / جوردي ألبا / مالكوم فيليبي / كليمونت لينجليت
التشكيل الرسمي لديبورتيفو ألافيس
يبدأ بطريقة (5/4/1) وتضم كلامن
فيرناندو باتشيكو / كارلوس فيجاراي / تشيمو نافارو / فيكتور لاجوارديا / رودريجو إيلي / روبن دوارتي / ديجو رولان / مبارك واكاسو / توماس بينا / جوني / بورخا باستون
البدلاء / جون جويديتي / مانو جارسيا / أدريان مارين / داركو براساناك / أنطونيو سيفيرا / باتريك توماسي / مارتن باديلا