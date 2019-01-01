أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف فريق ديبورتيفو ألافيس نظيره برشلونة، على ملعب “ملعب مينديزوروزا” في إطار منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.