مدونة حية

ديبورتيفو الافيس × برشلونة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ديبور تيفو الافيس وبرشلونة، في إطار منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني

محدث
التعليقات()
Pau Barrena/Getty

2019-04-23T21:02:53Z

76’ هجمة خطيرة لبرشلونة وإنطلاقة من ليونيل ميسي من خارج المنطقة ثم يمررها لداخل يمين المنطقة إلى لويس سواريز الذي أرسلها عرضية رائعة على رأس فيدال ليسددها تسديدة قوية مرت اعلى المرمي بقليل

2019-04-23T21:01:53Z

75’ خطأ فادح من مدافعي برشلونة بعد تمريرة قصيرة من أرتورو فيدال إلى بيكيه يستخلصها جوني ويسددها تسديدة قوية للغاية لكنها مرت بججوار القائم 

2019-04-23T21:01:18Z

74’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من جوني على سيرجي روبيرتو 

2019-04-23T20:59:35Z

71’ سيطرة من لاعبي برشلونة على مجريات اللقاء 

التبديل الثاني فى صفوف برشلونة

2019-04-23T20:56:56Z

69’ دخول جوردي ألبا وخروج نيلسون سيميدو 

2019-04-23T20:56:02Z

68’ إنطلاقة رائع من ليونيل من خارج المنطقة ليتوغل بها ويمر من مدافعي ألافيس ويسدد كرة قوية لكن ابعدها الحارس إلى ركنية 

2019-04-23T20:54:45Z

67’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع لترتد امام مبارك واكاسو لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-04-23T20:53:59Z

66’ خطأ من الججهة اليمنى لديبورتيقو ألافيس بعد تدخل قوي من كارليس ألينا على بورخا باستون 

2019-04-23T20:52:27Z

65’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي برشلونة  فى متصف الميدان

2019-04-23T20:50:30Z

63’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من نيلسون سيميدو على بورخا باستون 

2019-04-23T20:49:39Z

62’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق جوني لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس تير شتيجين 

التبديل الاول فى صفوف برشلونة

2019-04-23T20:48:28Z

61’ دخول ليونيل ميسي وخروج عثمان ديمبيلي 

لويس سواريز يسجل الهدف الثاني لبرشلونة

2019-04-23T20:47:29Z

لويس سواريز

60’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة قوية على يسار الحارس باتشيكو الذي حاول التصدي لها لكنها كانت قوية سكنت المرمي بنجاح

2019-04-23T20:47:02Z

59’ جووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني لبرشلونة عن طريق لويس سواريز 

2019-04-23T20:45:57Z

58’ أوووووووه،،،، الحكم يعد مشاهدة الهدف عن طريف الفار يحتسب ركلة جزاء لبرشلونة بعد التأكد من وجود لمسة يد على توماس بينا 

أووووووووه،،،هدف لبرشلونة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-04-23T20:44:00Z

57’ الهدف جاء بعد تنفيذ الخطأ بعرضية من عثمان ديمبيلي تسقط امام جيرارد بيكيه ونيلسون سيميدو ليسدها بيكيه تسديدة تصدي لها الحارس ليتلقاها من جديد ويسددها فى المرمي 

2019-04-23T20:43:14Z

56’ خطأ لصالح برشلونة بعد تدخل قوي على لويس سواريز من الجهة اليمنى 

كارليس ألينا يفتتح التسجيل

2019-04-23T20:41:47Z

كارليس ألينا

55’ الهدف جاء بعد تمريرة ثنائية بين سيرجيو روبيرتو وارتورو فيدال تنتهي بتمريرة فى إتجاه سواريز الذي هيأ الكرة امام كارليس ألينا ليسددها بنجاح على يمين المرمي تسديدة رائعة 

2019-04-23T20:40:58Z

54’ جوووووووووووووووووووووووووووول،،،،،،، الهدف الاول لبرشلونة عن طريق كارليس ألينا 

2019-04-23T20:40:15Z

52’ تبادل التمريرات على حدود المنطقة بين أقدام لاعبي برشلونة الذي يبحث عن ثغرة فى دفاعات ألافيس

2019-04-23T20:39:57Z

51’ تسديدة قوية من داخل يسار المنطقة عن طريق روبن دوارتي لكن أمسكها الحارس تير شتيجين بثبات 

2019-04-23T20:39:44Z

50’ مرتدة خطيرة لفريق ديوبرتيفو ألافيس وإنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق جوني الذي أرسلها عرضية لكنها غير متقنة تمر أعلي المرمي 

2019-04-23T20:39:30Z

49’ تنفيذ الخطا بتسديدة قوية من لويس سواريز لكنها تصطدم فى الحائط وتمر بدون خطورة 

2019-04-23T20:33:41Z

48’ إنطلاقة رائعة من عثمان ديمبيلي من الجهة اليمنى ومن ثم يصل بها على حدود المنطقة ليتدخل معه المدافع رودريجو إيلي  ويحتسب الحكم خطأ من مكان جيد للغاية 

2019-04-23T20:33:41Z

48’ إنطلاقة رائعة من عثمان ديمبيلي من الجهة اليمنى ومن ثم يصل بها على حدود المنطقة ليتدخل معه المدافع رودريجو إيلي  ويحتسب الحكم خطأ من مكان جيد للغاية 

2019-04-23T20:32:50Z

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني 

2019-04-23T20:19:41Z

45’ الحكم يحتسب 1 دقيقة وقت بدل ضائع

2019-04-23T20:16:22Z

43’ تمريرة طولية من جوني فى إتجاه ديجو رولان لكنها أقوي من اللازم تصل إلى الحارس فيرناندو باتشيكو 

2019-04-23T20:15:33Z

42’ محاولات عديدة من لاعبي برشلونة للبحث عن ثغرة في دفاعات ديبورتيفو لكنها بدون خطورة

2019-04-23T20:13:49Z

40’ تنفيذ الخطأ من جوناثان رودريجيز بعرضية لداخل المنطقة يتلقاها رودريجو إيلي برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي بقليل

2019-04-23T20:12:37Z

38’ خطأ لصالح ديبورتيفو ألافيس بعد تدخل قوي من ارتورو فيدال على روبن دوارتي 

2019-04-23T20:11:24Z

37’ إننطلاقة من فيليبي كوتينيو ومن ثم يمررها على الجهة اليسري إلى سيرجيو روبيرتو الذي حاول إرسلها عرضية ارضية لكن ابعدها الدفاع بنجاح 

2019-04-23T20:11:10Z

35’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي ألفيس

2019-04-23T20:10:56Z

34’ توقف اللقاء لسقوط جيرارد بيكيه بعد تدخل قوي من جوني 

2019-04-23T20:03:52Z

33’ بطاقة صفراء من نصيب جوناثان رودريجيز

2019-04-23T20:02:08Z

31’ تمريرة من فيليبي كوتينيو لداخل المنطقة فى إتجاه لويس سواريز لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-04-23T20:01:46Z

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-04-23T20:01:30Z

29’ تنفيذ الركنية بعرضية من فيليبي كوتينيو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع قبل رأسية ديمبيلي 

2019-04-23T19:59:31Z

28’ تسديدة قوية من لويس سواريز من الجهة اليمنى لكن ابعدها الحارس فيرناندو باتشيكو ببراعة 

2019-04-23T19:58:06Z

27’ خطأ لصالح برشلونة من الجهة اليسري بعد تدخل قوي من فيكتور لاجوارديا على فيليبي كوتينيو 

2019-04-23T19:57:37Z

26’ تمريرات بين أقدام لاعبي برشلونة فى منتصف الميدان 

2019-04-23T19:56:09Z

25’ ولايزال برشلونة يفشل فى إختراق دفاعات ديبورتيفو ألافيس حتي الآن

2019-04-23T19:55:56Z

24’ تمريرة رائعة من خارج المنطقة من فيليبي كوتينيو لداخل المنطقة تلقاها سيرجي روبيرتو بعرضية سيئة للغاية مرت بعيدة عن المرمي 

2019-04-23T19:55:38Z

23’ محاولة المرور من الجهة اليمنى عن طريق عثمان ديمبيلي لكن استخلصها الدفاع من الفرنسي بنجاح

2019-04-23T19:55:24Z

22’ تمريرة ثنائية بين كوتينيو وسواريز تنتهي بتسديدة قوية من على حدود المنطقة من فيليبي كوتينيو لكن أمسكها الحارس بثبات 

2019-04-23T19:55:06Z

21’ تسديدة قوية من فيليبي كوتينيو من على حدود المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وترتد بدون خطورة

2019-04-23T19:51:18Z

20’ تمريرة خطيرة من سيرجيو روبيرتو فى إتجاه لويس سواريز داخل يسار المنطقة لكنه فشل فى إستلام الكرة ليبعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-04-23T19:51:18Z

20’ تمريرة خطيرة من سيرجيو روبيرتو فى إتجاه لويس سواريز داخل يسار المنطقة لكنه فشل فى إستلام الكرة ليبعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-04-23T19:49:58Z

18’ سيطرة تامة من لاعبي برشلونة على مجريات اللقاء 

2019-04-23T19:49:17Z

16’ تمريرة طولية من كارليس ألينا في إتجاه المنطلق لويس سواريز على حدود المنطقة لكن الحكم يشير بوحود تسلل

2019-04-23T19:49:03Z

15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-04-23T19:48:50Z

14’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس تير شتيجين بثبات 

2019-04-23T19:48:36Z

13’ خطأ لصالح ديبورتيفو ألافيس بعد تدخل قوي من صامويل أومتيتي على ديجو رولا من يمين المنطقة 

2019-04-23T19:44:25Z

11’ إنطلاقة من سيرجيو روبيرتو من الجهة اليسري مرت من تحت أقدام لويس سواريز تلقاها فيليبي كوتينيو وحاول المرواغة من داخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من امامه

2019-04-23T19:41:43Z

10’ خطا لصالح ديبورتيفو ألافيس بعد تدخل قوي من سواريز على فيكتور لاجوارديا فى منتصف الميدان

2019-04-23T19:40:38Z

8’ إنطلاقة من فيليبي كوتينيو من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية على القائم القريب تلقاها سواريز بتسديدة مرت اعلى المرمي 

2019-04-23T19:40:06Z

5’ ضغط قوي من لاعبي برشلونة على دفاعات ألافيس ومحاولات للبحث عن هدف التقدك

2019-04-23T19:35:58Z

4’ أووووووووووه،،،،، هجمة خطيرة لبرشلونة، تمريرة خطيرة من ديمبيلي لداخل المنطقة إلى سواريز المنفرد تماماً بالمرمي ليسددها فى جسد الحارس وترتد امام كوتينيو الذي حاول التسديد لكن ابعدها الدفاع فى الللحظات الاخيرة 

2019-04-23T19:33:49Z

3’سيطرة من برشلونة على مجريات اللقاء لمحاولة البحث عن ثغرة فى ددفاعات ألافيس

2019-04-23T19:32:09Z

2’ تمريرات متبادلة بين لاعبي برشلونة فى منتصف الميدان 

2019-04-23T19:30:07Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

التشكيل الرسمي لبرشلونة

2019-04-23T19:06:17Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) زتضم كلامن

تير شتيجين / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صاوميل أومتيتي / سيرخي روبيرتو / كارليس ألينا / سيرخيو بوسكيتس / أرتورو فيدال / فيليبي كوتينيو / لويس سواريز / عثمان ديمبيلي / 

البدلاء / أرتور / توماس فيرمايلين / ياسبر سيليسين / ليونيل ميسي / جوردي ألبا / مالكوم فيليبي / كليمونت لينجليت 

التشكيل الرسمي لديبورتيفو ألافيس

2019-04-23T19:03:37Z

يبدأ بطريقة (5/4/1) وتضم كلامن

فيرناندو باتشيكو / كارلوس فيجاراي / تشيمو نافارو / فيكتور لاجوارديا / رودريجو إيلي / روبن دوارتي / ديجو رولان / مبارك واكاسو / توماس بينا / جوني / بورخا باستون 

البدلاء / جون جويديتي / مانو جارسيا / أدريان مارين / داركو براساناك / أنطونيو سيفيرا / باتريك توماسي / مارتن باديلا

2019-04-22T17:25:02Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف فريق ديبورتيفو ألافيس نظيره برشلونة، على ملعب “ملعب مينديزوروزا” في إطار منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.