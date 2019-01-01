على الجانب الآخر سيدخل خيتافي اللقاء وهو منتشياً بانتصاره بثلاثيةٍ نظيفة على إشبيلية في الجولة 35 من الدوري الإسباني، ، وبهذا الفوز أصبح الآزيلونيس في المركز الرابع برصيد 54 نقطة، في حين تجمّد رصيد الروخيبلانكوسعند 52 نقطة وتراجع إلى المركز السادس لمصلحة فالنسيا الذي يملك ذات الرصيد من النقاط، وهو الأمر الذي سيصعب مهمة كتيبة زيدان لأن الجار العاصمي سيخوض اللقاء بلا ضغوط.