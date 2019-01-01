2019-04-25T19:40:28Z
9’ تمريرة طولية من إيسكو إلى المنطلق على الجهة اليسري جاريث بيل الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة
2019-04-25T19:39:26Z
5’ تمريرة من دياز فى إتجاه فيديريكو فيدريكو لكنها مرت بجوار القائم الاعلي إلى ضربة مرمي
2019-04-25T19:38:34Z
4’ تسديدة قوية من نيمانيا ماكسيموفيتش لكنها تصل بين أحضان كيلور نافاس
2019-04-25T19:37:29Z
2’ إنطلاقة خطيرة من كريم بنزيمة من داخل يمين المنطقة ومن ثم يسدد كرة قوية أرضية ’لكنها مرت بجوار القائم إلى ضربة مرمي
2019-04-25T19:35:30Z
1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
2019-04-25T01:40:52Z
على الجانب الآخر سيدخل خيتافي اللقاء وهو منتشياً بانتصاره بثلاثيةٍ نظيفة على إشبيلية في الجولة 35 من الدوري الإسباني، ، وبهذا الفوز أصبح الآزيلونيس في المركز الرابع برصيد 54 نقطة، في حين تجمّد رصيد الروخيبلانكوسعند 52 نقطة وتراجع إلى المركز السادس لمصلحة فالنسيا الذي يملك ذات الرصيد من النقاط، وهو الأمر الذي سيصعب مهمة كتيبة زيدان لأن الجار العاصمي سيخوض اللقاء بلا ضغوط.
2019-04-25T01:40:42Z
حقق الميرنجي فوز مهم في مباراته الأخيرة أمام أتلتيك بيلباو (3-0)، وذلك في إطار منافسات الجولة 32 من الاليجا، ليرتفع رصيد البلانكوس إلى 64 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن جاره أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 33 مباراة، حقق الانتصار في 20 لقاء، وتعادل في 4 مباريات، بينما تلقى الخسارة سبع مباريات.
2019-04-25T01:40:19Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يحل ريال مدريد ضيفًا على خيتافي في استاد كولسيوم الفونسو بيري، وذلك في إطار منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.