تبديل لبرشلونة
September 28, 2019
تبديل لخيتافي
بطاقة صفراء
بطاقة صفراء
تبديل لخيتافي
تبديل أول لخيتافي
تسديدة قوية من بيريز ومتابعة رائعة من فيربو
جول ثاني لبرشلونة
برشلونة يؤكد تقدمة بالهدف الثاني49- جوووووووووووووووووووووووووول، الهدف الثاني لبرشلونة عن طريق جونيور فيربو.
بداية الشوط الثاني
نهاية شوط المباراة الأول
📌 الدقيقة 41: #برشلونة يتقدم في النتيجة عن طريق لوييييييس سوارييييييز (0-1)#GetafeBarça💪#ForçaBarça pic.twitter.com/2YlFR2BjTY— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 28, 2019
هدف التقدم لبرشلونة عن طريق سواريز
جوووووووووووول عن طريق سواريز
الهدف الأول لبرشلونة41- جووووووووووووووووووووووووووووووووول، الهدف الأول عن طريق لويس سواريز.
بطاقة صفراء
بداية المباراة
تشكيلة خيتافي
(4-4-2)
يدخل خوسيه بوردالاس مدرب خيتافي مُعتمداً على طريقة (4-4-2) وبتشكيلة تضم كلً من (دافيد سوريا / آلان نيوم، برونو جونزاليس كابريرا، دجيني داكونام، داميان سواريز / مارك كوكوريلا، نيمانيا ماكسيموفيتش، ماورو أرامباري، جاسون ريميسيرو / خايمي ماتا، أنخيل رودريجيز)
¡Este es el once con el que saltaremos al césped del Coliseum para enfrentarnos al @FCBarcelona_es en menos de una hora! 💪#VamosGeta #GetafeBarça pic.twitter.com/FE2d0zbQVf— Getafe C.F. (@GetafeCF) September 28, 2019
تشكيل برشلونة
(4-3-3)
يدخل إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة بنفس تشكيلته التي يخوض بها أغلب مبارياته وهي (4-3-3) وبتشكيلة تضم كلً من (مارك أندريه تير شتيجن / سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، كليمو لينجليه، جونيور فيربو / فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، آرتور ميلو / كارلز بيريز، لويس سواريز، أنطوان جريزمان)
❗ ديمبيلي يغيب عن مواجهة #خيتافي_برشلونة بسبب آلام عضلية في الفخذ الأيسر pic.twitter.com/jJAjv7lW1H— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 28, 2019
يحتل برشلونة المركز السابع برصيد 10 نقاط، بعد تحقيقهم لثلاث انتصارات وتعادل وحيد في الجولات الـ6 الأولى، بينما يحتل خيتافي المركز الـ11 برصيد 7 نقاط، حيث انتصر في مباراة واحدة فقط وستطاع أن يتعادل في 4 لقاءات.