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ميسي: لن أرحل عن برشلونة في يناير، ومصير التجديد بعد الانتخابات

النص الكامل لحوار ميسي

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Lionel Messi
Captura "La Sexta"

نهاية حوار ميسي

2020-12-27T21:51:18Z

انتهى الحوار الآن .. تصبحون على خير
Lionel Messi

ميسي: لا أرى نفسي مدربًا وأتمنى نهاية العام وبداية مثالية في 2021

2020-12-27T21:50:13Z

لا أعرف ماذا سأفعل عندما أعتزل، لكن بالتأكيد سيكون شيئًا يتعلق بكرة القدم، رغم أنني لا أرى نفسي مدربًا، ربما مدير رياضي  يحاول جلب أفضل اللاعبين للنادي الذي هو فيه

إنها قصة حب منذ صغري مع النادي والمدينة، في كلتا الحالتين، كل ما تعنيه مسيرتي المهنية في برشلونة يجب ألا يكون ملطخًا. كل شيء يتم التغلب عليه دائمًا وسنرى في النهاية"

واختتم ميسي حديثه قائلاً: "نأمل أن ننهي هذا العام السيئ الذي فُرض علينا أن نعيشه والعام المقبل سنخرج من هذا الوضع"

ميسي يوجه رسالة إلى جماهير برشلونة

2020-12-27T21:39:53Z

إلى الجماهير: "أنا لا أعرف ما إذا كنت سأغادر أم لا، لكن إذا فعلت ذلك، أود المغادرة بأفضل طريقة وأن أكون قادرًا على العودة إلى النادي في المستقبل. برشلونة أكبر بكثير من أي لاعب. آمل أيًا كان من سيأتي في رئاسة النادي أن يفعل أشياء جيدة للفوز بألقاب كبرى

ميسي: من المستحيل اللعب في مدريد

2020-12-27T21:38:09Z

أتلتيكو وريال مدريد لن يكونا وجهته

كان من الصعب عليّ التأقلم بعد ما حدث في غرفة خلع الملابس، هناك العديد من اللاعبين الجدد مع عدد قليل من أصحاب الدار، هذا يجعل لدينا ثقافة مختلفة مما يصعب مسألة الحصول على غرفة خلع ملابس موحدة، ولكن شيئًا فشيئًا تتحسن الأمور

من المستحيل بالنسبة لي أن أذهب إلى ريال مدريد أو أتلتيكو

ميسي: لم أتفاوض مع أي فريق ولن أرحل في يناير

2020-12-27T21:37:25Z

ميسي يحسم مستقبله

وحول البدء في التفاوض مع نادٍ آخر مع بداية يناير المقبل قال: "ليس لدي أي شيء واضح حتى نهاية العام، الآن أفكر فقط في إنهاء الموسم مع برشلونة والفوز بالألقاب"

إيفول حاول سؤاله عن السفر لمانشستر أوباريس، لكنه رفض العرضين مازحًا

ميسي: لم أحدد أي شيء يتعلق بمستقبلي

2020-12-27T21:34:57Z

أين يعتزل؟

“أنا أعلم أنه هناك الكثير من الناس في برشلونة الذين لا يزالوا يحبوني، ولكنني سأقوم بما هو أفضل للناد ولي. عمومًا، أريد أن أعيش في برشلونة وأن أكون في النادي بشكل ما عند الاعتزال”

“كانت لدي الرغبة  دائمًا في أن أعيش في الولايات المتحدة وأن أخوض هذه التجربة، اليوم أركز على هذه الأشهر الستة المتبقية في النضال من أجل ما في وسعنا ولا أفكر في الكيفية التي سينتهي بها العام لأنه لن يكون جيدًا بالنسبة لأقول ما الذي سوف أفعله، أنا أيضًا لا أعرف مستقبلي بعد"

Messi en Goal
Goal

ميسي: لا توجد أي أزمة بيني وبين جريزمان

2020-12-27T21:33:45Z

علاقتي بجريزمان جيدة. لم أفعل كل ما قيل، وليس صحيحًا أنني لم أرغب في التعاقد معه لا توجد مشكلة معه، حتى أنني أتناول معه المتة في بعض الأحيان

barcelona osasuna laliga messi griezmann
Getty

ميسي: لا أعلم سبب حديث نيمار عن اللعب سويًا معه

2020-12-27T21:33:24Z

يجب أن يتم سؤال نيمار عن سبب تصريحاته بأننا سوف نلعب سويًا، نحن نتواصل باستمرار ولدينا جروب على "واتساب" مع لويس سواريز، وأخر رسالة جمعتنا كانت وقت القرعة ووقتها تمنيت ألا أواجهه في هذا التوقيت.

ميسي: من الصعب المنافسة دون جلب صفقات

2020-12-27T21:33:05Z

الفريق في ضائقة مالية

"بعد الانتخابات سوف نرى، وحتى لو جاء نيمار وتشافي سيكون الأمر صعبًا وذلك لأن الوضع الاقتصادي لا يسمح لنا بالتعاقد مع العديد من اللاعبين، ومن دون أسماء جيدة من الصعب المنافسة على البطولات.

 

ميسي: الرئيس المؤقت لم يكن يجب أن يتحدث عن رحيلي، ولم أتواصل مع المرشحين

2020-12-27T21:32:13Z

عن توسكيتس وكلماته عن بيعه “لم يكن ينبغي عليه أن يقول ذلك حتى لو أنه رئيس مؤقت، كان عليه أن يقول رأيه أكثر عن ماذا سيأتي وماذا حدث”

“أفضل ألا أضع نفسي مع أي مرشح لأن تخيل ما سيقولونه، فقط أتمنى أن من يصل إلى المنصب يفعل الأشياء بشكل جيد لوضع النادي في المكان الذي يستحقه بقدر ما هو رائع”

لم أتحدث إلى أي مرشح، لا أكذب عليك، الآن علينا انتظار الانتخابات ورؤية ما سيحدث

ميسي: كومان يقوم بأمور جيدة للغاية

2020-12-27T21:31:01Z

“كومان جاد فيما يريد من أجل النادي والفريق، هو يقوم بأمور بصورة جيدة للغاية، الأمور صعبة لأن لدينا العديد من اللاعبين الجدد، شيئًا فشيئًا سينمو الفريق”

 

ronald koeman leo messi barcelona
Getty

ميسي: لم أرغب في مغادرة برشلونة من المحكمة

2020-12-27T21:30:28Z

وحول بارسا جيت والتجسس على اللاعبين قال: "في الحقيقة لم يقلقني، كانت هناك أشياء أكثر أهمية من ذلك""

لم يكن هناك شك في قراري، وكنت أستطيع الرحيل مجانًا العام الماضي، إذا ذهبت إلى المحكمة، أخبرني المحامون أنني كنت سأفوز بالقضية، لكنني لم أرغب في مغادرة برشلونة بهذه الطريقة

ميسي يكشف تفاصيل حواره مع جوارديولا

2020-12-27T21:23:48Z

لم يتعلق الأمر بالعمل معه

“مع جوارديولا تحدثت عن كيف تسير الأمور ولكن ليس على إذا ما كُنّا سنعمل سويًا مرة أخرى، بالنسبة لي جوارديولا هو الأفضل، يجذبني كيف يُعد للمباريات، لقد أخبرني كيف أهاجم لأفوز، من سوء الحظ أن جوارديولا وإنريكي لم يستمرا طويلًا، أعتقدت مع جوارديولا أنني تعلمت كل شيء، لكن إنريكي علمني أكثر”

تفاصيل أكثر من هنا

GER ONLY Messi Guardiola
Imago Images / Poolfoto / PA Images

ميسي: شعرت بالحزن من التعامل معي وقت أزمة الضرائب

2020-12-27T21:22:55Z

وحول أزمته مع الضرائب قال: "لا أعرف التفاصيل ولكنني واجهت مشكلة وانتهت. لم أكن أشكو من اتهامي بالتهرب الضريبي ولكن بطريقة المعاملة وبالأخص من صحف مدريد وكذلك بعض وسائل الإعلام في برشلونة. هذه المعاملة جرحتني كثيرًا.

أعتقد أنّ الجماهير تدعم اللاعب الموجود في فريقها خلال هذه اللحظة فقط، ولا أعتقد أنّهم يدعمون كل شيء في المطلق

HD Lionel Messi court
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ميسي: رحيل سواريز جنونيًا، لقد دفعوا له ليحرمنا من الألقاب

2020-12-27T21:21:18Z

بارتوميو خدعني في كثير من الأمور

“كان قرارًا صعبًا للغاية لأنني أردت الرحيل عن نادي حياتي، عائلتي لم ترد الرحيل أيضًا، أطفالي قالوا لي لا ترحل، ولكن كان هذا ما شعرت به حينها”.

“لقد قررت قبل أن يُطرد لويس سواريز، ولكن ما فعلوه معه بدا جنونيًا بالنسبة لي بسبب طريقة رحيله، رحل مجانًا ودفعوا له عقده ولفريق ينافسنا على نفس الألقاب!”

كيف غشك بارتوميو؟ “في الكثير من الأمور، لن أقولها لأنني لا أحب ذلك، ولكن يمكنني أن أقول لك في كثير من الأمور”

Luis Suarez Lionel Messi Barcelona 2020-21
Getty Images

ميسي: بارتوميو حاول أن يجعلني الرجل الشرير

2020-12-27T21:17:31Z

سأظل ممتنًا إلى برشلونة

سأكون دائمًا ممتنًا للنادي إلى الأبد، استفدت من كل ما منحني إياه النادي واستحقه على ما فعلته، ثم جاءت اللحظة التي اعتقدت فيها أنني قد أكملت دورتي هناك، وأنني أحتاج إلى التغيير، وأنني بحاجة إلى الخروج من كل ذلك، كنت أعلم أن هذا سيكون عامًا انتقاليًا، مع زملائي الجدد، لكنني أردت الاستمرار في القتال من أجل المزيد من الألقاب سواء دوري الأبطال أوالدوري، ثم بدأت كل هذه المشاكل، مع الرئيس الذي بدأ محاولة جعلي أبدو مثل الرجل الشرير في الفيلم، هذا ما شعرت به
Lionel Messi Josep Maria Bartomeu Barcelona 2019-20 GFX
Getty/Goal

ميسي: لهذا السبب أرسلت البروفاكس

2020-12-27T21:17:11Z

هل كان يجب أن ترسل البروفاكس؟ نعم، وذلك لأجعل الأمور رسمية، فخلال 6 شهور سابقة تحدثت مع الرئيس وأخبرته بقراري بالرحيل ولكنّه رفض ولذلك طلبت بشكل رسمي.

ميسي: لا أهتم أن أكون الأفضل واحتاج إلى طبيب نفسي

2020-12-27T21:16:47Z

تصريحات صادمة للبولجا

أنا لا ألعب لأكون الأفضل في العالم أو ليقول عني أحد أي شيء، ولكني ألعب للفوز وتقديم الأفضل لفريقي وأحاول الظهور بأفضل شكل في كل مباراة.

يجب أن أداوم على الذهاب إلى طبيب نفسي حتى أنتونيلا زوجتي أخبرتني بذلك، أعرف أنني بحاجة إليه بسبب عملي لكنني متحفظ للغاية على هذه الفكرة.

ميسي: لم يكن يجب أن نخسر بهذه الطريقة من بايرن ميونخ

2020-12-27T21:16:04Z

لا يمكن أن أنسى الخسارة 8-2 من بايرن ميونخ، لقد كانت لحظة صعبة بسبب النتيجة ونهاية مأساوية لموسم صعب للغاية، كان من الممكن خسارة المباراة ولكن ليس بهذه الطريقة.
Lionel Messi - Bayern Munich
Getty

ميسي عن وفاة مارادونا: لم أصدق الخبر وكل إنسان حر في رأيه عن دييجو

2020-12-27T21:14:03Z

لم أشاهد جنازة مثل جنازته

"علمت بوفاة مارادونا من رسالة من والدي، كان الأمرصدمة ولم أصدق ذلك.،كنا نعلم أن دييجو لم يكن على ما يرام ولكن لم أصدق أنه مات. كان شيئًا فظيعًا وفي تلك اللحظة كان الأمر أشبه بالجنون"

"أنا لم أرَ جنازة مثل جنازة مارادونا، ولا أريد أن أفكر في الأمر، لكن كان الأمر طبيعيًا بسبب ما كان عليه دييجو وما فعله للأرجنتين. كان الجنون الذي ظهر بعد وفاته طبيعيًا، لأنه يستحق كل شيء"

"هل أفكر في الموت؟ لا، على الرغم من أنني أفكر كيف ستكون الأمور عندما أموت، وكيف سيكون أطفالي وعائلتي، لكني آمل ألا أفكر كثيرًا في ذلك"

"القميص الذي ارتديته تكريماً لمارادونا أعطاني إياه جماهير نيويلز أولد بويز، كنت مقتنعاً بأنني سأسجل وأنني لعبت مباريات بدون تسجيل أهداف قبلها، لقد كان غريبًا لأن الأهداف تأتي عندما لا أبحث عنها على الإطلاق"

"كل شخص حر في إبداء رأيه وفعل ما يريد، لم يحب الجميع مارادونا بسبب أسلوبه في الحياة، الجميع أحرار في التصرف"  "هذا ما قاله عن إيماءة اللاعب الذي رفض اتباع دقيقة الصمت من أجله"

Messi Maradona
Getty

ميسي: لا امتلك أجندة سياسية

2020-12-27T21:09:57Z

السياسة أصبحت أمرًا نادرًا بالنسبة للجميع، وفرق كرة القدم أصبحت مثل الأحزاب السياسية التي يتصارع عليها الجميع. ولكني مستعد لفعل أي شيء لأجل بلادي، ولا أمتلك أي أجندة سياسية وكل ما يهمني هو تقديم الأفضل للأرجنتين.

ميسي: اللعب دون جمهور مرعب، وأسباب استكمال النشاط اقتصادية

2020-12-27T21:03:59Z

ملعب كامب نو قوي بالجماهير

حينما قالوا لنا أن نعود للعب بعد توقف كرة القدم بسبب جائحة كورونا، كنت أرى أنّ ذلك الأمر مفيد للجماهير لكي تتشتت قليلًا بكرة القدم عما يحدث.

اللعب دون حضور جماهيري أمر مرعب، هذا الأمر جعل المباريات متكافئة بشكل أكبر، فالقدوم إلى "كامب نو" في وجود صخب المدرجات أمر صعب على أي منافس.

ما يهم الآن أن نلعب ونلتزم بعقود الرعاية والبث التلفزيوني... الأسباب ربما اقتصادية أكثر من رياضية. ولكني أحب اللعب والتدرب، ولا أعرف إن كان ذلك استغلالًا لنا لكنني أفضل القيام به.

Messi
Getty

ميسي: البعض يظن أنني أعيش في فقاعة، ولكني أشعر بما يحدث حولي

2020-12-27T20:59:55Z

"يعتقد البعض أحيانًا أننا نعيش في فقاعة وفي معزل عن العالم، لكننا ندرك جميع مشاكل الناس"

"صحيح أنني أشعر بالامتياز، لكن في بعض الأحيان أود أن أكون مجهول الهوية أكثر وألا يكون هناك ثلاثمائة عين تنظر إلي، سأكون دائمًا ممتنًا لأن الحب الذي يمنحه لي الجميع مذهل"

"عائلتي لم تكن فقيرة، لكنها من الطبقة المتوسطة، لم يكن ينقصنا شيء ولكن لم تكن لدينا الكماليات أيضًا"

ميسي: حياتي مملة للغاية وأنا شخص انتقائي

2020-12-27T20:57:57Z

“أنا انتقائي للغاية عندما يتعلق الأمر باختيار من أكون معه، لكن يمكنني دائمًا الشعور بذلك وقد تعاملت مع نفسي بشكل جيد”.

“حياتي طبيعية للغاية ومملة في بعض الأحيان، أستيقظ وأتناول الإفطار وأخذ الأولاد إلى المدرسة وأتدرب وأعود، كما هو الحال مع أنتونيلا ”.

“أحيانًا أذهب إلى السوبر ماركت للتبضع، ليس دائمًا، لكني أحب الذهاب هناك. لا أذهب إلى الأسواق الآن، فالكثير من الناس يجتمعون ويصبح الأمر صعبًا”.

ميسي: لم أصف بارتوميو بكلمة نوبيتا

2020-12-27T20:56:31Z

لم أصف بارتوميو أبدًا بكلمة "نوبيتا" - يضحك
Bartomeu Messi Barcelona

ميسي: أحب اللعب مع أطفالي كثيرًا

2020-12-27T20:52:49Z

أحب التواجد بين أطفالي وكذلك لعب كرة القدم، أستمتع بكل شيء معهم، وأحيانًا قبل النوم يأتون إلى فراشي. تياجو لم يعد يفعل ذلك، لكن ماتيو يفعلها أحيانًا.

تياجو يفضل مشاهدة مقاطع للفيديو عبر "يوتيوب" وهو شخص منطوي مثلي ويخجل كثيرًا، وقلت له ذلك كثيرًا، ولكن بعد أن وصل لعامه الرابع أصبح يحظى بالعديد من الأصدقاء وهذا جيد.

ميسي يستعيد ذكريات بداياته في برشلونة

2020-12-27T20:52:03Z

"لم أفكر أبدًا في المغادرة"

وصولي لبرشلونة مثّل لحظة صعبة، لأنني كنت في الثالثة عشرة من عمري وكنت أغادر كل شيء؛ الأصدقاء، البلد، وكل شيء. أتيت إلى مكان لا يعرفني فيه أحد، عندما كنا بمفردنا ، أخبرني والدي بما يجب أن أفعله، أما البحث عن حلمي أو نعود إلى ما كنا عليه، كنت واضحًا أنني أريد البقاء، رغم أنني عانيت كثيرًا في الأشهر الأولى حيث لم أستطع اللعب بسبب المسؤوليات
Young Lionel Messi Barcelona
Getty Images

ميسي: كل ما عشته ساعدني على التطور

2020-12-27T20:51:38Z

“كل ما مررت به ساعدني على النمو كشخص، في ذلك الوقت كنت خجولًا، لم أفكر إلا في تحقيق حلمي، أردت تحويل نفسي إلى التدريب في المدرسة، وشيئًا فشيئًا كونت الصداقات”

ميسي: هناك الكثير من الأكاذيب حولي وأود حسم الأمر الآن

2020-12-27T20:49:12Z

أنا دائمًا أقول ما يجول في خاطري، ولا أفكر فيما يراه كل شخص فيّ لأن هذا الأمر قد يقودني للجنون. الكثير تحدثوا عني دون معرفة، ففي اليوم الحالي أي شخص قادر على قول الأكاذيب والكل يصدقه، هذا أمر لا يمكن التحكم فيه.
أنا لا أبكي لأسباب رياضية، لكنني عانيت كثيرًا

ميسي: برشلونة يمر بفترة عصيبة

2020-12-27T20:48:08Z

الفريق سيئ

أنا لست في وضعية جيدة، ما أفعله هو ما أشعر به في الوقت الحالي. اليوم أنا بخير، صحيح أنني مررت بوقت سيئ للغاية خلال الصيف وقبها بسبب الطريقة التي انتهى بها الموسم، ثم جاء البيروفاكس”.

“الآن أشعر أنني بحالة جيدة وأريد القتال من أجل كل ما لدينا في المستقبل، أنا متحمس على الرغم من أن النادي يمر بأوقات صعبة، هذه أوقات صعبة كما هو الحال بالنسبة للجميع”.

“النادي سيئ حقًا، وسيئ للغاية وسيكون من الصعب العودة إلى ما كُنّا عليه”

ميسي: برشلونة هي حياتي

2020-12-27T20:47:42Z

برشلونة؟ لدي كل المشاعر تجاه هذا القميص، برشلونة هي حياتي، أنا هنا منذ أن كان عمري 13 عامًا، وعشت في برشلونة أكثر من الأرجنتين، وقدم لي النادي كل شيء كإنسان أولًا. لدي علاقة حب لما عشته منذ وصولي إلى كتالونيا، كما وُلد أطفالي هنا أيضًا

ميسي: مستعد للحديث عن أي شيء

2020-12-27T20:44:31Z

"أنا لا أتحدث عن  أشياء خطيرة جدًا  (مثل فيروس كورونا) في العلن، لكنني رجل يلتزم بكلامي وسأتحدث عن أي شيء"

ميسي: طفولتي كانت كرة القدم

2020-12-27T20:44:02Z

"في  طفولتي، أتذكر دائمًا الكرات أو الأحذية على أنها هدايا تتعلق بكرة القدم، حتى أنني أتذكر كرة كانت باهظة الثمن وكانت هدية من مسؤول في الكرة الأرجنتينية.  لقد بذل أبي  وأمي قصارى جهدهما دائمًا لجعلنا نحتفل بعيد الميلاد بسعادة، سانتا كلوز كان دائمًا يمثل السعادة بالنسبة لي"

معجب بما يقدمه كريستيانو رونالدو

2020-12-27T20:38:42Z

حينما بدأت مسيرتي الاحترافية، كانت الكرة هي كل شيء وتعاملت معاها مثل الجماهير، ولكن الآن عاطفتي الحقيقية تتعلق بأطفالي. أما بالنسبة للرياضيين، فأنا معجب برافا نادال وفيدرير وليبرون جيمس، وفي كرة القدم أرى أنّ كريستيانو رونالدو قدّم الكثير
barcelona juventus messi cristiano ronaldo
Getty

أطول مقابلة في تاريخ ميسي

2020-12-27T20:28:04Z

إنها أطول مقابلة أجراها ميسي في حياته على شاشات التلفزيون، لقد كان في برشلونة منذ 20 عامًا ولا يزال مستقبله مجهولًا، .  نأمل اليوم أن نتعرف عليه أكثر.
Leo Messi
Captura Imagen 'La Sexta'