جينك وليفربول: مباشر لحظة بلحظة

نهاية شوط المباراة الأول
2019-10-23T19:49:12Z
48- يُطلق حكم المباراة صافرة إنتهاء شوط المباراة الأول بتقدم ليفربول على جينك البلجيكي بهدف دون رد.
الوقت البدلاً من ضائع
2019-10-23T19:48:51Z
47- أعلن حكم المباراة عن احتساب دقيقتين فقط وقتاً بدلاً من ضائع.
2019-10-23T19:47:17Z
46- تُنفذ الكرة طولية داخل منطقة الجزاء في إتجاه أونواتشو ولكن يُطلق حكم المباراة صافرتة مُعلنا حالة تسلل على مهاجم الفريق البلجيكي.
2019-10-23T19:46:35Z
45- خطأ لصالح اللاعب يواكهيم ماهلي بعد تدخل قوي من روبيرتسون في الجانب الأيسر لليفربول.
2019-10-23T19:45:39Z
45- تمريرة من فيرمينو إلى محمد صلاح الذي يضع عرضية تصطدم بالمدافع جون لوكومي لتسقط أمام فابينيو الذي يُسددها قبل نزولها على الأرض ولكن يُمسك بها الحارس كوكي.
2019-10-23T19:45:04Z
44- تمريرات رائعة من لاعبي ليفربول وإستحواذ كامل على الكرة في الدقائق الأخيرة.
2019-10-23T19:43:41Z
43- تمريرة رائعة من فيرمينو إلى صلاح داخل منطقة الجزاء ولكن يتدخل المدافع جون لوكومي ويُبعد الكرة لتصل إلى ميلنر الذي يضع عرضية تجاه ماني ولكن لم يستطع السنغالي الوصول للكرة.
2019-10-23T19:41:40Z
40- يا الله، تمريرات رائعة من لاعبي جينك بالجانب الأيمن ومن ثم تصل الكرة إلى إيتو الذي يضع عرضية غاية في الخطورة وكادت أن تصبح هدفاً، ولكن يُعلن الحكم عن وجود حالة تسلل.
2019-10-23T19:39:15Z
38- مهارة رائعة من يواكيم ماهلي الذي أنطلق من الجانب الأيسر وراوغ كلٌا من تشامبرلين وروبيرتسون ووضع عرضية خطيرة، ولكن لم يستطع أن يصل لها مهاجمي جينك.
2019-10-23T19:38:14Z
37- تُنفذ الركلة الجانبية عن طريق ميلنر ولكن يُبعدها المدافع كارلوس كويستا.
2019-10-23T19:37:42Z
36- طولية من ميلنر إلى فيرمينو داخل منطقة الجزاء ولكن يتدخل معه المدافع جون لوكومي ويُخرجها إلى ركلة جانبية.
2019-10-23T19:36:33Z
35- تمريرات قصيرة من لاعبي جينك في محاولة للعودة مرة أخرى بالنتيجة.
2019-10-23T19:35:03Z
34- مرتدة سريعة من لاعبي جينك تصل إلى ساماتا الذي ينطلق في الجانب الأيمن ويضع طولية رائعة، ولكن تذهب دون أن تصل لزميلة أونواتشو.
2019-10-23T19:33:11Z
32- يبدوا أن الحكم لم يُلغي هدف جينك بسبب تدخل ساماتا، ولكن تم إلغاء الحكم بسبب وجود حالة تسلل على اللاعب جونيا إيتو صاحب العرضية، وهذا ما اتضح من الإعادة.
2019-10-23T19:32:43Z
31- تمريرة رائعة من ساديو ماني بكعب القدم إلى تشامبرلين في الجانب الأيسر ويُسددها بشكل رائع ولكن يُنقذها الحارس الرائع كوكي.
2019-10-23T19:32:19Z
31- تُسدد الكرة وتخرج إلى ركلة مرمى دون خطورة.
2019-10-23T19:31:43Z
31- يقف على تنفيذ الركلة الحرة كلٌا من محمد صلاح وميلنر.
2019-10-23T19:31:14Z
30- خطأ لصالح ليفربول في منطقة ليست بالبعيدة عن المرمى بعد تدخل قوي من لاعب جينك.
الحكم يُلغي هدف جينك
2019-10-23T19:29:41Z
هدف ملغي للاعب ساماتا28- يُعلن حكم المباراة عن إلغاء هدف جينك الذي جاء بعد طولية رائعة من الجانب الأيمن من اللاعب إيتو وتسديدة رأسية رائعة من ساماتا الذي تدخل مع فان دايك وقت تسديده للكرة، ولذا فقد اعتبرها الحكم خطأ على المهاجم.
الحكم يلغي الهدف حتى الإعلان عن قرار تقنية الفيديو
2019-10-23T19:28:40Z
27- يُعلن حكم المباراة عن خطأ على اللاعب ساماتا والاحتكام يكون لتقنية الفيديو.
هدف التعديل لصالح جينك
2019-10-23T19:27:55Z
ساماتا يُحرز هدف التعادل بشكل رائع26- جووووووووووووووووووووول، ساماتا يُعد النتيجة لصالح جينك برأسية رائعة.
2019-10-23T19:26:13Z
25- يا الله، الحارس كوكي يُنقذ مرماه بشكل رائع من هدف مُحقق، بعدما قام لاعبي ليفربول بمباغته الدفاع بتمريرة رائعة من كيتا تصل إلى ماني الذي يلعب ثنائية رائعة مع فيرمينو الذي يُمررها بكعب القدم بشكل رائع ليصبح السنغالي مُنفرداً بحارس جينك ، ولكن يخرج الحارس كوكي ويُنقذ مرماه بشكل رائع.
2019-10-23T19:25:25Z
24- تُنفذ الركلة الحرة بتمريرة طولية رائعة ولكن يخرج أليسون ويُبعد الكرة لتصبح رمية جانبية.
2019-10-23T19:24:40Z
23- خطأ لصالح ثيو بوجوندا بعد تدخل قوي من فابينيو معه بالجانب الأيسر، ليعلن الحكم عن ركلة حرة.
2019-10-23T19:23:15Z
22- تُنفذ الركلة الجانبية وتقع الكرة لأرجل فابينيو الذي يُمررها إلى ماني ويُسددها، ولكن تصطدم بأرجل المدافعين وتبتعد لتفقد خطورتها.
2019-10-23T19:22:49Z
21- إنطلاقة من ماني بالجانب الأيسر ويضع عرضية، ولكن يُخرجها دفاع جينك إلى ركلة جانبية.
2019-10-23T19:20:52Z
19 - طولية رائعة من يير أورونن تصل إلى إيتو الذي ينطلق سريعاً ويدخل داخل منطقة الجزاء، ولكن يتعركل بالكرة ويسقط ويستخلص منه فان دايك الكرة.
2019-10-23T19:18:53Z
17- تمريرات قصيرة من لاعبي جينك في محاولة للدخول في أجواء المباراة والمنافسة بندية أمام ليفربول الذي بدأ بداية غاية في القوة.
2019-10-23T19:15:50Z
14- مازالت السيطرة من نصيب الريدز، مع محاولات فردية وعلى استحياء من ساماتا أفضل لاعب في فريق جينك حتى الأن.
2019-10-23T19:13:34Z
12- ضغط رائع من اللاعب ساماتا وكاد أن يضع ليفربول في موضع حرج بعد أن قطع كرة عائدة من ماني لولا تدخل فان دايك.
2019-10-23T19:12:54Z
11- تمريرات قصيرة بين لاعبي ليفربول، وسيطرة كاملة على مجريات المباراة.
2019-10-23T19:11:38Z
10- تدخل قوي بين فان دايك وأونواتشو، سقط على أثرها الآخير أرضاً على الرغم من إحتساب ركلة حرة لصالح ليفربول.
2019-10-23T19:10:24Z
9- يا الله، طولية رائعة من جونيا إيتو تصل إلى بول أونواتشو الذي ينطلق متخطياً دفاع ليفربول الذي وقف لإعتقاده أنها حالة تسلل، ولكن يخرج أليسون ببراعة ويتصدى لكرة أونواتشو.
2019-10-23T19:07:59Z
6- لاعبي ليفربول يُطالبون بركلة جزاء لصالح فيرمينو، بعد أن وضع ساديو ماني عرضية إلى ملينر الذي وضع عرضية إلى فيرمينو وماني وبالفعل وصلت للنجم السنغالي ولكن هناك تدخل كان مع المهاجم البرازيلي على أثره طالب بعض لاعبي الريدز بركلة جزاء، ولكن الحكم يُشير باستكمال المباراة.
2019-10-23T19:07:06Z
5- إنطلاقة سريعة من ساماتا الذي تلقى تمريرة طويلة من بريان هينين وينطلق تجاه المرمى ويُسددها بقوة، ولكن تخرج على يسار أليسون بيكر لتصبح ركلة مرمى.
تشامبرلين يُسجل الأول
2019-10-23T19:05:06Z
بداية رائعة من الريدز2- تمريرات قصيرة من ساديو ماني إلى فابينيو ثم إلى تشامبرلين الذي سددها بيمناه في إتجاه المرمى، وعلى الرغم من أن الكرة ليست بالقوية إلا أنها في زاوية بعيدة وغير متوقعة، لتسكن شباك الحارس غاينان كوكي دون أن يتحرك تجاه الكرة.
جووووووووووووووول هدف التقدم لليفربول
2019-10-23T19:03:48Z
بداية سريعة من الريدز2- يا الله، جووووووووووووووول من تشامبرلين في بداية المباراة.
بداية المباراة
2019-10-23T19:01:52Z
1- يُطلق حكم المباراة صافرة بداية شوط المباراة الأول.
تشكيل ليفربول
2019-10-23T18:54:44Z
محمد صلاح يعود لقيادة هجوم الريدز
يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقته المعتادة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (أليسون / جيمس ميلنر ، ديان لوفرين ، فيرجيل فان دايك ، أندرو روبرتسون / نابي كيتا ، فابينيو ، أليكس أوكسليد تشامبرلين / محمد صلاح ، روبيرتو فيرمينو ، ساديو ماني).
📋| مع عودة صلاح إلى القائمة الأساسية، إليكم اختيارات كلوب لبداية مباراة #جينك_ليفربول...🔴#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/pGSMqYOr8U— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 23, 2019
البدلاء: (جورجينيو فينالدوم ، جو جوميز ، أدريان ، جوردان هندرسون ، آدم لالانا ، ريان بريوستر ، ديفوك أوريجي).
تشكيل جينك
2019-10-23T18:49:27Z
تشكيل متحفظ من أصحاب الأرض
يبدأ المدرب فيليس مازو بطريقة (4-4-1-1)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (جايتان كوكي / يواكيم مايهلي ، كارلوس كويستا ، جون لوكومي ، جيري أورونين / تيو بونجوندا ، بريان هينين ، ساندر بيرجي ، جونيا إيتو / مبوانا ساماتا / بول أونواتشو)
البدلاء: (كاسبر دي نوري ، سيباستيان ديفايست ، ستيفين أودي ، باتريك هروشوفسكي ، يانيس حاجي ، مارتن فانديفوردت ، ديوميرسي ندونجالا).
2019-10-23T18:46:44Z
أما ليفربول فيحتل المركز الثاني في مجموعته في ذات الأذنين برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن سالزبورج الثالث ونقطة عن نابولي المتصدر.
2019-10-23T18:46:24Z
علي الجانب الآخر، يدخل جينك البلجيكي فى المركز الأخير فى المجموعة الخامسة بنقطة واحدة من تعادل أمام نابولي الإيطالي بدون أهداف، وخسر فى الجولة الأولي أمام الفريق النمساوي سالزبورج بستة أهداف لهدفين
2019-10-23T18:46:04Z
تعادل الريدز للمرة الأولى منذ بداية الموسم فى قمة إنجليزية كبيرة أمام مانشستر يونايتد بهدف لمثله، في الجولة التاسعة من البريميرليج، بملعب "أولد ترافورد"، وبهذه النتيجة يظل ليفربول متربعًا على عرش الدوري الإنجليزي بدون هزيمة حتى الآن برصيد 25 نقطة، حيث خاض أبناء يورجن كلوب تسع مباريات استطاع تحقيق الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى مباراة
2019-10-23T18:44:58Z
أعزائي المتابعين.. أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة المقدمة لكم من جول لمباراة جينك ضد ليفربول في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20