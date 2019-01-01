جينك وليفربول: مباشر لحظة بلحظة

​تعادل الريدز للمرة الأولى منذ بداية الموسم فى قمة إنجليزية كبيرة أمام مانشستر يونايتد بهدف لمثله، في الجولة التاسعة من البريميرليج، بملعب "أولد ترافورد"، وبهذه النتيجة يظل ليفربول متربعًا على عرش الدوري الإنجليزي بدون هزيمة حتى الآن برصيد 25 نقطة، حيث خاض أبناء يورجن كلوب تسع مباريات استطاع تحقيق الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى مباراة