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جيرونا × ريال مدريد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة جيرونا ضد ريال مدريد في إياب الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا 2018-19

محدث
التعليقات()
Getty

2019-01-31T22:18:55Z

90+2’جاريث بيل أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-31T22:17:42Z

90+1’خطأ لصالح توني كروس بعد تدخل من أليكس جرانيل في منتصف الميدان

2019-01-31T22:16:37Z

90’كرة بينية عن طريق دوجلاس لويز في إتجاه المنطلق داخل المنطقة أليكس باتشون طالت عليه وتحولت إلى أحضان الحارس كايلور نافاس

2019-01-31T22:14:13Z

89’ماركو أسينسيو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-31T22:13:21Z

88’لوكاس فاسكيز أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة مرت من أمام جاريث قبيل بغرابة وتحولت إلى رمية جانبية

2019-01-31T22:12:02Z

87’خطأ لصالح بيدرو بورو بعد تدخل من توني كروس في منتصف الميدان

2019-01-31T22:11:14Z

86’مارسيلو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-31T22:10:52Z

85’خمس دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التقدم لريال مدريد بثلاثية مقابل هدف

2019-01-31T22:10:34Z

84’المباراة تُستأنف الآن

2019-01-31T22:09:38Z

83’سقوط اللاعب رافائيل فاران بداعي الإصابة ودخلو الطاقم الطبي لعلاجه

2019-01-31T22:09:03Z

82’خطأ لصالح بيدرو بورو بعد تدخل من ناتشو في منتصف الميدان

2019-01-31T22:08:28Z

81’جاريث بيل سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-31T22:07:57Z

80’عشر دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التقدم لريال مدريد بثلاثية مقابل هدف

2019-01-31T22:07:23Z

79’لوكاس فاسكيز سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-31T22:04:51Z

78’بيدرو بورو أرسل كرة عرضية من اجلهة اليمنى إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-31T22:03:50Z

77’جارسيا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من كاربخال إلى رمية جانبية

ماركوس يورينتي يسجل الهدف الثالث للميرينجي

2019-01-31T22:02:38Z

بتصويبة قوية من خارج المنطقة

76’الهدف جاء بعد تصويبة قوية عن طريق ماركوس يورينتي من خارج المنطقة زاحقة سكنت على يمين الحارس خوركا 

 

2019-01-31T22:02:14Z

75’ربع ساعة متبقية من عمر المباراة ومازال التقدم لريال مدريد بهدفين مقابل هدف

2019-01-31T22:01:35Z

74’جاريث بيل سدد كرة قوية من خارج المنطقة أمسك بها الحارس خوركا ببراعة

2019-01-31T22:01:01Z

73’بورخا جارسيا انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية

2019-01-31T22:00:40Z

72’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق بيدرو بورو إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

بيدرو بورو يسجل الهدف الأول لجيرونا

2019-01-31T21:57:01Z

بتصويبة من على حافة المنطقة

71’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق دوجلاس لويز في إتجاه المنطلق على حدود المنطقة بيدور بورو الذي إستقبل الكرة وسددها قوية زاحفة سكنت شباك الحارس كايلور نافاس

 

2019-01-31T21:56:32Z

70’دانيل كاربخال أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-31T21:54:40Z

69’مارسيلو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-31T21:52:46Z

67’أنتونيو لوزانو انطلق من الجانب الأيمن ثم حاول ارسال كرة عرضية، لكن تدخل من ناتشو الذي أبعد الكرة إلى رمية جانبية

ياااااااإلهي، ماذا أهدرت يا لوكاس

2019-01-31T21:51:36Z

66’ماركو أسينسيو انطلق من الجانب الأيسر وتوغل إلى داخل المنطقة ثم سدد كرة قوية تصدى لها الحارس ببراعة ووصلت أمام لوكاس فاسكيز الذي سددها بغرابة شديدة والمرمى خالي إصطدت بالعارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-31T21:50:54Z

65’تمريرات متبادلة وقائمة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان بحثًا عن الوصلو لمرمى فريق جيرونا

2019-01-31T21:48:12Z

63’جونيور أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-31T21:47:26Z

62’تصويبة عن طريق أليكس جرانيل من خارج المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس كايلور نافاس

2019-01-31T21:45:56Z

61’لوكاس فاسكيز أرسل عرضية أرضية إلى داخل المنطقة من الجانب الأيمن أبعدت من دفاعات جيرونا

2019-01-31T21:45:35Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال الميرينجي متقدم بهدفين مقابل لاشيء

تبديل في صفوف جيرونا

2019-01-31T21:45:00Z

58’خروج كريستيان ستواني ودخول فاليري فيرنانديز بدلًا منه

2019-01-31T21:42:44Z

56’بالرغم من تفوق ريال مدريد في مجموع المبارتين بنتيجة 6-2، لكن مازال الميرينجي مستحوز على مجريات اللقاء 

2019-01-31T21:42:27Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم لريال مدريد بهدفين دون رد

2019-01-31T21:41:29Z

54’لوكاس فاسكيز انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات جيرونا

2019-01-31T21:40:53Z

53’كرة عرضية عن طريق مارسيلو إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-31T21:40:05Z

52’كريم بنزيما انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية أرضية إلى داخل المنطقة سددها جونيور قوية إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2019-01-31T21:39:43Z

51’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق الدفاعات

2019-01-31T21:38:54Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم للميرينجي بهدفين دون رد

2019-01-31T21:36:13Z

49’كرة عرضية عن طريق مارسيلو إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-31T21:35:53Z

48’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق دانيل كاربخال إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-31T21:34:43Z

47’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق الدفاعات

نافاس يتألق من جديد ويبعد فرصة هد ف مؤكد

2019-01-31T21:15:25Z

45’تصويبة قوية عن طريق كريستيان ستواني من داخل المنطقة من مسافة قريبة تصدى لها كايلور نافاس ببراعة وأبعدت من الدفاعات

كريم بنزيما يواصل التألق ويسجل الثاني

2019-01-31T21:12:25Z

بهدف أكثر من رائع

44’الهدف جاء بعد تمريرة عن طريق فينيسيوس جونيور من خارج المنطقة في إتجاه كريم بنيزما المتمركز داخل المنطقة في الجانب الأيسر الذي إستقبل الكرة وسددها بباطن القدم إصطدمت بالقائم الأيسر وسكنت الشباك

 

2019-01-31T21:10:04Z

43’خطأ لصالح دوجلاس لويز في منتصف الميدان بعد تخل من كريم بنزيما

2019-01-31T21:08:39Z

42’ركنية لصالح فريق جيرونا نٌفذت من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة عن طريق دوجلاس لويز استقبلها بيرناردو إسبنينوسا برأسية مرت بجوار القائم الأيسر، وحكم المباراة يحتسب خطأ لصالح فاران

2019-01-31T21:08:23Z

41’اللعب يُستأنف الآن بعد الإطمئنان عليه

2019-01-31T21:07:51Z

40’حكم المباراة يوقف اللعب ويذهب للإطمئنان على رافائيل فاران

2019-01-31T21:07:19Z

39’سقوط اللاعب رافائيل فاران بعد تدخل من كريستيان ستواني 

2019-01-31T21:05:53Z

38’دوجلاس لويز أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من كاربخال إلى خارج المنطقة

ياربااااااااااااااااااااه، نافاس يتألق ويحافظ على نظافة شباكه

2019-01-31T21:04:42Z

37’أليكس جرانيل سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها نافاس ببراعة ووصلت أمام ستواني الذي سددها قوية مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-31T21:03:40Z

36’مارسيلو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-31T21:03:25Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التقدم للميرينجي بهدف دون رد

2019-01-31T21:03:02Z

34’ركنية نُفذت عن طريق توني كروس إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات جيرونا

2019-01-31T21:02:05Z

33’مارسيلو انطلق من منتصف الميدان ثم توغل إلى داخل المنطقة وراوغ الدفاعات وسدد كرة قوية بيسراه تصدى لها الحارس خوركا وأبعدت إلى ركنية

2019-01-31T21:00:01Z

32’أنتوني لوزانو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن مرت من أمام ستواني بغرابة شديدة وتحولت إلى رمية جانبية

2019-01-31T20:59:31Z

31’توني  كروس أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-31T20:58:38Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لريال مدريد بهدف دون رد

كريم بنزيما يفتتح التسجيل لريال مدريد

2019-01-31T20:56:41Z

بتصويبة من داخل المنطقة

29’الهدف جاء بعد تصويبة عن طريق كريم بنزيما من داخل المنطقة سكنت شباك فريق جيرونا

 

2019-01-31T20:56:06Z

28’كريم بنزيمة أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-31T20:55:06Z

27’فينيسيوس جونيور أرسل كرة بينية إلى داخل المنطقة في إتجاه كريم بنزيما المنطلق داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-31T20:54:33Z

26’تصويبة عن طريق لوكاس فاسكيز من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-31T20:53:38Z

25’ركنية نُفذت عن طريق توني كروس إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات خارج المنطقة

2019-01-31T20:52:16Z

24’مارسيلو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية

2019-01-31T20:51:43Z

23’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق مارسيلو إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-31T20:50:12Z

22’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق لوكاس فاسكيز إلى داخل المنطقة أبعدت الدفاعات

2019-01-31T20:49:45Z

21’مارسيلو أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-31T20:49:13Z

20’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات جيرونا

2019-01-31T20:47:39Z

18’لوكاس فاسكيز انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-31T20:47:03Z

17’مارسيلو سدد كرة من خارج المنطقة إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى خارج المنطقة 

2019-01-31T20:45:14Z

16’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق دانيل كاربخال إلى داخل أبعدت من الدفاعات

2019-01-31T20:44:48Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-31T20:44:06Z

14’فينيسيوس جونيرو انلطق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-31T20:43:37Z

13’خطأ لصالح لواكاس فاسكيز في منتصف الميدان بعد تدخل من دوجلاس لويز

2019-01-31T20:43:07Z

12’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق مارك مونيسا إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات ببراعة

2019-01-31T20:39:24Z

10’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-31T20:39:02Z

8’ركنية نفذها توني كروس إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات جيرونا

2019-01-31T20:36:52Z

7’فينيسيوس جونيرو سدد كرة من خارج المنطقة اصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2019-01-31T20:34:53Z

6’تصويبة عن طريق مارسيلو من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-31T20:34:40Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-31T20:33:29Z

4’أول كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق دوجلاس لويز الذي أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة سددها كريستيان ستواني قوية أبعدت من دانيل كاربخال من على خط المرمى

2019-01-31T20:33:09Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات قائمة في منتصف الميدان 

2019-01-31T20:31:21Z

2’جيرونا بالزي الأحمر على اليمين وريال مدريد بالزي الأبيض على اليسار

انطلاق المباراة الآن

2019-01-31T20:31:08Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم

2019-01-31T20:26:34Z

يبدأ المدرب سانتياجو سولاري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

كيلور نافاس / سيرخيو راموس / دانييل كارباخال / رافاييل فاران / مارسيلو / توني كروس / داني سيبايوس / ماركوس يورنتي / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيما / لوكاس فاسكيز

 

إليكم تشكيل جيرونا لمباراة اليوم

2019-01-31T20:23:18Z

يبدأ المدرب أوزيبيو ساركيستان بطريقة 5/3/2 وتضم كلًا من

خوركا إيرايزوز / مارك مونييسا / بيدرو بورو / جوناس راماليو / بيرناردو إسبينوسا / دوجلاس لويز / بيك سونغ هو / أليكس جرانيل / أنتوني لوزانو / كريستيان ستواني / بورخا جارسيا

 

2019-01-31T20:21:46Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين جيرونا وريال مدريد على ملعب موتنيليفي، في إطار منافسات الربع النهائي من كأس ملك إسبانيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال. 