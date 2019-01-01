90+3’نهاية المباراة
🏁 نهاية المباراة!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) January 31, 2019
👑 نتأهل لنصف نهائي كأس الملك!!
جيرونا 1-3 ريال مدريد
النتيجة الاجمالية: 3-7
⚽⚽ د.27 و د.43 @Benzema
⚽ د.76 @marcosllorente#Emirates | #RMCopa pic.twitter.com/VxnyPW8JRz
ماركوس يورينتي يسجل الهدف الثالث للميرينجي
بتصويبة قوية من خارج المنطقة
76’الهدف جاء بعد تصويبة قوية عن طريق ماركوس يورينتي من خارج المنطقة زاحقة سكنت على يمين الحارس خوركا
71' | 1-2 | ⚽️ GOOOOOL del Gironaaa!!! Ha marcat @Pedroporro29_, que s'estrena de blanc-i-vermell! L'assistència, del debutant Alex Pachón!#GironaRealMadrid pic.twitter.com/ouv5oVk8ML— Girona FC (@GironaFC) January 31, 2019
بيدرو بورو يسجل الهدف الأول لجيرونا
بتصويبة من على حافة المنطقة
71’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق دوجلاس لويز في إتجاه المنطلق على حدود المنطقة بيدور بورو الذي إستقبل الكرة وسددها قوية زاحفة سكنت شباك الحارس كايلور نافاس
71' | 1-2 | ⚽️ GOOOOOL del Gironaaa!!! Ha marcat @Pedroporro29_, que s'estrena de blanc-i-vermell! L'assistència, del debutant Alex Pachón!#GironaRealMadrid pic.twitter.com/ouv5oVk8ML— Girona FC (@GironaFC) January 31, 2019
تبديل في صفوف ريال مدريد
68’خروج فينيسيوس جونيور ودخول جاريث بيل بدلًا منه
🔁 د.67 خروج @vini11Oficial ونزول @GarethBale11— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) January 31, 2019
👊 جيرونا 0-2 ريال مدريد
🗒 النتيجة الاجمالية: 2-6#هلا_مدريد | #RMCopa pic.twitter.com/v7sjEAODbZ
ياااااااإلهي، ماذا أهدرت يا لوكاس
تبديل في صفوف ريال مدريد
64’خروج سيرجيو راموس ودخول ناتشو بدلًا منه
🔁 د.63 خروج @SergioRamos ونزول @nachofi1990— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) January 31, 2019
👊 جيرونا 0-2 ريال مدريد
🗒 النتيجة الاجمالية: 2-6#هلا_مدريد | #RMCopa pic.twitter.com/F2Zw0kOkAr
تبديل في صفوف جيرونا
تبديل في صفوف ريال مدريد
57’خروج كريم بنزيما ودخول ماركو أسينسيو بدلًا منه
🔁 د.58 خروج @Benzema ونزول @marcoasensio10— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) January 31, 2019
👊 جيرونا 0-2 ريال مدريد
🗒 النتيجة الاجمالية: 2-6#هلا_مدريد | #RMCopa pic.twitter.com/rXLqVSplof
46’بداية الشوط الثاني
▶2⃣ بداية الشوط الثاني!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) January 31, 2019
👊 جيرونا 0-2 ريال مدريد
🗒 النتيجة الاجمالية: 2-6#هلا_مدريد | #RMCopa pic.twitter.com/JbT1Eyxh9A
45+1’نهاية الشوط الأول
⏸ نهاية الشوط الأول:— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) January 31, 2019
👊 جيرونا 0-2 ريال مدريد
⚽⚽ د.27 و د.43 @Benzema
🗒 النتيجة الاجمالية: 2-6#هلا_مدريد | #RMCopa pic.twitter.com/5UknCX3qq8
نافاس يتألق من جديد ويبعد فرصة هد ف مؤكد
كريم بنزيما يواصل التألق ويسجل الثاني
بهدف أكثر من رائع
44’الهدف جاء بعد تمريرة عن طريق فينيسيوس جونيور من خارج المنطقة في إتجاه كريم بنيزما المتمركز داخل المنطقة في الجانب الأيسر الذي إستقبل الكرة وسددها بباطن القدم إصطدمت بالقائم الأيسر وسكنت الشباك
⚽ د.43 جووووووووووووووووول جووووول!!! @Benzema!!! 💪— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) January 31, 2019
👊 جيرونا 0-2 ريال مدريد
🗒 النتيجة الاجمالية: 2-6#FIFA19 | #RMCopa pic.twitter.com/BTVHuLwH12
ياربااااااااااااااااااااه، نافاس يتألق ويحافظ على نظافة شباكه
كريم بنزيما يفتتح التسجيل لريال مدريد
بتصويبة من داخل المنطقة
29’الهدف جاء بعد تصويبة عن طريق كريم بنزيما من داخل المنطقة سكنت شباك فريق جيرونا
⚽ د.27 جووووووووووووووووول جووووول!!! @Benzema!!!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) January 31, 2019
👊 جيرونا 0-1 ريال مدريد
🗒 النتيجة الاجمالية: 2-5#FIFA19 | #RMCopa pic.twitter.com/IM3gSLAK6p
انطلاق المباراة الآن
إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم
يبدأ المدرب سانتياجو سولاري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
كيلور نافاس / سيرخيو راموس / دانييل كارباخال / رافاييل فاران / مارسيلو / توني كروس / داني سيبايوس / ماركوس يورنتي / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيما / لوكاس فاسكيز
📝 تشكيلة ريال مدريد أمام @GironaFC!#هلا_مدريد | #RMCopa pic.twitter.com/r7O6ioBIbZ— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) January 31, 2019
إليكم تشكيل جيرونا لمباراة اليوم
يبدأ المدرب أوزيبيو ساركيستان بطريقة 5/3/2 وتضم كلًا من
خوركا إيرايزوز / مارك مونييسا / بيدرو بورو / جوناس راماليو / بيرناردو إسبينوسا / دوجلاس لويز / بيك سونغ هو / أليكس جرانيل / أنتوني لوزانو / كريستيان ستواني / بورخا جارسيا
Aquest és l’onze inicial del Girona pel partidàs d’avui!🔝😍#GironaRealMadrid 🔜🔴⚪ pic.twitter.com/mdZVIqP9LW— Girona FC (@GironaFC) January 31, 2019