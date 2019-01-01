49’كرة ثابتة نفذت عن طريق ميسي قوية إصطدمت بالحائط البشري وتحولت خارج المنطقة
بطاقة صفراء
ياربااااااااااااااااااااه، فرصة هدف محقق ضائعة من جيرونا
بطاقة صفراء
نيلسون سيميدو يفتتح التسجيل لبرشلونة
بتصويبة من داخل المنطقة
13’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق نيلسون سيميدو إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات أمام سيمديو المتمركز داخل المنطقة الذي سددها قوية بيسراه زاحفة سكنت على يسار الحارس ياسين بونو
⚽ ¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARÇA!! ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE NÉLSON SEMEDO!!! (0-1, min 9)— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 27, 2019
🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/W5PoBpXF4z
انطلاق المباراة
إليكم تشكيل برشلونة لمباراة اليوم
يبدأ المدرب إرنيستو فالفيردي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
تير شتيجين / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمونت لينجليه / جوردي ألبا / إيفان راكيتيتش / سيرجيو بوسكيتس / أرتورو فيدار / ليونيل ميسي / لويس سواريز / فيليبي كوتينيو
Barça XI— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 27, 2019
⚽ #GironaBarça
🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/25uIU06FY0
إليكم تشكيل جيرونا لمباراة اليوم
يبدأ المدرب أوزيبيو ساركيستان بطريقة 3/4/3 وتضم كلًا من
ياسين بونو / بيدرو ألكالا / بيرناردو إسبينوسا / خوان بيدرو راميريز / بيدرو بورو / بيري بونس / أليكس جرانيل / فاليري فيرنانديز / كريستيان بورتو / كريستيان ستواني / أليكس جارسا
Aquest és l’onze inicial del Girona pel partidàs d’avui!🔝😍 #GironaBarça 🔜🔴⚪ pic.twitter.com/p0cGkZKLvE— Girona FC (@GironaFC) January 27, 2019