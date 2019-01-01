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جيرونا × برشلونة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة جيرونا ضد برشلونة في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني 2018-19

محدث
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2019-01-27T16:19:43Z

49’كرة ثابتة نفذت عن طريق ميسي قوية إصطدمت بالحائط البشري وتحولت خارج المنطقة

2019-01-27T16:18:59Z

48’ميسي إكتسب خطأ من على حدود المنطقة من مكان مميز بعد تدخل من بيدرو بورو

2019-01-27T16:18:37Z

47’البداية مع ميسي ورفقائه وتمريرات قائمة في منتصف الميدان

2019-01-27T16:18:29Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-01-27T16:01:05Z

45+1’نهاية الشوط الأول

2019-01-27T16:00:13Z

45’اللعب يُستأنف الآن 

2019-01-27T15:59:00Z

44’سقوط اللاعب بيدرو ألكالا مدافع جيرونا بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

بطاقة صفراء

2019-01-27T15:58:17Z

43’خطأ لصالح أليكس جرانيل بعد تدخل من سيرجيو بوسكيتس في منتصف الميدان وبطاقة صفراء

ياربااااااااااااااااااااه، فرصة هدف محقق ضائعة من جيرونا

2019-01-27T15:56:12Z

42’تصويبة عن طريق كريستيان ستواني من داخل المنطقة تصدى لها الحارس تيرشتيجن ووصلت أمام بيري بونس الذي سددها، لكن أبعدت من بيكيه من على خط المرمى

2019-01-27T15:55:30Z

41’نيلسون سيميدو انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية أبعدت من دفاعت جيرونا 

2019-01-27T15:55:12Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم لبرشلونة بهدف دون رد

2019-01-27T15:54:33Z

39’جوردي ألبا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-27T15:53:26Z

38’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق بيدرو ألكالا إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-27T15:52:39Z

37’كرة ثابتة نفذها فاليري فيرنانديز مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات برشلونة

بطاقة صفراء

2019-01-27T15:51:39Z

36’خطأ لصالح أليكس جرانيل بعد تدخل من أرتورو فيدال في منتصف الميدان وبطاقة صفراء

2019-01-27T15:51:14Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم لبرشلونة بهدف دون رد

2019-01-27T15:50:30Z

34’تصويبة عن طريق كريستيان ستواني من خارج المنطقة أمسك بها تيرشتيجن بثبات

2019-01-27T15:47:20Z

32’خطأ لصالح بيدرو بورو بعد تدخل من إيفان راكيتيتش في منتصف الميدان

2019-01-27T15:45:45Z

31’بطاقة صفراء من نصيب لينجليه للإعتراض على حكم المباراة

2019-01-27T15:45:10Z

30’كرة ثابتة نفذها ميسي قوية على المرمى إصطدمت بالدفاعات وتحولت خارج المنطقة

2019-01-27T15:43:15Z

29’خطأ لصالح ليونيل ميسي بعد تدخل من بيرناردو إسبينوسا من على حدود المنطقة من مكان مميز

2019-01-27T15:42:06Z

28’ركنية نفذت عن طريق كوتينيو إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-27T15:40:54Z

27’جوردي ألبا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية

2019-01-27T15:39:22Z

26’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي برشلونة في منتصف الميدان 

2019-01-27T15:36:30Z

25’نيلسون سيميدو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-27T15:35:45Z

24’خطأ لصالح بيدرو بورو بعد تدخل من جروي ألبا في منتصف الميدان

2019-01-27T15:34:18Z

23’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي برشلونة في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق الدفاعات 

2019-01-27T15:32:59Z

22’فاليري فيرنانديز أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة وصلت سهلة إلى الحارس تيرشنيجن

2019-01-27T15:32:19Z

21’عرضية عن طريق أليكس جرانيل إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات برشلونة

2019-01-27T15:30:57Z

20’كرة بينية عن طريق ليونيل ميسي في اتجاه المنطلق في الجانب الأيسر فيليبي كوتينيو أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-01-27T15:29:39Z

19’بينية عن طريق أرتورو فيدال في اتجاه المنطلق خلف الدفاعات كوتينيو الذي إستلم الكرة وسددها زاحفة تصدى لها ياسين بونو وأبعدت إلى ركنية

2019-01-27T15:28:42Z

18’كرة ثابتة نفذها أليكس جرانيل مقوسة إلى داخل المنطقة إستقبلها أليكس جارسيا برأسية قوية مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2019-01-27T15:28:14Z

17’خطأ لصالح ستواني في منتصف الميدان بعد تدخل من جيرارد بيكيه

2019-01-27T15:27:45Z

16’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق فاليري إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية

2019-01-27T15:26:46Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للكتلان بهدف دون رد

2019-01-27T15:26:08Z

14’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق جوردي ألبا إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات جيرونا

نيلسون سيميدو يفتتح التسجيل لبرشلونة

2019-01-27T15:23:31Z

بتصويبة من داخل المنطقة

13’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق نيلسون سيميدو إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات أمام سيمديو المتمركز داخل المنطقة الذي سددها قوية بيسراه زاحفة سكنت على يسار الحارس ياسين بونو

 

2019-01-27T15:22:50Z

12’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق نيلسون سيميدو إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعت

2019-01-27T15:21:31Z

11’بينية عن طريق ليونيل ميسي في اتجاه المنطلق داخل المنطقة سواريز طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-27T15:21:10Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-27T15:19:45Z

8’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي برشلونة في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات برشلونة

2019-01-27T15:19:08Z

7’خطأ لصالح جوردي ألبا بعد تدخل من بيدرو ألكالا في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-01-27T15:17:27Z

6’كريستيان ستواني سدد كرة من خارج المنطقة مرت بعيدة أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2019-01-27T15:17:02Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-27T15:16:29Z

4’أول كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق بيدرو بوريو إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-27T15:16:08Z

3’البداية مع أصحاب الأرض والكرة بحوزة لاعبي فريق جيرونا في منتصف الميدان 

2019-01-27T15:15:39Z

2’جيرونا بالزي الأحمر على اليمين وبرشلونة بالزي البديل الأصفر على اليسار

انطلاق المباراة

2019-01-27T15:15:26Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-01-27T14:47:13Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإسباني بابلو فويرتيس

 

إليكم تشكيل برشلونة لمباراة اليوم

2019-01-27T14:44:41Z

يبدأ المدرب إرنيستو فالفيردي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

تير شتيجين / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمونت لينجليه / جوردي ألبا / إيفان راكيتيتش / سيرجيو بوسكيتس / أرتورو فيدار / ليونيل ميسي / لويس سواريز / فيليبي كوتينيو 

 

إليكم تشكيل جيرونا لمباراة اليوم

2019-01-27T14:40:54Z

يبدأ المدرب أوزيبيو ساركيستان بطريقة 3/4/3 وتضم كلًا من

ياسين بونو / بيدرو ألكالا / بيرناردو إسبينوسا / خوان بيدرو راميريز / بيدرو بورو / بيري بونس / أليكس جرانيل / فاليري فيرنانديز / كريستيان بورتو / كريستيان ستواني / أليكس جارسا

 

2019-01-27T14:38:54Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين جيرونا وبرشلونة على ملعب موتنيليفي، في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال. 