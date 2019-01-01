إبراهيم حسن يفتتح التسجيل للزمالك
بتصويبة قوية من خارج المنطقة7’الهدف جاء بعد ركنية نفذها فرجاني مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى حدود المنطقة أمام إبراهيم حسن الذي سدد كرة قوية سكنت الشباك
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1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
بداية المُباراة ⚽️— Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 3, 2019
الزمالك - جورماهيا pic.twitter.com/7jEeGZo5a2
يقود اللقاء تحكيميًا الحكم سيلسو ألفساو
إليكم تشكيل الزمالك لمباراة اليوم
يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا من
محمود جنش / حمدي النفاز / محمود حمدي / محمود علاء / عبدالله جمعة / فرجاني ساسي / طارق حامد / يوسف أوباما / إبراهيم حسن / محمود كهربا / خالد بوطيب
تشكيل الزمالك لمباراة جورماهيا بالكونفدرالية الأفريقية. 📝⚽️ pic.twitter.com/UUNwsfYPwD— Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 3, 2019
إليكم تشكيل مباراة جور ماهيا لمباراة اليوم
يبدأ المدرب حسان أوكتاي بطريقة 4/4/2 التي تضم كلًا من
بونيفاس أولوتش أوتينو / فيلمون أموندي أوتينو / تشارليز سارامو موماني / جواشيم ألوتش أوشينج / شافيق باتامبوزي / لاورينس أوشينج جوما / كينيث موجونا / كيبكروي / فرانسيس كاهاتا نيامبورا / بونيفاس أوينو أموندي / جاكويس تيوسنجي
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #GMFCZSC #TotalCAFCC pic.twitter.com/UaPjtXeczg— CAF - عربي (@caf_online_AR) February 3, 2019