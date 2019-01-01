بتصويبة قوية من خارج المنطقة

7’الهدف جاء بعد ركنية نفذها فرجاني مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى حدود المنطقة أمام إبراهيم حسن الذي سدد كرة قوية سكنت الشباك