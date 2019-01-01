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جور ماهيا × الزمالك | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة جور ماهيا ضد الزمالك في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعت لكأس الكونفدرالية 2018-19

محدث
التعليقات()
الزمالك

2019-02-03T13:16:39Z

19’فرجاني ساسي أرسل كرة بينية في إتجاه بو طيب المنطلق داخل المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-02-03T13:16:08Z

18’عبد الله جمعة أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-03T13:15:07Z

17’تصويبة عن طريق جاكويس تيوسنجي من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-03T13:14:11Z

16’بينية عن طريق يونيفاس إلى داخل المنطقة في إتجاه كيبكروي طالت عليه ووصلت سهلة إلى الحارس جنش

2019-02-03T13:13:56Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للزمالك بهدف دون رد 

2019-02-03T13:12:45Z

14’لاعبي جور ماهيا يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الزمالك

2019-02-03T13:11:47Z

13’كرة بينية عن طريق كيبكروي في إتجاه المنطلق في الجانب الأيسر كينيث موجونا طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-03T13:11:07Z

12’أوينو أموندي انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-03T13:10:12Z

11’تمريرة بينية عن طريق إبراهيم حسن في إتجاه خالد بو طيب المنطلق داخل المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-02-03T13:09:21Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للفارس الأبيض بهدف دون رد

2019-02-03T13:08:51Z

8’محمود كهربا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

إبراهيم حسن يفتتح التسجيل للزمالك

2019-02-03T13:07:43Z

بتصويبة قوية من خارج المنطقة

7’الهدف جاء بعد ركنية نفذها فرجاني مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى حدود المنطقة أمام إبراهيم حسن الذي سدد كرة قوية سكنت الشباك

2019-02-03T13:05:04Z

6’إستئناف المباراة الآن

2019-02-03T13:04:44Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-03T13:04:00Z

4’إصابة اللاعب كيبكروي بعد التدخل الأخير وحكم المباراة يشهر البطاقة الصفراء في وجه طارق حامد بعد التدخل الأخير

2019-02-03T13:02:36Z

3’طارق حامد يتدخل بقوة وعنف على اللاعب كيبكروي في منتصف الميدان 

2019-02-03T13:01:46Z

2’جور ماهيا بالزي الأخضر على اليمين والزمالك بالزي الأييض على اليسار

انطلاق المباراة الآن

2019-02-03T13:01:24Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

 

2019-02-03T13:00:48Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم  سيلسو ألفساو

 

إليكم تشكيل الزمالك لمباراة اليوم

2019-02-03T12:56:27Z

يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا من

محمود جنش / حمدي النفاز / محمود حمدي / محمود علاء / عبدالله جمعة / فرجاني ساسي / طارق حامد / يوسف أوباما / إبراهيم حسن / محمود كهربا / خالد بوطيب

 

إليكم تشكيل مباراة جور ماهيا لمباراة اليوم

2019-02-03T12:50:23Z

يبدأ المدرب حسان أوكتاي بطريقة 4/4/2 التي تضم كلًا من

بونيفاس أولوتش أوتينو / فيلمون أموندي أوتينو / تشارليز سارامو موماني / جواشيم ألوتش أوشينج / شافيق باتامبوزي / لاورينس أوشينج جوما / كينيث موجونا / كيبكروي / فرانسيس كاهاتا نيامبورا / بونيفاس أوينو أموندي / ​جاكويس تيوسنجي











 

2019-02-03T12:41:17Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوول....حيث لقاء يجمع بين جور ماهيا والزمالك على ملعب موي الرياضي في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.