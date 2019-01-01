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جنوى × يوفنتوس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة جنوى ضد يوفنتوس في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري الإيطالي 2018-19

محدث
Getty Images

2019-03-17T12:19:50Z

45’نهاية الشوط الأول

2019-03-17T12:18:27Z

43’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي يوفنتوس في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعت جنوى

2019-03-17T12:16:44Z

42’تمريرة بينية عن طري باولو ديبالا في إتجاه ماريو ماندجوكيتش المنطلق داخل المنطقة، لكن أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-03-17T12:16:02Z

41’كريستسان كوامي سدد كرة قوية من خاجر المنطقة مرت بعيدة عن المرمى وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-17T12:12:33Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل مسيطر على الأجواء

2019-03-17T12:12:24Z

39’المباراة تُستأنف الآن

2019-03-17T12:12:17Z

38’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-03-17T12:11:39Z

37’سقوط جواو كانسيلو بداعي الإصابة

2019-03-17T12:10:27Z

36’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أليكس ساندرو إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-03-17T12:10:06Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم يين الفريقين

2019-03-17T12:09:06Z

34’كريستسان كوامي مرر كرة بينية في إتجاه أنطونيو سانابريا المنطلق داخل المنطقة، لكن أبعدت الكرة من دفاعات يوفنتوس

2019-03-17T12:08:27Z

33’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي يوفنتوس

2019-03-17T12:06:28Z

32’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق دومينيكو إلى داخل المنطقة إرتقى لها سانابريا وحولها برأسية مرت أعلى العارضة

2019-03-17T12:05:30Z

31’ركلة الجزاء ألغيت من حكم المباراة بعد وجود لمسة يد على كريستيان كوامي قبل الخطأ

2019-03-17T12:04:42Z

30’حكم المباراة يوقف اللعب ويذهب لتقنية الفيديو للتأكد من وجود ركلة جزاء أم لا

2019-03-17T12:04:31Z

29’حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح فريق جنوى

2019-03-17T12:03:22Z

28’اوووووووووووووووووووووه..تدخل قوي من أليكس ساندرو على كريستيان كوامي داخل المنطقة 

2019-03-17T12:02:27Z

27’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي يوفنتوس في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات جنوى

2019-03-17T12:01:17Z

26’خطأ لصالح أليكس ساندرو بعد تدخل من كريستيان كوامي

2019-03-17T12:00:18Z

25’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق دومينيكو إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-03-17T11:57:19Z

24’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي يوفنتوس في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات جنوى

2019-03-17T11:55:54Z

23’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق دومينيكو إلى داخل المنطقة أبعدت الكرة من دفاعات يوفنتوس

2019-03-17T11:54:20Z

22’تصويبة عن طريق ميراليم بيانيتش من خارج المنطقة بين أحضان الحارس

2019-03-17T11:53:40Z

21’باولو ديبالا سدد كرة قوية من خارج المنطقة، لكنها في منتصف المرمى وصلت إلى أحضان الحارس أندريه رادو

2019-03-17T11:52:19Z

20’أليكس ساندرو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-03-17T11:50:35Z

19’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي يوفنتوس في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات جنوى

2019-03-17T11:50:07Z

18’ركنية نفذها إستيفان رولون مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات ببراعة

2019-03-17T11:49:36Z

17’تصويبة صاروخية عن طريق أنطونيو سانابريا من داخل المنطقة تصدى لها الحارس ماتيا بيرين وحولها إلى ركنية

2019-03-17T11:49:14Z

16’اووووووووووووووووووووووووووه...فرصة خطيرة لجنوى

2019-03-17T11:48:18Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل مسيطر على الأجواء

2019-03-17T11:47:47Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-03-17T11:45:47Z

2’يوفنتوس بالزي الأبيض على اليمين وجنوى بالزي الأحمر والأزرق

إليكم تشكيل يوفنتوس لمباراة اليوم

2019-03-17T11:11:57Z

يبدأ المدرب ماسيميليانو أليجري بطريقة 3/5/2 التي تضم كلًا من

ماتيا بيرين / مارتين كاسيريس / ليوناردو بونوتشي / دانييلي روجاني / جواو كانسيلو / إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / رودريجو بينتانكور / أليكس ساندرو / باولو ديبالا / ماريو ماندجوكيتش

 

إليكم تشكيل جنوى لمباراة اليوم

2019-03-17T11:07:04Z

يبدأ المدرب ديفيد بالارديني بطريقة 4/3/3 التي تضم كلًا من

اندريه رادو / بيدرو بيريرا / كريستيان روميرو / إرفين زوكانوفيتش / دومينيكو كريشيتو / لوكاس رييف ليراجير / إيفان رادوفانوفيتش / إستيفان رولون / داركو لازوفيتش / أنطونيو سانابريا / كريستيان كوامي

 

2019-03-17T10:30:53Z

يعيش فريق جنوى موسمًا لا يحسد عليه حتى الآن في الكالتشيو، فكانت آخر مبارياته أمام فريق بارما وخسروا هذا اللقاء بهدف دون رد، وحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 27 مباراة، استطاع أن يحتل المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة خلف ساسوولو صاحب المركز الثاني عشر، بعد أن حققوا الفوز في 7 مباريات، وتعادلوا في تسع، وتلقوا 11 هزيمة.

2019-03-17T10:30:09Z

حقق البيانكونيري ريمونتادا رائعة وانتصر على أتلتيكو مدريد بثلاثية رونالدو في ملعب آليانز بتورينو، منحتهم التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، أما في الدوري فيأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، وبفارق 18 نقطة كاملة عن نابولي صاحب الوصافة، فبعد مرور 27 جولة لم يتلق زملاء كريستيانو رونالدو أي خسارة حتى الآن، لكنهم تعادلوا في ثلاث مباريات.

2019-03-17T10:27:02Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف جنوى فريق يوفنتوس على ملعب لويجي فيراريس في الجولة 28 من الدوري الإيطالي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال
 