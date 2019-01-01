انطلاق المباراة الآن
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
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Pronti per il match dell'ora di pranzo? Viviamolo insieme! #ForzaJuve #FinoAllaFine #GenoaJuve pic.twitter.com/kxvL40clhE— JuventusFC (@juventusfc) March 17, 2019
إليكم تشكيل يوفنتوس لمباراة اليوم
يبدأ المدرب ماسيميليانو أليجري بطريقة 3/5/2 التي تضم كلًا من
ماتيا بيرين / مارتين كاسيريس / ليوناردو بونوتشي / دانييلي روجاني / جواو كانسيلو / إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / رودريجو بينتانكور / أليكس ساندرو / باولو ديبالا / ماريو ماندجوكيتش
📝 هذه هي تشكيلة يوفنتوس لمباراة جنوى ⚪️⚫️ #فورزا_يوفي #GenoaJuve pic.twitter.com/5yYj5BpS6B— JuventusFC (@Juventusfcar) March 17, 2019
إليكم تشكيل جنوى لمباراة اليوم
يبدأ المدرب ديفيد بالارديني بطريقة 4/3/3 التي تضم كلًا من
اندريه رادو / بيدرو بيريرا / كريستيان روميرو / إرفين زوكانوفيتش / دومينيكو كريشيتو / لوكاس رييف ليراجير / إيفان رادوفانوفيتش / إستيفان رولون / داركو لازوفيتش / أنطونيو سانابريا / كريستيان كوامي
📋 La formazione del Grifone per #GenoaJuventus 🔴🔵 pic.twitter.com/YWuFSWOur5— Genoa CFC (@GenoaCFC) March 17, 2019
يعيش فريق جنوى موسمًا لا يحسد عليه حتى الآن في الكالتشيو، فكانت آخر مبارياته أمام فريق بارما وخسروا هذا اللقاء بهدف دون رد، وحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 27 مباراة، استطاع أن يحتل المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة خلف ساسوولو صاحب المركز الثاني عشر، بعد أن حققوا الفوز في 7 مباريات، وتعادلوا في تسع، وتلقوا 11 هزيمة.
حقق البيانكونيري ريمونتادا رائعة وانتصر على أتلتيكو مدريد بثلاثية رونالدو في ملعب آليانز بتورينو، منحتهم التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، أما في الدوري فيأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، وبفارق 18 نقطة كاملة عن نابولي صاحب الوصافة، فبعد مرور 27 جولة لم يتلق زملاء كريستيانو رونالدو أي خسارة حتى الآن، لكنهم تعادلوا في ثلاث مباريات.