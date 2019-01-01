يعيش فريق جنوى موسمًا لا يحسد عليه حتى الآن في الكالتشيو، فكانت آخر مبارياته أمام فريق بارما وخسروا هذا اللقاء بهدف دون رد، وحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 27 مباراة، استطاع أن يحتل المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة خلف ساسوولو صاحب المركز الثاني عشر، بعد أن حققوا الفوز في 7 مباريات، وتعادلوا في تسع، وتلقوا 11 هزيمة.