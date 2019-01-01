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جنوب إفريقيا × المغرب | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة جنوب إفريقيا ضد المغرب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019

محدث
التعليقات()

2019-07-01T16:23:25Z

24’بينية عن طريق أشر ف حكيمي في إتجاه يوسف النصيري المنطلق على حدود المنطقة، لكن هناك إشارة بوجود حالة تسلل

2019-07-01T16:22:37Z

23’خطأ لصالح يونس بلهندة بعد تدخل من ثيمبا زواني في منتصف الميدان

2019-07-01T16:20:27Z

22’انصحار للعب في منتصف الميدان ولايوجد خطورة حقيقة على مرمى الفريقين

2019-07-01T16:19:23Z

21’أشرف حكيمي أرسل كرة عرضية من الجهة اليسرى بوجه القدم الخارجي وصلت إلى الحارس روني وليامز

2019-07-01T16:18:27Z

20’كرة ثابتة نفذها حكيم زياش مقوسة لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات منتخب جنوب إفريقيا أمام يونس بلهندة الذي قابلها بتصويبة قوية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-07-01T16:17:20Z

19’بطاقة صفراء من نصيب ثيمبا زواني بعد تدخل قوي على مبارك بوصوفة

2019-07-01T16:16:23Z

18’حكيم زياش نفذ الركلة الحرة مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت بقبضة اليد من الحارس روني وليامز

2019-07-01T16:15:36Z

17’خطأ لصالح نور الدين امرابط في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة بعد تدخل من بونجاني زونجو

2019-07-01T16:14:48Z

16’كرة عرضية من الجانب الأيسر بأقدام اللاعب ثيمبا زواني مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-07-01T16:14:31Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-07-01T16:13:17Z

13’بينية بأقدام مبارك بوصوفة في إتجاه في إتجاه يوسف النصيري المنطق على يمين حدود المنطقة، أبعدت من دفاعات منتخب البافانا بافانا

2019-07-01T16:12:38Z

12’بينية عن طريق كريم الأحمدي في إتجاه نور الدين امرابط المنطلق في الجانب الأيسر، لكن طالت وتحولت إلى رمية جانبية

2019-07-01T16:12:09Z

11’خطأ لصالح ثيمبا زواني بعد تدخل من  نصير مزراوي في منتصف الميدان

2019-07-01T16:11:13Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-07-01T16:10:33Z

8’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعي منتخب جنوب إفريقيا لمحاولة إختراق دفاعات أسود الأطلس 

2019-07-01T16:06:37Z

6’خطأ  لصالح بوجاني زونجو بعد تدخل من نور الدين امرابط في منتصف الميدان

2019-07-01T16:06:03Z

5’تمريرة بينية عن طريق غانم سايس في إتجاه يوسف النصيري المنطلق في منتصف الميدان، لكن الحكم المساعد يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-07-01T16:02:50Z

4’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق نور الدين امرابط إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات منتخب جونوب إفريقيا

2019-07-01T16:02:36Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب المغربي في منتصف الميدان

2019-07-01T16:02:00Z

2’منتخب جنوب إفريقيا بالزي الأصفر والأخضر على اليسار ومنتخب المغرب بالزي الأبيض والأحمر على اليمين

2019-07-01T16:01:45Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-07-01T15:54:13Z

السلام الوطني لكلا المنتخبين، ولحظات وستنطلق المباراة

تشكيل منتخب المغرب

2019-07-01T15:32:56Z

يبدأ المدرب هيرفي رينارد بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

منير المحمدي / مروان دا كوستا / نصير مزراوي / غانم سايس / أشرف حكيمي / مبارك بوصوفة / يونس بلهندة / كريم الأحمدي / نور الدين امرابط / حكيم زياش / يوسف النصيري

 

تشكيل منتخب جنوب إفريقيا

2019-07-01T15:30:28Z

يبدأ المدرب ستيوارات باكستر بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

روني وليامز / تامسكانا مخيزي / سفيسو هلانتي / بوهلي مكوانازي / ثيولاني هالتشوايو / كاموهيلو موكوتجو / ثيمبا زواني / بونجاني زونجو / ليبو موسيبا / ثولاني سيريرو / بيرسي تاو

 

2019-07-01T15:28:07Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الكونغولي جان جاك نجامبو

2019-07-01T15:25:58Z

يدخل منتخب البافانا بافانا فى المركز الثالث فى المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، فحتى الآن خاض الفريق مبارتين في دور مجموعات كأس أمم إفريقيا، نجح في تحقيق الفوز فى مباراة واحدة امام منتخب ناميبيا بهدف دون رد، قبل أن يخسر أولى مبارياته أمام منتخب أسود كوت ديفوار بهدف دون رد، وسيحتاج منتخب جنوب أفريقيا لتحقيق الانتصار في هذا اللقاء بنتيجة كبيرة أمام المنتخب الجزائري ليبقى على حظوظه في التأهل إلى دور الـ16  مع خسارة المنتخب الإيفواري أمام ناميبيا في نفس الجولة.

2019-07-01T15:25:49Z

تأهل أسود الأطلس إلى دور الـ16 بعد تحقيق فوز صعب على حساب منتخب ساحل العاج بهدف دون رد، في ثاني جولات دور المجموعات، وكان المنتخب المغربي قد حقق الفوز أمام منتخب ناميبيا بهدف دون رد في افتتاح مشواره في البطولة الإفريقية، وبهذه النتيجة تأهل رفقاء حكيم زياش للدور ثمن النهائي، وأصبحوا بحاجة للتعادل مع جنوب أفريقيا لضمان صدارة المجموعة الرابعة.

2019-07-01T15:24:39Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف استاد السلام لقاء يجمع بين منتخب جنوب إفريقيا ومنتخب المغرب، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.