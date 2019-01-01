تشكيل منتخب المغرب
يبدأ المدرب هيرفي رينارد بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
منير المحمدي / مروان دا كوستا / نصير مزراوي / غانم سايس / أشرف حكيمي / مبارك بوصوفة / يونس بلهندة / كريم الأحمدي / نور الدين امرابط / حكيم زياش / يوسف النصيري
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #RSAMAR #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/bfxkAs0yrw— CAF - عربي (@caf_online_AR) July 1, 2019
تشكيل منتخب جنوب إفريقيا
يبدأ المدرب ستيوارات باكستر بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
روني وليامز / تامسكانا مخيزي / سفيسو هلانتي / بوهلي مكوانازي / ثيولاني هالتشوايو / كاموهيلو موكوتجو / ثيمبا زواني / بونجاني زونجو / ليبو موسيبا / ثولاني سيريرو / بيرسي تاو
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #RSAMAR #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/bfxkAs0yrw— CAF - عربي (@caf_online_AR) July 1, 2019
يدخل منتخب البافانا بافانا فى المركز الثالث فى المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، فحتى الآن خاض الفريق مبارتين في دور مجموعات كأس أمم إفريقيا، نجح في تحقيق الفوز فى مباراة واحدة امام منتخب ناميبيا بهدف دون رد، قبل أن يخسر أولى مبارياته أمام منتخب أسود كوت ديفوار بهدف دون رد، وسيحتاج منتخب جنوب أفريقيا لتحقيق الانتصار في هذا اللقاء بنتيجة كبيرة أمام المنتخب الجزائري ليبقى على حظوظه في التأهل إلى دور الـ16 مع خسارة المنتخب الإيفواري أمام ناميبيا في نفس الجولة.
تأهل أسود الأطلس إلى دور الـ16 بعد تحقيق فوز صعب على حساب منتخب ساحل العاج بهدف دون رد، في ثاني جولات دور المجموعات، وكان المنتخب المغربي قد حقق الفوز أمام منتخب ناميبيا بهدف دون رد في افتتاح مشواره في البطولة الإفريقية، وبهذه النتيجة تأهل رفقاء حكيم زياش للدور ثمن النهائي، وأصبحوا بحاجة للتعادل مع جنوب أفريقيا لضمان صدارة المجموعة الرابعة.