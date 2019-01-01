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تونس × مالي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة تونس ضد مالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019

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Getty Images

تشكشل منتخب مالي

2019-06-28T14:14:44Z

يبدأ المدرب محمد مجسوبة بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

دجيجي ديارا / هاماري تراوري / مولا واجي / مامادو فوفانا / يوسف كوني / أمادو ديدارا / دياديه ساماسيكو / لاسانا كوليبالي / عبدولاي ديابي / موسى ماريجا / موسى دجينبو

 

تشكيل منتخب تونس

2019-06-28T14:11:00Z

يبدأ المدرب آلان جيريس بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

معز حسن / وجدي كشريدة / ديلان برون / ياسين مرياح / أسامة الحدادي / أنيس البدري / غيلان الشعلالي / إلياس السخيري / نعيم السليتي / طه ياسين الخنيسي / وهبي الخزري 

 

2019-06-28T14:09:25Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم البوتسواني جوشوا بوندو

2019-06-28T14:08:35Z

حقق منتخب مالي فوز كبير برباعية مقابل هدف على حساب منتخب موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، وكان النسور قد تأهلوا إلى نهائيات البطولة عن المجموعة الثالثة رفقة منتخب بوروندي الذي صعد لأول مرة، بعد أن حصدوا 14 نقطة من خلال أربع انتصارات وتعادلين، ولم يتلقوا أي خسارة، في مجموعة ضمت منتخب الجابون منظم النسخة الماضية وجنوب السودان.

2019-06-28T14:08:25Z

بدأ نسور قرطاج مشوارهم في الكان بتعادل إيجابي أمام المنتخب الأنجولي بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وبهذا التعادل بقى الفريق في المركز الثالث بعد تحقيق النسور أول ثلاث نقاط على حساب نظيره الموريتاني بعد أن حقق الفوز برباعة مقابل هدف في نفس الجولة، وسيدخل المنتخب التونسي هذا اللقاء باحثًا عن الفوز ليضمن التأهل مبكرًا إلى الدور المقبل قبل انطلاق الجولة الثالثة.

2019-06-28T14:06:52Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف استاد السويس مباراة تجمع بين منتخب ونظيره المنتخب المالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.