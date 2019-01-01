بدأ نسور قرطاج مشوارهم في الكان بتعادل إيجابي أمام المنتخب الأنجولي بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وبهذا التعادل بقى الفريق في المركز الثالث بعد تحقيق النسور أول ثلاث نقاط على حساب نظيره الموريتاني بعد أن حقق الفوز برباعة مقابل هدف في نفس الجولة، وسيدخل المنتخب التونسي هذا اللقاء باحثًا عن الفوز ليضمن التأهل مبكرًا إلى الدور المقبل قبل انطلاق الجولة الثالثة.