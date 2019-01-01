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تونس × بوروندي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة تونس ضد بوروندي الودية التحضيرية لكأس الأمم الإفريقية 2019

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تشكيل منتخب تونس

2019-06-17T18:04:43Z

يبدأ المدرب آلان جيريس بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

فاروق بن مصطفى / أيمن بن محمد / ياسين مرياح / هنيد / بدوي / إلياس السخيري / فرجاني ساسي / نعيم السليتي / يوسف المساكني / بسام الصرارفي / طه ياسين الخنيسي

 

2019-06-17T17:44:58Z

خاض المنتخب البوروندي حتى الآن مبارتين وديتين ضمن استعدادت الفريق لنهائيات كأس أمم إفريقيا، والتي ستنطلق في مصر بعد أيام قليلة، وكان الفريق ينافس في التصفيات المؤهلة للبطولة في مجموعة قوية ضمت كلًا من الجابون، جنوب السودان، مالي، واستطاع خطف بطاقة التأهل للمرة الأولى في تاريخه بعدما تأهل ثاني للمجموعة الثالثة بعد أن حصد 10 نقاط، يذكر أن منتخب بوروندي وقع في المجموع الثانية في البطولة رفقة كلًا من غينيا، مدغشقر، نيجيريا

2019-06-17T17:44:41Z

يدخل نسور قرطاج هذا اللقاء وهم قادمون من فوز على حساب المنتخب الكرواتي بهدفين مقابل هدف، وذلك في لقاء ودي دولي ضمن إستعدادات الفريق لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، وكان قد تأهل زملاء على معلول رسميًا إلى نهائيات أمم إفريقيا، بعد تصدرهم للمجموعة برصيد 10 نقاط، ويخوض منتخب تونس هذه المباريات الودية إستعدادًا لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية.

2019-06-17T17:43:07Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف الملعب الأولمبي برادس أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين تونس وبوروندي الودية التحضيرية لكأس الأمم الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.