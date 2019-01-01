خاض منتخب نسور قرطاج مباراة ودية في التوقف الأخير وكانت أمام ساحل العاج، وتلقي الهزيمة بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب روبرت ديوشن بفرنسا،وقد كان فشل المنتخب التونسي فى تحقيق المركز الثالث فى بطولة الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت فى مصر، وذلك بعد الخسارة أمام المنتخب النيجيري بهدف دون رد، ويدخل نسور قرطاج في المجموعة العاشرة بجانب منتخبات ليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية، فى تصفيات أمم أفريقيا 2021.