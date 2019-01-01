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تونس × الكاميرون | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة منتخب تونس ومنتخب الكاميرون الودية التحضيرية خارج أي منافسة، علي الملعب الأولمبي برادس

محدث
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Getty

2019-10-12T17:06:06Z

4’ تمريرات بين أقدام لاعبي المنتخب التونسي فى منتصف الميدان 

2019-10-12T17:04:19Z

2’ إنطلاقة من غيلان الشعلالي من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-10-12T16:59:57Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

2019-10-12T01:32:40Z

على الجانب الآخر لم يخض المنتخب الكاميروني أي مباراة ودية له منذ خروجه من دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، أمام منتخب نيجيريا الذي حقق الفوز بنتيجة (3-2)، ويقع المنتخب الأسود فى المجموعة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا بجانب كلًا من الرأس الأخضر، موزمبيق، رواندا.

2019-10-12T01:32:23Z

خاض منتخب نسور قرطاج مباراة ودية في التوقف الأخير وكانت أمام ساحل العاج، وتلقي الهزيمة بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب روبرت ديوشن بفرنسا،وقد كان فشل المنتخب التونسي فى تحقيق المركز الثالث فى بطولة الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت فى مصر، وذلك بعد الخسارة أمام المنتخب النيجيري بهدف دون رد، ويدخل نسور قرطاج في المجموعة العاشرة بجانب منتخبات ليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية،  فى تصفيات أمم أفريقيا 2021.

2019-10-12T01:32:13Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....يفتح الملعب الأوليمبي، في رادس أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين تونس والكاميرون، وذلك في لقاء ودي دولي خارج أي منافسات رسمية،  يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.