التشكيل الرسمي للمنتخب العراقي
2019-06-07T17:50:04Z
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامنجلال حسن / ضرغام إسماعيل / أحمد إبراهيم / سعد ناطق / سامح سعيد مجيل / أمجد عطوان / همام طارق / كرار نبيل / جستن ميرام / مهند علي كاظم / علاء عباس
التشكيل الرسمي للمنتخب التونسي
2019-06-07T17:46:39Z
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامنفاروف بن مصطفي / محمد دراجير / ديلان برون / ياسين مرياح / على معلول / إليس صغيري / نادر الغندري / فخر الدين بن يوسف / يوسف المساكني / بسام صرارفي / وهبي الخزري
2019-06-07T15:25:15Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف المنتخب التونسي نظيره منتخب العراق في المباراة التي تجمع الفريقان على الملعب الأوليمبي برادس ضمن اللقاءات الودية، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.