أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف المنتخب التونسي نظيره منتخب العراق في المباراة التي تجمع الفريقان على الملعب الأوليمبي برادس ضمن اللقاءات الودية، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.