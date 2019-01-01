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تونس × أنجولا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة تونس ضد أنجولا في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019

محدث
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Getty Images

2019-06-24T17:18:40Z

19’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أسامة الحدادي إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-06-24T17:18:12Z

18 ’تمريرة بينية عن طريق ديلان برون في إتجاه وهبي الخرزي المنطلق في الجانب الأيمن، لكن تواجد وابعاد من دفاعات المنتخب الأنجولي

2019-06-24T17:15:44Z

17’تصويبة قوية عن طريق وجدي كشريدة من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2019-06-24T17:15:21Z

16’انحصار للعب في وسط الميدان مع محاولات على إستحياء لعناصر نسور قرطاج

2019-06-24T17:14:14Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-06-24T17:13:46Z

13’عرضية عن طريق رامي البدوي من الجهة اليمنى، لكن تمركز رائع من دفاعات أنجولا وابعاد الكرة ببراعة

2019-06-24T17:13:08Z

12’برونو جاسبار أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات منتخب تونس

2019-06-24T17:11:34Z

11’خطأ لصالح ماتيوس دا كوستا بعد تدخل من وجدي كشريدة في منتصف الميدان

2019-06-24T17:10:36Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-06-24T17:09:16Z

9’سيطرة منذ البداية من لاعبي منتخب تونس بحثًا عن هدف مبكر

2019-06-24T17:07:38Z

8’خطأ لصالح يوسف المساكني بعد تدخل من ستلفيو كروز في منتصف الميدان

2019-06-24T17:05:01Z

7’تصويبة عن طريق ويلسون إدواردو من داخل يسار المنطقة تصدى لها الحارس فاروق بن مصطفى على مرتين

2019-06-24T17:03:46Z

6’تمريرة بينية رائعة عن طريق وهبي الخرزي وضعت نعيم السليتي منفردًا بالمرمى، لكن تباطأ في تسديد الكرة في الشباك، ثم انقضاض من المدافع داني ماسونجونا الذي افتك الكرة بنجاح

2019-06-24T17:03:29Z

5’اوووووووووووووه... نعيم السليتي يهدر انفراد أمام المرمى

2019-06-24T17:02:36Z

4’كرة عرضية أولى من الأيمن عن طريق نعيم السليتي إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات أنجولا

2019-06-24T17:01:25Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي منتخب أنجولا في منتصف الميدان

2019-06-24T17:00:58Z

2’منتخب نسور قرطاج بالزي الأبيض على اليسار ومنتخب أنجولا بالزي الأحمر والأسود على اليمين

انطلاق المباراة

2019-06-24T17:00:42Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-06-24T16:58:15Z

السلام الوطني للمنتخبين

تشكيل منتخب أنجولا

2019-06-24T16:42:07Z

يبدأ المدرب سرديان فاسيليفيتش بطريقة 3/4/3 وتضم كلًا من

توني كارباكا / برونو جاسبار / داني ماسونجونا / باستوس كيسانجا / ستلفيو كروز / هيرينيلسون كارمو / داجمالا كامبوس / سالوماو مانويل / ماتيوس جاليانو / ويلسون إدواردو / فريدي باليندي

تشكيل منتخب تونس

2019-06-24T16:27:57Z

يبدأ المدرب آلان جيرس بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

فاروق بن مصطفى / رامي البدوي / ديلان برون / ياسين مرياح / أسامة الحدادي / غيلان الشعلالي / وجدي كشريدة / إلياس السخيري / يوسف المساكني / نعيم السليتي / وهبي الخزري

 

2019-06-24T16:22:26Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما

2019-06-24T16:22:06Z

تأهل منتخب أنجولا إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية لحساب المجموعة التاسعة رفقة المنتخب الموريتاني، بعد أن حصد 12 نقطة من ست مواجهات، جمعهم خلال مشواره في التصفيات من أربع انتصارات وهزيمتين، وخاض المنتخب الأنجولي ودية واحدة أمام منتخب غينيا، وحققوا الانتصار بهدفين نظيفين، وسيلاقي أيضًا منتخب جنوب إفريقيا وديًا يوم الأربعاء في ختام استعداداته لكأس الأمم الإفريقية.

2019-06-24T16:21:59Z

يدخل نسور قرطاج هذا اللقاء وهم قادمون من فوز على حساب المنتخب البوروندي بهدفين مقابل هدف، وذلك في آخر بروفة ودية للمنتخب ضمن إستعدادات الفريق للبطولة الإفريقية، وكان قد تأهل زملاء على معلول رسميًا إلى النهائيات، بعد تصدرهم للمجموعة العاشرة برصيد 15 نقطة والتي كان وصيفها المنتخب المصري، وسيسعى المنتخب التونسي لتحقيق أول ثلاث نقاط له في مشواره في البطولة.

2019-06-24T16:21:11Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف استاد السويس مباراة تجمع بين منتخب تونس ونظيره الأنجولي في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.