إليكم تشكيل مانشستر سيتي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب بيب جوارديولا بطريقة 4/3/3 التي تضم كلًا من
أيديرسون مواريش / كايل وولكر / إيميريك لابورت / نيكولاس أوتاميندي / فابيان ديلف / فيرناندينو / إيلكاي جوندوجان / ديفيد سيلفا / رياض محرز / سيرخيو أجويرو / رحيم ستيرلينج
Here’s how we line-up in the #UCL tonight! 😍— Manchester City (@ManCity) April 9, 2019
City XI | Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Delph, Fernandinho, Gundogan, Silva (C), Mahrez, Sterling, Aguero
Subs | Muric, Kompany, Stones, De Bruyne, Sane, Jesus, Foden
🔵 #thfcvcity #mancity pic.twitter.com/mZdL2kI3nR
إليكم تشكيل توتنهام لمباراة اليوم
يبدأ المدرب ماوريسيو بوكيتينو بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا من
هوجو لوريس / كيران تريبيير / توبي ألديرفيريلد / داني روز / يان فيرتونخن / موسى سيسوكو / هاري وينكس / كريستيان إريكسن / ديلي ألي / سون هيونج مين / هاري كين
#THFC: Lloris (C), Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Sissoko, Winks, Eriksen, Dele, Son, Kane #UCL ⚪️ #COYS pic.twitter.com/Mlw8qA5vqp— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 9, 2019
سيدخل السيتي هذا اللقاء وهو منتشي بفوز غالي، في الدور نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على برايتون بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ويمبلي، ليتأهل لملاقة فريق واتفورد فى نهائي البطولة، أما في الدوري فيحتل الفريق المركز الثاني برصيد 80 نقطة، بعد 32 مباراة، حقق من خلالهم 26 انتصارات وتعادل في لقائين ووتلقي اربع هذائم، بفارق نقطتين عن الريدز الذي يتصدر الترتيب برصيد 82 نقطة.
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين توتنهام ومانشستر سيتي على ملعب السبيرز، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال