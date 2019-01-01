سيدخل السيتي هذا اللقاء وهو منتشي بفوز غالي، في الدور نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على برايتون بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ويمبلي، ليتأهل لملاقة فريق واتفورد فى نهائي البطولة، أما في الدوري فيحتل الفريق المركز الثاني برصيد 80 نقطة، بعد 32 مباراة، حقق من خلالهم 26 انتصارات وتعادل في لقائين ووتلقي اربع هذائم، بفارق نقطتين عن الريدز الذي يتصدر الترتيب برصيد 82 نقطة.