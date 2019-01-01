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توتنهام × مانشستر سيتي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19

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Getty Images

إليكم تشكيل مانشستر سيتي لمباراة اليوم

2019-04-09T18:24:14Z

يبدأ المدرب بيب جوارديولا بطريقة 4/3/3 التي تضم كلًا من

أيديرسون مواريش / كايل وولكر / إيميريك لابورت / نيكولاس أوتاميندي / فابيان ديلف / فيرناندينو / إيلكاي جوندوجان / ديفيد سيلفا / رياض محرز / سيرخيو أجويرو / رحيم ستيرلينج

 

إليكم تشكيل توتنهام لمباراة اليوم

2019-04-09T18:20:37Z

يبدأ المدرب ماوريسيو بوكيتينو بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا من

هوجو لوريس / كيران تريبيير / توبي ألديرفيريلد / داني روز / يان فيرتونخن / موسى سيسوكو / هاري وينكس / كريستيان إريكسن / ديلي ألي / سون هيونج مين / هاري كين 

 

2019-04-09T17:36:21Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الهولندي بيورن كويبرز

2019-04-09T17:30:54Z

على الجانب الآخر سيخوض توتنهام هذه المواجهة وهو في المركز الثالث في جدول الترتيب، برصيد 64 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن آرسنال صاحب المركز الرابع، حيث خاض الفريق الإنجليزي 32 مباراة، حقق من خلالهم الفوز في 21 مباراة وتعادل في واحدة بينما  خسر 10 مواجهات، وسيدخل الفريق اللندني هذه المباراة على أمل تحقيق الفوز على ملعبه وسط جماهيره قبل لقاء العودة على ملعب الاتحاد. 

2019-04-09T17:30:40Z

سيدخل السيتي هذا اللقاء وهو منتشي بفوز غالي، في الدور نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على برايتون بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ويمبلي، ليتأهل لملاقة فريق واتفورد فى نهائي البطولة، أما في الدوري فيحتل الفريق المركز الثاني برصيد 80 نقطة، بعد 32  مباراة، حقق من خلالهم 26 انتصارات وتعادل في لقائين ووتلقي اربع هذائم، بفارق نقطتين عن الريدز الذي يتصدر الترتيب برصيد 82 نقطة.

2019-04-09T17:29:15Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين توتنهام ومانشستر سيتي على ملعب السبيرز، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال