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توتنهام × أياكس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة توتنهام وأياكس، في إطار ذهاب دور نصف نهائي من دوري أبطال أوروبا 2018-19

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Getty

2019-04-29T03:16:47Z

سيدخل أياكس هذا اللقاء الصعب بحثًا عن نتيجة إيجابية في ملعب السبيرز، وسيسعى المحاربين لتفجير مفاجأة من العيار الثقيل وهي الفوز في هذه المواجهة على حساب توتنهام لحسم نصف المشوار نحو التأهل للمباراة النهائية، للعبور إلى نصف النهائي، مثلما حدث في دور الـ16من هذه النسخة عندما أقصى ريال مدريد حامل اللقب في الثلاث مواسم الأخيرة، وأقصى يوفنتوس من الدور نصف النهائي.

2019-04-29T03:16:39Z

سيدخل السبيرز هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الوصول إلى هذا الدور على حساب مانشستر سيتي بنتيجة (3-4)، بعد اللجوء إلى قاعدة أهداف في أرض الخصم، أمام في البريميرليج فيحتل الفريق المركز الثالث برصيد 70 نقطة، بفارق خمس نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثالث، فحتى الآن  خاض الفريق اللندني 36 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 23 مباراة وتعادل في لقاء، وتلقى 12 هزيمة.

2019-04-29T03:16:19Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يحل أياكس ضيفًا ثقيلًا على توتنهام في ملعب السبيرز الجديد، وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.