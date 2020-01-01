تغطية مباشر | كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة وقمة تشيلسي ومانشستر يونايتد

برشلونة ينهي الشوط الأول من الكلاسيكو، متعادلاً على أرضه مع ريال مدريد بهدف لكل فرق.

فيديريكو فالفيردي سجل الهدف الأول لصالح الضيوف، قبل أن يعادل النجم الشاب أنسو فاتي النتيجة لأصحاب الأرض.