تغطية مباشر | كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة وقمة تشيلسي ومانشستر يونايتد

ردود الفعل على فوز ريال مدريد بالكلاسيكو
ما هي أبرز ردود الفعل من الجماهير على فوز ريال مدريد بالكلاسيكو
زيدان يستمر في التفوق على برشلونة في كامب نو
تفوق ريال مدريد
انتصار جديد لريال مدريد على برشلونة بنتيجة 3-1 في الدوري الإسباني
نهاية الشوط الأول
برشلونة ينهي الشوط الأول من الكلاسيكو، متعادلاً على أرضه مع ريال مدريد بهدف لكل فرق.
فيديريكو فالفيردي سجل الهدف الأول لصالح الضيوف، قبل أن يعادل النجم الشاب أنسو فاتي النتيجة لأصحاب الأرض.
تغيير مبكر
فاتي أصغر هداف
أنسو فاتي يواصل أرقامه القياسية بعد التسجيل في الكلاسيكو
إقراً المزيد .. فاتي يكتب اسمه في تاريخ الكلاسيكو ويكرر احتفال ميسي الأول
فاتي يعادل النتيجة
ريال يفتتح التسجيل
إصابة قوية لديفيس
تعثر مانشستر سيتي
مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل الإيجابي مع وست هام بهدف لكل فريق، في افتتاح منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.
ميشيل أنطونيو سجل الهدف الأول لأصحاب الأرض، بينما عادل فيل فودين النتيجة لسيتي في الشوط الثاني.
المزيد من التفاصيل ..
مانشستر سيتي يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع وست هام
تشكيل ريال مدريد
راموس أساسياً
📋✅ Our #ElClásico starting XI!#HalaMadrid pic.twitter.com/xDJwDuNPwz— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) October 24, 2020
تشكيل برشلونة للكلاسيكو
جريزمان خارج الفريق الأساسي
👥 XI— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 24, 2020
⚽ #ElClásico
🔵🔴 ¡Vamos #Culers! pic.twitter.com/c3IeWmhpHB