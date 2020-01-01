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تغطية مباشر | كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة وقمة تشيلسي ومانشستر يونايتد

يوم حافل بالمواجهات المثيرة

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Lionel Messi Karim Benzema Barcelona Real Madrid GFX
Getty Images

ردود الفعل على فوز ريال مدريد بالكلاسيكو

2020-10-24T16:07:21Z

ما هي أبرز ردود الفعل من الجماهير على فوز ريال مدريد بالكلاسيكو

تقرير المباراة

زيدان يستمر في التفوق على برشلونة في كامب نو

2020-10-24T16:06:15Z

تفوق ريال مدريد

انتصار جديد لريال مدريد على برشلونة بنتيجة 3-1 في الدوري الإسباني

التقرير

Sergio Ramos Lionel Messi Ronald Koeman Barcelona Real Madrid GFX
Getty/Goal

نهاية الشوط الأول

2020-10-24T14:43:25Z

برشلونة ينهي الشوط الأول من الكلاسيكو، متعادلاً على أرضه مع ريال مدريد بهدف لكل فرق.

فيديريكو فالفيردي سجل الهدف الأول لصالح الضيوف، قبل أن يعادل النجم الشاب أنسو فاتي النتيجة لأصحاب الأرض.

تغيير مبكر

2020-10-24T14:40:01Z

زين الدين زيدان يستبدل ناتشو المصاب بالجناح لوكاس فاسكيز في الدقيقة 43 من زمن اللقاء.

فاتي يعادل النتيجة

2020-10-24T14:08:46Z

المهاجم الشاب أنسو فاتي يسجل هدف التعادل لصالح برشلونة في الدقيقة التاسعة من اللقاء.

ريال يفتتح التسجيل

2020-10-24T14:06:38Z

فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد يفتتح التسجيل في شباك برشلونة بعد 5 دقائق فقط على بداية المباراة.

إصابة قوية لديفيس

2020-10-24T14:04:44Z

إصابة تبدو قوية لألفونسو ديفيس لاعب بايرن ميونخ، حيث تم استبداله بعد دقيقتين فقط من مواجهة آينتراخت فرانكفورت بالدوري الألماني.
Alphonso Davies Bayern Munich 2020-21
Getty

تعثر مانشستر سيتي

2020-10-24T13:20:24Z

مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل الإيجابي مع وست هام بهدف لكل فريق، في افتتاح منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ميشيل أنطونيو سجل الهدف الأول لأصحاب الأرض، بينما عادل فيل فودين النتيجة لسيتي في الشوط الثاني.

المزيد  من التفاصيل ..
مانشستر سيتي يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع وست هام
 