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تشيلسي × مانشستريونايتد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، في إطار دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي 2018-19

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Getty Images

2019-02-17T23:18:45Z

يدخل تشيلسي المباراة من أجل تحقيق الفوز لمصالحة جماهيره بعد سقوطه المحلي في الدوري  أمام مانشستر سيتي بسداسية نظيفة، بينما يسعى فريق الشياطين الحمر إلى العودة إلى سكة الانتصارات بعد سقوطه الأوروبي على ملعبه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثنائية نظيفة

2019-02-17T23:18:26Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف نادي تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد، على ملعب “ستامفورد بريدج” في قمة مرتقبة في إطار دور الـ16من كأس الاتحاد الإنجليزي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.