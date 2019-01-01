2019-02-17T23:18:45Z
يدخل تشيلسي المباراة من أجل تحقيق الفوز لمصالحة جماهيره بعد سقوطه المحلي في الدوري أمام مانشستر سيتي بسداسية نظيفة، بينما يسعى فريق الشياطين الحمر إلى العودة إلى سكة الانتصارات بعد سقوطه الأوروبي على ملعبه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثنائية نظيفة
2019-02-17T23:18:26Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف نادي تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد، على ملعب “ستامفورد بريدج” في قمة مرتقبة في إطار دور الـ16من كأس الاتحاد الإنجليزي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.