أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف نادي تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد، على ملعب “ستامفورد بريدج” في قمة مرتقبة في إطار دور الـ16من كأس الاتحاد الإنجليزي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.