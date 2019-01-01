أليكساندر ارنولد يسجل الهدف الاول للريدز
وصف الهدف14’ الهدف جاء بعد تنفيذ الخطأ بتمريرة قصيرة من صلاح إلى ارنولد الذي سددها تسديدة قوية للغاية تسكن الشباك على يسار المرمي
Brilliant @trentaa98 free-kick!! No stopping that! 🚀— Liverpool FC (@LFC) September 22, 2019
[0-1]#CHELIV https://t.co/4ZQeoe7xpd
#CHELIV is under way! UP THE REDS!! 🔴— Liverpool FC (@LFC) September 22, 2019
التشكيل الرسمي لليفربول
يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من
أدريان / ترينت أرنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / جورجينيو فينالدوم / فابينيو / جوردان هندرسون / محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو
البدلاء / كاومين كيلير / جو جوميز / شيردان شاكيري / جيمس ميلنر / أليكس تشامبيرلين / آدم لالانا / ريان بروستر
📋 #CHELIV team news. Today's line-up 🆚 @ChelseaFC... https://t.co/OWW0EsMxOb— Liverpool FC (@LFC) September 22, 2019
التشكيل الرسمي لتشيلسي
يبدأ المدرب فراك لامبارد بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من
كيبا / سيزار أزبيليكويتا / أندرياس كريستينسين / فيكايو توموري / إيميرسون / جورجينيو / نجولو كانتي / ويليان / ماتيو كوفاسيتش / ماسون ماونت / تامي ابراهام
البدلاء / ويلي كابليرو / كيرت زوما / ماركوس ألونسو / روس باركلي / كريستيان بوليسيتش / بيدرو / ميتشي باتشواي
Here's how today's Chelsea team looks! 👊— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 22, 2019
What do you think? #CHELIV pic.twitter.com/jXw63tzKsR
على الجانب الآخر يسقط تشيلسي على ملعبه أمام فالنسيا الإسباني بهدف نظيف، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة بدوري الأبطال، أمام محليًا كانت آخر مباريات البلوز أمام فريق وولفرهامبتون، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بنتيجة كبيرة (5-2)، ويحتل الفريق حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 8 نقاط وبفارق 7 نقاط كاملة عن الصدارة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 5 مباريات، حقق الفوز في 2، وتعادل مثلهما، وخسر مباراة.
يدخل الريدز هذا اللقاء وهو قادم من خسارة أمام نابولي بهدفين دون رد، وذلك فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا، على ملعب سان باولو، أما في الدوري فيتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 15نقطة، وبفارق خمس نقاط عن السيتيزنس المتواجد فى المكرز الثاني برصيد 10نقاط.، فحتى الآن استطاع ليفربول أن يحقق العلامة الكاملة والفوز فى خمس إنتصار متتالية فى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.