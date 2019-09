يبدأ المدرب فراك لامبارد بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من

كيبا / سيزار أزبيليكويتا / أندرياس كريستينسين / فيكايو توموري / إيميرسون / جورجينيو / نجولو كانتي / ويليان / ماتيو كوفاسيتش / ماسون ماونت / تامي ابراهام

البدلاء / ويلي كابليرو / كيرت زوما / ماركوس ألونسو / روس باركلي / كريستيان بوليسيتش / بيدرو / ميتشي باتشواي

