على الجانب الآخر يسقط تشيلسي على ملعبه أمام فالنسيا الإسباني بهدف نظيف، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة بدوري الأبطال، أمام محليًا كانت آخر مباريات البلوز أمام فريق وولفرهامبتون، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بنتيجة كبيرة (5-2)، ويحتل الفريق حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 8 نقاط وبفارق 7 نقاط كاملة عن الصدارة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 5 مباريات، حقق الفوز في 2، وتعادل مثلهما، وخسر مباراة.