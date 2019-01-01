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بيرنلي × مانشستر سيتي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة بيرنلي ضد مانشستر سيتي في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19

محدث
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Getty

2019-04-28T13:30:46Z

27’لابورت مرر كرة بينية في إتجاه زينتشينكو المنطلق في الجهة اليسرى، لكن لم يحسن إستقبال الكرة وطالت عليه وتحولت إلى رمية جانبية

2019-04-28T13:29:16Z

26’تمريرات متبادلة في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات بيرنلي

2019-04-28T13:29:02Z

25’المباراة تُستأنف الآن

2019-04-28T13:28:50Z

24’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-04-28T13:28:38Z

23’سقوط كايل وولكر بداعي الإصابة

2019-04-28T13:27:50Z

22’تمريرة بينية عن طريق أشلي ويستوود في إتجاه المنطلق على حدود المنطقة كريس وود الذي إستقبل الكرة وانطلق لداخل المنطقة، لكن طالت عليه وخرج إيديرسون من مرماه وأمسك الكرة بثبات

2019-04-28T13:27:17Z

21’كرة ثابتة نفذها جاك كورك مقوسة إلى داخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس إيديرسون

2019-04-28T13:25:52Z

20’خطأ لصالح أشلي بارنيس في منتصف الميدان بعد تدخل من دافيد سيلفا

2019-04-28T13:22:38Z

19’تشارلي تايلور أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة وصلت إلى أحضان إيديرسون

2019-04-28T13:21:22Z

18’لاعبي بيرنلي متراجعون تمامًا في منتصف ملعبهم وعناصر مانشستر سيتي يجدون صعوبة في الوصول لمرمى توم هيتون

2019-04-28T13:19:50Z

17’بيرناردو سيلفا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت برأسية من داويت منيل إلى ركنية

2019-04-28T13:18:49Z

16’كايل وولكر مرر كرة بينية في إتجاه رحيم ستيرلينج المنطقة في الجانب الأيمن، لكن كانت قوية وطالت ثم تحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-28T13:18:25Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-28T13:16:56Z

14’تمريرة بينية عن طريق جاك كورك في إتجاه أشلي بارنيس المنطلق على حود منطقة جزاء مانشستر سيتي، لكن الحكم المساعد أشار إلى وجود حالة تسلل

2019-04-28T13:16:13Z

13’بيرناردو سيلفا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى ليروي ساني في الجبهة اليسرى ثم إستقبل الكرة برأسه، لكن فقد توازنه وتحولت إلى رمية جانبية

2019-04-28T13:15:17Z

12’لاعبي مانشستر سيتي يتبادولن التمريرات في منتصف الميدان لمحاولة افتكاك دفاعات بيرنلي

2019-04-28T13:14:32Z

11’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق بيرناردو سيلفا في إتجاه دافيد سيلفا المتمركز داخل المنطقة، لكن كانت قوية ومرت وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-28T13:14:11Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-04-28T13:10:52Z

8’تمريرة بينية عن طريق سيرجيو أجويرو في إتجاه رحيم ستيرلينج المنطلق داخل المنطقة، لكن أبعدت من دفاعات بيرنلي

2019-04-28T13:10:04Z

7’تشارلي تايلور أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إًطدمت بدفاعات مانشستر سيتي وتحولت إلى رمية جانبية

2019-04-28T13:08:32Z

6’رحيم ستيرلينج مرر كرة بينية في إتجاه كايل وولكر المنطلق في الجانب الأيمن، لكن طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-28T13:08:13Z

5’خمس دقائق مرت على انطلاق المباراة ومازال التعادل سلبيًا بين الفريقين

2019-04-28T13:07:49Z

4’خطأ لصالح بيرناردو سيلفا بعد تدخل من جاك كورك في منتصف الميدان

2019-04-28T13:05:52Z

3’مانشستر سيتي هو صاحب ضربة البداية وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-04-28T13:05:15Z

2’بيرنلي بالزي الأبيض والبنفسجي على اليسار ومانشستر سيتي بالزي الأسود على اليمين

انطلاق المباراة الآن

2019-04-28T12:59:04Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل مانشستر سيتي لمباراة اليوم

2019-04-28T12:50:53Z

يبدأ المدرب بيب جوارديولا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

إيديرسون / كايل وولكر / فينسينت كومباني / إيميريك لابورت / أوليكساندر زينتشينكو / بيرناردو سيلفا / إلكاي جوندوجان / دافيد سيلفا / رحيم ستيرلينج / سيرجيو أجويرو / ليروي ساني

 

إليكم تشكيل بيرنلي لمباراة اليوم

2019-04-28T12:49:41Z

يبدأ المدرب شون ديش بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

توم هيتون / ماثيو لوتون / جيمس تاركوفيسكي / بن مي / تشارلي تايلور / جيف هندريك / أشلي ويستوود / جاك كورك / دوايت منيل / أشلي بارنيس / كريس وود

 

2019-04-28T12:48:55Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم باول تيرني

2019-04-28T12:48:50Z

يعيش بيرنلي أيامًا لايحسد عليها حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام تشيلسي وانتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس عشر في ترتيب البريميرليج برصيد 40 نقطة وبقى بعيد عن منطقة الخطر، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 35 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في سبع وخسر 17 مباراة.

2019-04-28T12:48:38Z

استعاد الأزرق السماوي صدارة البريميرليج بعد حسم ديربي مانشستر لصالحه، وتحقيق الانتصار بهدفين نظيفين، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة 31، وبهذا الانتصار وصل السيتيزنس للنقطة 89 بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، وحتى الآن خاض فريق جوارديولا 35 مباراة في الدوري، استطاع أن يحقق الفوز في 29 مباراة، وتعادل في مباراتين وتلقى أربع هزائم.

2019-04-28T12:47:29Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين بيرنلي ومانشستر سيتي على ملعب تيرف مور، في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال