انطلاق المباراة الآن
شاهد عمليات إحماء لاعبي بيرنلي
The lads being put through their paces... not long to go now. pic.twitter.com/ZdAqZqeX0a— Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 28, 2019
إليكم تشكيل مانشستر سيتي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب بيب جوارديولا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
إيديرسون / كايل وولكر / فينسينت كومباني / إيميريك لابورت / أوليكساندر زينتشينكو / بيرناردو سيلفا / إلكاي جوندوجان / دافيد سيلفا / رحيم ستيرلينج / سيرجيو أجويرو / ليروي ساني
📋 How we line-up against Burnley this afternoon...— Manchester City (@ManCity) April 28, 2019
XI | Ederson, Walker, Kompany (C), Laporte, Zinchenko, Gundogan, Bernardo, D Silva, Sterling, Sane, Aguero
SUBS | Muric, Danilo, Stones, Mahrez, Otamendi, G Jesus, Foden
⚽️ @HaysWorldwide
🔵 #mancity #BURMCI pic.twitter.com/WjM3YaYEh6
إليكم تشكيل بيرنلي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب شون ديش بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
توم هيتون / ماثيو لوتون / جيمس تاركوفيسكي / بن مي / تشارلي تايلور / جيف هندريك / أشلي ويستوود / جاك كورك / دوايت منيل / أشلي بارنيس / كريس وود
TEAM NEWS: Here is your Burnley team to face @ManCity in today's @premierleague game at Turf Moor. pic.twitter.com/CnpZ78IbOu— Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 28, 2019
يعيش بيرنلي أيامًا لايحسد عليها حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام تشيلسي وانتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس عشر في ترتيب البريميرليج برصيد 40 نقطة وبقى بعيد عن منطقة الخطر، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 35 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في سبع وخسر 17 مباراة.
استعاد الأزرق السماوي صدارة البريميرليج بعد حسم ديربي مانشستر لصالحه، وتحقيق الانتصار بهدفين نظيفين، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة 31، وبهذا الانتصار وصل السيتيزنس للنقطة 89 بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، وحتى الآن خاض فريق جوارديولا 35 مباراة في الدوري، استطاع أن يحقق الفوز في 29 مباراة، وتعادل في مباراتين وتلقى أربع هزائم.