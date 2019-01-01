22’تمريرة بينية عن طريق أشلي ويستوود في إتجاه المنطلق على حدود المنطقة كريس وود الذي إستقبل الكرة وانطلق لداخل المنطقة، لكن طالت عليه وخرج إيديرسون من مرماه وأمسك الكرة بثبات