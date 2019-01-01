90+4’نهاية المباراة
#الأهلي_بيرسبوليس— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) April 9, 2019
نهاية المباراة: #الأهلي 0 vs بيرسبوليس 2 pic.twitter.com/Vgq48n9VEm
تبديل في صفوف بيرسبوليس
بطاقة صفراء
تبديل في صفوف الأهلي
82’خروج عبد الفتاح عسيري ودخول مهند عسيري بدلًا منه
#الأهلي_بيرسبوليس— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) April 9, 2019
دخول مهند عسيري وخروج عبدالفتاح عسيري
الدقيقة (84) من زمن المباراة: #الأهلي 0 vs بيرسبوليس 2 pic.twitter.com/wD0wZbntH8
تبديل في صفوف الأهلي
67’خروج عبدالرحمن غريب ودخول أيمن الخليف بدلًا منه
#الأهلي_بيرسبوليس— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) April 9, 2019
دخول أيمن الخليف وخروج عبدالرحمن غريب
الدقيقة (68) من زمن المباراة: #الأهلي 0 vs بيرسبوليس 2 pic.twitter.com/6G0qAjzlFB
تبديل في صفوف بيرسبوليس
بطاقة صفراء
علي عليبور يضيف الثاني لبيرسبوليس
بتصويبة من داخل المنطقة48’ركنية نُفذت عن طريق بشار رسن مقوسة إلى داخل المنطقة على القائم الثاني إستقبلها محمد نادري وأرسل عرضية أرضية في إتجاه علي عليبور الذي سددها من لمسة واحدة سكنت الشباك
46’انطلاق الشوط الثاني
#الأهلي_بيرسبوليس— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) April 9, 2019
بداية الشوط الثاني: #الأهلي 0 vs بيرسبوليس 1 pic.twitter.com/sCs0kf156F
45’نهاية الشوط الأول
#الأهلي_بيرسبوليس— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) April 9, 2019
صور الشوط الأول: #الأهلي 0 vs بيرسبوليس 1 pic.twitter.com/K9Pvd1yxQD
شجاع خليل زادة يسجل الهدف الأول لبيرسبوليس
بمقصية رائعة18’الهدف جاء بعد رمية جانبية من الناحية اليمنى نفذها مهدي شيري إلى داخل المنطقة إصطدمت باللاعب أحمد نور الله ووصلت أمام شجاع خليل زادة قابلها بمقصية رائعة سكنت على يسار محمد العويس
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
#الأهلي_بيرسبوليس— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) April 9, 2019
بداية المباراة: pic.twitter.com/Tl1maaJ438
إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب جورجي فوساتي بطريقة 5/3/2 وتضم كلًا من
محمد العويس / حسين عبد الغني / باولو دياز / ادريلان سانتوس / عبد الباسط هندي / سعيد المولد / عبد الرحمن غريب / نوح الموسى / عبدالفتاح عسيري / دجانيني تافاريس / عمر السومة
#الأهلي_بيرسبوليس— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) April 9, 2019
تشكيلة #الأهلي pic.twitter.com/2h94k79PsV
تشكيل بيرسبوليس لمباراة اليوم
يبدأ المدرب برانكو إيفانكوفيتش بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
علي رضا بيرنفاند / شجاع خليل زادة / سيد جلال / مهدي شيري / محمد نادري / كمال كاميابينيا / بشار يسان / أحمد نور الله / مهدي ترابي / سياماك نيماتي / علي عليبور
يدخل بيرسبوليس هذا اللقاء وهو قادم من فوز مهم على حساب بيكان بهدفين دون رد، في إطار منافسات 24 من الدروي الإيراني، وبهذا الانتصار ظل الفريق محافظًا على الصدارة برصيد 51 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن تراكتور أقرب منافسيه، فحتى الآن لعب الفريق 24 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 14 لقاء، وتعادل في تسع وخسر مباراة واحدة.
فاز الراقي في آخر مباراة له في الدوري السعودي للمحترفين على حساب الشباب برباعية نظيفة، فوز مهم في مباراته الأخيرة أمام الفيحاء بهدفين دون رد، وذلك في الجولة 26 من الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس برصيد 46، خلف التعاون الذي يحتل المركز الرابع حاليًا، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي أن يحقق الانتصار في 14 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقى 8 هزائم.
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين بيرسبوليس والأهلي على زعبيل بدبي، في الجولة الثالثة من دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال