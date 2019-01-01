مدونة حية

بيرسبوليس × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة بيرسبوليس الإيراني ضد الأهلي السعودي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19

محدث
التعليقات()

تبديل في صفوف بيرسبوليس

2019-04-09T17:21:22Z

90+3’خروج علي عليبور ودخول محسن ربييخة بدلًا منه

2019-04-09T17:18:15Z

90+2’كرة ثابتة نفذها أحمد نور الله بلمسة في إتجاه مهدي ترابي الذي سددها قوية إصطدمت بدفاعات الأهلي وتحولت إلى منتصف الميدان

بطاقة صفراء

2019-04-09T17:17:34Z

90+1’خطأ لصالح محمد نادري بعد تدخل من سعيد المولد من على حدود المنطقة من مكان مميز

2019-04-09T17:15:13Z

90’كرة ثابتة نفذها أيمن الخليف مقوسة إلى داخل المنطقة أمسك بها الحارس علي رضا ببراعة

2019-04-09T17:14:12Z

89’لمسة يد على بوديمير في منتصف الميدان في الجانب الأيمن 

2019-04-09T17:14:03Z

88’المباراة تُستأنف الآن

2019-04-09T17:13:55Z

87’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-04-09T17:13:27Z

86’سقوط اللاعب محمد نادري بداعي الإصابة 

2019-04-09T17:12:49Z

85’خمس دقائق متبقية على نهاية المباراة ومازال التقدم لبيرسبوليس بهدفين دون رد

2019-04-09T17:11:22Z

84’ركنية نفذها حسين عبد الغني مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها مهند عسيري برأسية مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-09T17:10:41Z

83’حسين عبد الغني أرسل كرة عرضية مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من المدافع شجاع خليل زادة إلى ركنية

تبديل في صفوف الأهلي

2019-04-09T17:09:27Z

82’خروج عبد الفتاح عسيري ودخول مهند عسيري بدلًا منه

 

2019-04-09T17:08:31Z

81’تحذير من حكم المباراة للطاقم الفني والإدراي لفريق الأهلي بسبب الإعتراض

2019-04-09T17:08:13Z

80’عشر دقائق متبقية على نهاية المباراة ومازال التقدم لفريق بيرسبوليس بهدفين دون رد

2019-04-09T17:07:27Z

79’تصويبة عن طريق أيمن الخليف من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن بقليل وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-09T17:05:22Z

78’دجانيني انطلق من الجانب الأيسر ثم توغل إلى داخل المنطقة وأرسل كرة عرضية أبعدت من علي رضا إلى ركنية

2019-04-09T17:03:43Z

77’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان

2019-04-09T17:03:06Z

76’كرة ثابتة نفذها أيمن الخليف مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية

2019-04-09T17:02:48Z

75’ربع ساعة متبقية على نهاية المباراة ومازال التقدم لبيرسبوليس بهدفين دون رد

2019-04-09T17:02:36Z

74’المباراة تُستأنف الآن

2019-04-09T17:01:08Z

73’مازال اللعب متوقف الآن لحين تهدئة الأمور

2019-04-09T17:00:25Z

72’مشادات بين لاعبي الفريقين بعد التدخل الأخير وحكم المباراة يحذر اللاعبين

2019-04-09T16:59:28Z

71’خطأ لصالح أيمن الخليف في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة بعد تدخل من محمد نادري 

2019-04-09T16:58:19Z

70’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس علي رضا

2019-04-09T16:54:52Z

68’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق حسين عبد الغني إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

تبديل في صفوف الأهلي

2019-04-09T16:54:32Z

67’خروج عبدالرحمن غريب ودخول أيمن الخليف بدلًا منه

 

2019-04-09T16:54:03Z

66’علي عليبور سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات الأهلي وتحولت إلى ركنية

2019-04-09T16:52:58Z

65’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان 

2019-04-09T16:49:10Z

64’حسين عبد الغني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات الإيرانية

2019-04-09T16:47:59Z

63’دجانيني انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية، لكن غير منضبطة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

تبديل في صفوف بيرسبوليس

2019-04-09T16:47:09Z

62’خروج بشار رشن ودخول ماريو بوديمير بدلًا منه

بطاقة صفراء

2019-04-09T16:46:27Z

61’خطأ لصالح عبدالفتاح عسيري بعد تدخل من بشار رسن في منتصف الميدان 

2019-04-09T16:44:58Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لبيرسبوليس بهدفين دون رد

2019-04-09T16:44:35Z

58’حسين عبد الغني سدد كرة قوية من خارج المنطقة أمسك بها الحارس علي رضا ببراعة 

2019-04-09T16:44:00Z

57’هدوء في أحداث المباراة وحتى الآن لم ينجح الراقي في هز شباك الحارس علي رضا

2019-04-09T16:42:18Z

56’تمريرة بينية عن طريق باولو دياز في إتجاه حسين عبد الغني المنطلق في الجانب الأيسر، لكن طالت ثم تحولت إلى رمية جانبية

2019-04-09T16:41:26Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال بيرسبوليس متققمد بهدفين دون رد

2019-04-09T16:41:13Z

54’المباراة تُستأنف الآن

2019-04-09T16:40:59Z

53’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-04-09T16:40:04Z

52’سقوط اللاعب أدريلان سانتوس لاعب الأهلي بداعي الإصابة

2019-04-09T16:38:13Z

51’تمريرة بينية عن طريق مهدي ترابي في إتجاه علي عليبور المنطلق على حدود المنطقة، لكن تغطية رائعة من باولو دياز الذي مرر كرة إلى حارسه العويس بهدوء

2019-04-09T16:37:59Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم لبيرسبوليس بهدفين دون رد

2019-04-09T16:36:28Z

49’أحمد نورالله سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن وتولت إلى ركلة مرمى

علي عليبور يضيف الثاني لبيرسبوليس

2019-04-09T16:35:15Z

بتصويبة من داخل المنطقة

48’ركنية نُفذت عن طريق بشار رسن مقوسة إلى داخل المنطقة على القائم الثاني إستقبلها محمد نادري وأرسل عرضية أرضية في إتجاه علي عليبور الذي سددها من لمسة واحدة سكنت الشباك

2019-04-09T16:34:16Z

47’بشار رسن أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية

2019-04-09T16:15:58Z

44’انطلاقة سريعة من الجانب الأيسر عن طريق عبد الفتاح عسيري ثم توغل إلى حدود المنطقة وأرسل كرة عرضية قابلها دجانيني تافاريس بتصويبة قوية تصدى لها الحارس علي رضا، ثم أبعدت من الدفاعات

2019-04-09T16:14:56Z

43’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس علي رضا

2019-04-09T16:13:25Z

42’علي عليبور مرر كرة بينية في إتجاه مهدي ترابي المنطلق داخل المنطقة، لكن طالت عليه ووصلت إلى محمد العويس

2019-04-09T16:11:33Z

41’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق عبدالرحمن غريب إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعت بيرسبوليس إلى ركنية

2019-04-09T16:11:11Z

40’خمس دقائق تفلصنا عن نهاية الشوط الأول ومازال التقدم  للفريق الإيراني بهدف دون رد

2019-04-09T16:10:15Z

38’دجانيني انطلق من الجانب الأيمن سريعًا ثم أرسل كرة عرضية إلأى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-04-09T16:09:12Z

37’رمية جانبية لصالح الأهلي من الجانب الأيسر نفذها حسين عبد الغني طويلة إلى داخل المنطقة وصلت أمام عمر السومة الذي سددها من لمسة واحدة إصطدمت بالقائم الأيسر وأبعدت من الدفاعات

2019-04-09T16:08:55Z

36’اوووووووووووووووووه...القائم يصتدى لتصويبة عمر السومة

2019-04-09T16:07:39Z

35’تمريرة خاطئة عن طريق المدافع سيد جلال حسيني إلى حارسه حاول عمر السومة أن يخطف الكرة، لكن خرج الحارس على رضا سريعًا من مرماه وحولها إلى رمية جانبية

2019-04-09T16:07:14Z

34’يارباااااااااااااااااااااااااااه، فرصة هدف محقق ضائعة من الأهلي

2019-04-09T16:06:40Z

33’حسين عبد الغني أرسل كرة عرضية من الجهة اليسرى إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى رمية جانبية

2019-04-09T16:02:27Z

32’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق عبد الرحمن غريب إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات الإيرانية

2019-04-09T16:02:03Z

31’علي عليبور سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها العويس ببراعة على مرتين

2019-04-09T16:01:30Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال الراقي متأخر بهدف أمام فريق بيرسبوليس

2019-04-09T16:01:21Z

29’المباراة تُستأنف الآن

2019-04-09T16:01:07Z

28’حكم المباراة يوقف اللعب وذهب للإطمئنان عليه

2019-04-09T16:00:54Z

27’سقوط اللاعب بداعي الإصابة 

2019-04-09T15:59:07Z

26’خطأ لصالح محمد نادري بعد تدخل من سعيد المولد في منتصف الميدان

2019-04-09T15:57:41Z

25’تصويبة قوية من مسافة بعيدة عن طريق محمد نادري مرت أعلى بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-09T15:56:16Z

24’سعيد المولد أرسل كرة عرضية من الجهة اليمنى لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعت أمام عبد الفتاح عسيري الذي سدد كرة غير منضبطة مرت بعيدة عن المرمى

2019-04-09T15:55:45Z

23’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي بيرسبوليس في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الراقي

2019-04-09T15:52:10Z

21’سقوط اللاعب مهدي شيري بداعي الإصابة بعد تدخل من عبدالفتاح عسيري في منتصف الميدان

2019-04-09T15:51:48Z

20’حسين عبد الغني انطلق من الجانب الأيسر سريعًا ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-04-09T15:51:27Z

19’ علي عليبور سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

شجاع خليل زادة يسجل الهدف الأول لبيرسبوليس

2019-04-09T15:48:51Z

بمقصية رائعة

18’الهدف جاء بعد رمية جانبية من الناحية اليمنى نفذها مهدي شيري إلى داخل المنطقة إصطدمت باللاعب أحمد نور الله ووصلت أمام شجاع خليل زادة قابلها بمقصية رائعة سكنت على يسار محمد العويس

2019-04-09T15:48:21Z

17’ جوووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الاول لفريق بيرسيوليس عن طريق شجاع خليل زاده

2019-04-09T15:47:05Z

16’ تمريرة طولية من سعيد المولد فى إتجاه عمر السومة لكن الحكم يشير بوجود تسلل 

2019-04-09T15:46:36Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-04-09T15:45:13Z

14’ خطأ لصالح بيرسيوليس بعد تدخل من عمر السومة على المدافع شجاع خليل فى منتصف الميدان

2019-04-09T15:44:23Z

12’ تمريرات فى منتصف الميدان بين أقدام الراقي لمحاولة بناء هجمة منظمة على دفاعات بيرسيوليس

2019-04-09T15:42:10Z

11’ خطأ من يمين المنطقة لفريق بيرسيوليس تنفذ بعرضية من بشار رسن لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-09T15:41:32Z

10’ خطأ فى المنطقة الدفاعية لفريق بيرسيوليس بعد تدخل من سيعد المولد على المدافع أحمد نور الله

2019-04-09T15:40:01Z

9’ سيطرة من لاعبي النادي الاهلي على مجريات اللقاء وتمريرات متبادلة فى منتصف الميدان 

2019-04-09T15:39:33Z

8’ تمريرة طولية من سعيد المولد فى إتجاه عمر السومة لكن تدخل الدفاع واستخلصها من امامه 

2019-04-09T15:38:32Z

7’ ركنية لفريق بيرسيوليس تنفذ بعرضية على القائم القريب لكن ابعدها نوح الموسي ومرت بدون خطورة 

2019-04-09T15:37:13Z

6’ خطأ فى منتصف الميدان لفريق بيرسيوليس بعد تدخل قوي من عبدالفتاح عسيري على شجاع خليل زاده

2019-04-09T15:37:12Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-09T15:36:52Z

4’حسين عبد الغني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-04-09T15:36:24Z

3’البداية مع أصحاب بيرسبوليس وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-04-09T15:35:40Z

3’الأهلي بالزي الأبيض على اليمين وبيرسبوليس بالزي الأحمر على اليسار

2019-04-09T15:35:07Z

2’ تمريرات بين أقدام لاعبي الأهلي وضغط مبكر على دفاعات بيرسيوليس 

إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2019-04-09T15:29:03Z

يبدأ المدرب جورجي فوساتي بطريقة 5/3/2 وتضم كلًا من

محمد العويس / حسين عبد الغني / باولو دياز / ادريلان سانتوس / عبد الباسط هندي / سعيد المولد / عبد الرحمن غريب / نوح الموسى / عبدالفتاح عسيري / دجانيني تافاريس / عمر السومة

تشكيل بيرسبوليس لمباراة اليوم

يبدأ المدرب برانكو إيفانكوفيتش بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

علي رضا بيرنفاند / شجاع خليل زادة / سيد جلال / مهدي شيري / محمد نادري / كمال كاميابينيا / بشار يسان / أحمد نور الله / مهدي ترابي / سياماك نيماتي / علي عليبور

2019-04-09T15:28:13Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم هيروكي كيمورا

 

2019-04-09T15:08:58Z

يدخل بيرسبوليس هذا اللقاء وهو قادم من فوز مهم على حساب بيكان بهدفين دون رد، في إطار منافسات 24 من الدروي الإيراني، وبهذا الانتصار ظل الفريق محافظًا على الصدارة برصيد 51 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن تراكتور أقرب منافسيه، فحتى الآن لعب الفريق 24 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 14 لقاء، وتعادل في تسع وخسر مباراة واحدة.

2019-04-09T15:08:51Z

فاز الراقي في آخر مباراة له في الدوري السعودي للمحترفين على حساب الشباب برباعية نظيفة، فوز مهم في مباراته الأخيرة أمام الفيحاء بهدفين دون رد، وذلك في الجولة 26 من الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس برصيد 46، خلف التعاون الذي يحتل المركز الرابع حاليًا، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي أن يحقق الانتصار في 14 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقى 8 هزائم. 

2019-04-09T15:07:02Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين بيرسبوليس والأهلي على زعبيل بدبي، في الجولة الثالثة من دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال