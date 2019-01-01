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بيراميدز × الزمالك | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةًُ ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة بيراميدز ضد الزمالك في اللقاء المؤجل من الجولة 26 في الدوري المصري الممتاز 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-04-23T18:51:11Z

45+2’نهاية الشوط الأول

2019-04-23T18:47:26Z

45+1’بطاقة صفراء من نصيب أحمد سيد زيزو بسبب الإعتراض الشديد على حكم المباراة

2019-04-23T18:45:27Z

45’مطالبات من لاعبي الزمالك بركلة جزاء بعد إصطدام الكرة بيد محمد فاروق، لكن حكم المباراة يقول لاشيء

2019-04-23T18:44:56Z

44’محمد إبراهيم أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إصطدمت برجب بكار وتحولت إلى رمية جانبية

2019-04-23T18:44:22Z

43’ركنية نفذها عبدالله السعيد مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الزمالك

2019-04-23T18:40:24Z

42’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق عمر خربين إلى داخل المنطقة في إتجاه كينو، لكن تدخل من حمدي النقاز الذي أبعد الكرة إلى ركنية

2019-04-23T18:39:23Z

41’محمد إبراهيم إنطلق من الجانب الأيمن بمهارة رائعة ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة قابلها أحمد سيد زيزو  برأسية قوية مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-23T18:38:08Z

40’خمس دقائق أخيرة من عمر الشوط الأول ومازال التقدم لبيراميدز بهدف دون رد

2019-04-23T18:37:51Z

39’خطأ لصالح عمر خربين بعد تدخل من محمود علاء في منتصف الميدان

2019-04-23T18:37:16Z

38’كينو سدد كرة قوية من خارج المنطقة افتقدت التوجيه فقط ووصلت سهلة إلى أحضان الحارس جنش

2019-04-23T18:36:44Z

37’حكم المباراة يسيطر على الموقف ويكتفي بالتحذير الشفوي

2019-04-23T18:36:12Z

36’مشادات بين طارق حامد وخربين بعد ركلة الجزاء

عمر خربين يهدر ركلة جزاء

2019-04-23T18:35:16Z

35’عمر خربين نفذ ركلة الجزاء على طريقة زين الدين زيدان في منتصف المرمى، لكن تواجد أكثر من رائع من جنش الذي توق الكرة وأمسك بها بثبات

2019-04-23T18:34:05Z

34’اووووووووووووه.... ركلة جزاء مهدرة من عمر خربين

2019-04-23T18:33:22Z

33’حكم المباراة لم يتردد في إحتساب ركلة جزاء لصالح علي جبر بعد شد واضح حمدي النقاز داخل المنطقة

2019-04-23T18:32:46Z

32’اووووووووووووووووووه.....ركلة جزاء لصالح بيراميدز

2019-04-23T18:32:08Z

31’خطأ لصالح عبدالله السعيد بعد تدخل من طارق حامد في منتصف الميدان

2019-04-23T18:31:27Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لبيراميدز بهدف دون رد

2019-04-23T18:29:49Z

29’تمريرات متبادلة في منتصف الميدان بين أقدام لاعبي بيراميدز

بطاقة صفراء

2019-04-23T18:28:51Z

28’خطأ لصالح عمر خربين بعد تدخل من طارق حامد في منتصف الميدان

علي جبر يفتتح التسجيل لبيراميدز

2019-04-23T18:27:12Z

بتصويبة من داخل المنطقة

27’الهدف جاء بعد ركنية من الجانب الأيمن نفذها عبدالله السعيد مقوسة إلى داخل المنطقة وسط غفلة من دفاعات الزمالك سددها علي جبر بسهولة سكنت الشباك

2019-04-23T18:26:38Z

26’جووووووووووووووووووووووول......والهدف الأول لبيراميدز عن طريق علي جبر

2019-04-23T18:24:35Z

25’حذر من لاعبي الفريقين حتى الآن وتمريرات هنا وهناك

2019-04-23T18:24:14Z

24’المباراة تُستأنف الآن

2019-04-23T18:23:58Z

23’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-04-23T18:23:19Z

22’سقوط كينو بداعي الإصابة بعد تدخل من حمدي النقاز

2019-04-23T18:21:29Z

21’تمريرة بينية عن طريق عبدالله السعيد في إتجاه عمر خربين المنطلق إلى حدود المنطقة، لكن استخلاص رائع من محمود علاء

2019-04-23T18:20:11Z

20’لاعبي الزمالك يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان بحثًا عن إفتكاك دفاعات بيراميدز

2019-04-23T18:19:04Z

19’تمريرة بينية عن طريق نبيل دونجا في إتجاه إريك تراوري المنطلق داخل المنطقة، لكن خروج من جنش ببراعة الذي أمسك الكرة بثبات

2019-04-23T18:18:40Z

18’رجب بكار أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-04-23T18:16:11Z

17’هدأت المباراة نسبيًا في هذه الأوقات والكرة بحوزة لاعبي بيراميدز

2019-04-23T18:15:47Z

16’كرة ثابتة نفذها أحمد سيد زيزو قوية على المرمى إصطدمت بالحائط البشري وتحولت بعيد عن مناطق الخطر

2019-04-23T18:15:32Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-23T18:14:22Z

13’خطأ لصالح محمد إبراهيم بعد تدخل من عمر الميداني من على حدود المنطقة من الجانب الأيسر

2019-04-23T18:12:43Z

12’عبدالله جمعة أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-04-23T18:11:06Z

11’محمد إبراهيم إنطلق من الجانب الأيمن ثم حاول إرسال كرة عرضية، لكن تدخل نبيل دونجا الذي أبعد الكرة إلى ركنية

2019-04-23T18:10:35Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم

2019-04-23T18:09:21Z

9’خطأ لصالح عمر خربين بعد تدخل من محمود علاء في منتصف الميدان

2019-04-23T18:08:47Z

8’إستحواذ من لاعبي بيراميدز على مجريات المباراة وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-04-23T18:07:38Z

7’إنحصار للعب في منتصف الميدان ولا يوجد خطورة حقيقية على مرمى الفريقين

2019-04-23T18:05:54Z

6’كينو سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-23T18:05:10Z

5’محمد فاروق انطلق من الجانب الأيمن سريعًا ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من جنش إلى ركنية

2019-04-23T18:03:05Z

4’كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة عن طريق كينو، دون متابعة من مهاجمي بيراميدز وصلت إلى أحضان جنش

2019-04-23T18:02:47Z

3’البداية مع لاعبي بيراميدز وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-04-23T18:02:06Z

2’بيراميدز بالزي البنفسجي والأبيض على اليمين وبيراميدز بالزي الأبيض والأسود على اليسار

انطلاق المباراة الآن

2019-04-23T18:01:35Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-04-23T18:00:46Z

دقيقة حداد على روح والد نبيل دونجا

شاهد رأي كابتن طه إسماعيل في اللقاء

2019-04-23T17:49:10Z

شاهد ماذا قال أيمن يونس عن المباراة

2019-04-23T17:48:09Z

إليكم تشكيل الزمالك لمباراة اليوم

2019-04-23T17:41:09Z

يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمود جنش / حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي / عبدالله جمعة / طارق حامد / محمد إبراهيم / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / أحمد سيد زيزو / عمر السعيد

 

إليكم تشكيل بيراميدز لمباراة اليوم

2019-04-23T17:39:49Z

يبدأ المدرب رامون دياز بطريقة 4/2/3/1، عودة خربين لهجوم الفريق

أحمد الشناوي / رجب بكار / علي جبر / عمر الميداني / عمر جابر / نبيل دونجا / إريك تراوري / محمد فاروق / عبد الله السعيد / كينو / عمر خربين

 

2019-04-23T17:38:01Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم النرويجي  هوبر نيلسين

2019-04-23T17:36:56Z

يعيش فريق بيراميدز موسمًا رائعًا حتى الآن في الدوري المصري، فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 28 مباراة نجح في التواجد في المركز الثاني برصيد 60 نقطة بعد تحقيق الفوز على المارد الأحمر في الجولة الماضية، وحقق الفريق الانتصار في 17 لقاء، بينما كان التعادل حاضر في 9 مواجهات، وتلقوا هزيمتين فقط علي يد الإسماعيلي والنجوم.

2019-04-23T17:36:45Z

يدخل الفارس الأبيض هذه المواجهة الصعبة وهو قادم من فوز على حساب الإسماعيلي بهدفين دون رد، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة في الدوري المصري، وبهذا الانتصار استعاد أبناء ميت عقبة الصدارة مرة آخرى برصيد 60 نقطة، بعد خسارة الأهلي أمام بيراميدز، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 26 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في ست، وتلقى خسارتين.

2019-04-23T17:29:20Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين بيراميدز والزمالك على ملعب الدفاع الجوي، في اللقاء المؤجل من الجولة 26 في الدوري المصري الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال