عمر خربين يهدر ركلة جزاء
بطاقة صفراء
علي جبر يفتتح التسجيل لبيراميدز
بتصويبة من داخل المنطقة27’الهدف جاء بعد ركنية من الجانب الأيمن نفذها عبدالله السعيد مقوسة إلى داخل المنطقة وسط غفلة من دفاعات الزمالك سددها علي جبر بسهولة سكنت الشباك
انطلاق المباراة الآن
دقيقة حداد على روح والد نبيل دونجا
شاهد رأي كابتن طه إسماعيل في اللقاء
طه إسماعيل: مباراة بيراميدز والزمالك ستحدد مسار الدورى.. ولاعبي الفريقين لديهم وعى تكتيكي#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/MfljSDBlWi— ON Sport (@ONsportEg) April 23, 2019
شاهد ماذا قال أيمن يونس عن المباراة
أيمن يونس: فوز الزمالك على بيراميدز يقربه من تحقيق اللقب.. ودياز مدرب ذكي ولديه حلول دائما#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/DnhLIJnmlD— ON Sport (@ONsportEg) April 23, 2019
إليكم تشكيل الزمالك لمباراة اليوم
يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
محمود جنش / حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي / عبدالله جمعة / طارق حامد / محمد إبراهيم / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / أحمد سيد زيزو / عمر السعيد
تشكيل الزمالك لمباراة بيراميدز بالدوري الممتاز. 📝⚽️ pic.twitter.com/v0CGM6I3I7— Zamalek SC (@ZSCOfficial) April 23, 2019
إليكم تشكيل بيراميدز لمباراة اليوم
يبدأ المدرب رامون دياز بطريقة 4/2/3/1، عودة خربين لهجوم الفريق
أحمد الشناوي / رجب بكار / علي جبر / عمر الميداني / عمر جابر / نبيل دونجا / إريك تراوري / محمد فاروق / عبد الله السعيد / كينو / عمر خربين
رامون دياز يختار التشكيل الرسمي للفريق أمام الزمالك 📋🔵⚪ pic.twitter.com/vogsiMuENh— Pyramids F.C. (@pyramidsfc) April 23, 2019
يعيش فريق بيراميدز موسمًا رائعًا حتى الآن في الدوري المصري، فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 28 مباراة نجح في التواجد في المركز الثاني برصيد 60 نقطة بعد تحقيق الفوز على المارد الأحمر في الجولة الماضية، وحقق الفريق الانتصار في 17 لقاء، بينما كان التعادل حاضر في 9 مواجهات، وتلقوا هزيمتين فقط علي يد الإسماعيلي والنجوم.
يدخل الفارس الأبيض هذه المواجهة الصعبة وهو قادم من فوز على حساب الإسماعيلي بهدفين دون رد، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة في الدوري المصري، وبهذا الانتصار استعاد أبناء ميت عقبة الصدارة مرة آخرى برصيد 60 نقطة، بعد خسارة الأهلي أمام بيراميدز، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 26 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في ست، وتلقى خسارتين.