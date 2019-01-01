تشكيل الاهلي لمباراة اليوم
2019-01-04T15:46:12Z
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمد الشناوي / كريم نيدفيد / محمد هاني / أيمن أشرف / على معلول / هشام محمد / عمرو السولية / أحمد الشيخ / ناصر ماهر / رمضان صبحي
شريف إكرامي / ساليف كوليبالي / مروان محسن / وليد سليمان / إسلام محارب / محمود وحيد
تشكيل بيراميدز لمباراة اليوم
2019-01-04T15:44:22Z
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
احمد الشناوي / رجب بكار / على جبر / أحمد أيمن منصور / محمد حمدي / محمد فاروق / نبيل دونجا / كينو / عبدالله السعيد / إيرك تراوري / جون سيفوينتي
البدلاء / أحمد عفيفي / عبدالله بكري / أحمد توفيق / محمد مجدي أفشة / ناصر منسي / شريف دابو / مهدي سليمان
2019-01-03T22:49:22Z
يدخل الأهلي في الاختبار الأول تحت قيداة المدير الفني الجديد مارتن لاسارتي القادم من أوروجواي، بعدما تعاقد معه الأهلي مؤخرًا لعام ونصف العام، حيث يسعي لتحقيق الفوز من أجل استعادة الانتصارات بعد التعادل مؤخرًا أمام الداخلية، وخسارة نقطتين مهمتين في مشوار الفريق، يحتل الأهلي المركز السادس برصيد 24 نقطة من 12 مباراة، مقابل 30 نقطة لبيراميدز من 15 مباراة
2019-01-03T22:44:31Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف نادي بيراميدز نظيره النادي الأهلي، على ملعب “الدفاع الجوي” في إطار مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة بالدوري المصري الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.