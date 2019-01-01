انطلاق إياب ربع النهائي
إليكم تشكيل ليفربول لمباراة اليوم
يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة 4/3/3/ وتضم كلًا من
أليسون / أليكساندر آرنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / جيمس ميلنر / فابينيو / جيورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / ديفوك أوريجي / ساديو ماني
🔴 #UCL TEAM NEWS 🔴— Liverpool FC (@LFC) April 17, 2019
The Reds... https://t.co/Y9dacX0S4K
إليكم تشكيل بورتو لمباراة اليوم
يبدأ المدرب سيرجيو كونسيساو بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
إيكر كاسياس / فيليبي / إيدر ميليتاو / بيبي / أليكس تيليس / ياسين براهيمي / هيكتور هيريرا / دانيلو بيريرا / إدميلسون دا سيلفا / موسى ماريجا / خيسوس كورونا
⚽O nosso 11 inicial esta noite #FCPorto #FCPLFC #UCL #Exceedyourself #Prozis pic.twitter.com/KpS3zrEnCL— FC Porto (@FCPorto) April 17, 2019
استعاد الريدز صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا بفوز مهم على حساب تشيلسي بهدفين دون رد، وذلك في إطار منافسات الجولة 34 من البريميرليج، وبهذا الانتصار رفع الفريق رصيده للنقطة 85 وبفارق نقطتين عن السيتيزنس أصحاب الوصافة والذي تبقى لهم مباراة مؤجلة، فحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 26 انتصار، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.
يقدم فريق بورتو مستويات أكثر من رائعة في الدوري البرتغالي حتى الآن، فكانت آخر مبارياته أمام فريق بورتيمونينسي وحققوا الفوز في هذا اللقاء بثلاثية دون رد، ويأتي الفريق في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 72 نقطة، متساويًا بنفس النقاط مع بنفيكا صاحب الصدارة ،فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 29 مباراة، حقق الفوز في 23 مباراة، وتعادل في ثلاث وهُزم مثلهم.