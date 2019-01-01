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بورتو × ليفربول | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة بورتو ضد ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19

محدث
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Getty Images

2019-04-17T19:23:45Z

24’تيليس أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت برأسية من جويل ماتيب إلى خارج المنطقة

2019-04-17T19:23:20Z

23’حكم المباراة يوقف اللعب ويحذر أليسون بعدم الإعتراض

2019-04-17T19:21:15Z

22’خطأ لصالح محمد صلاح في منتصف الميدان في الجانب الأيمن بعد تدخل من تيليس

2019-04-17T19:18:58Z

21’ضغط متواصل من لاعبي بورتو منذ انطلاقة المباراة بحثًا عن إختراق دفاعات ليفربول وإحراز أول الأهداف

2019-04-17T19:18:29Z

20’موسى ماريجا انطلق من الجانب الأيمن ثم توغل إلى داخل المنطقة وأرسل عرضية أرضية أبعدت من جويل ماتيب إلى ركنية

2019-04-17T19:17:34Z

19’تمريرة بينية عن طريق جيمس ميلنر في إتجاه ساديو ماني المنطلق على حدود المنطقة، لكن أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-04-17T19:17:08Z

18’موسى ماريجا سدد كرة قوية من داخل المنطقة بيسراه مرت بجوار القائم الأيمن للحارس أليسون

2019-04-17T19:14:13Z

17’خيسوس كورونا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة قابلها ماريجا برأسية مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-17T19:13:58Z

16’لمسة يد على ياسين براهيمي في منتصف الميدان

2019-04-17T19:13:41Z

15’ربع ساعة مرت على انطلاق المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-17T19:12:40Z

14’ركنية نفذها خيسوس كورونا مقوسة إلى داخل المنطقة مرت من على رأس بيبي المتقدم وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-17T19:12:19Z

13’خيسوس كورونا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من روبيرتسون إلى ركنية 

2019-04-17T19:10:23Z

12’إستحواذ من لاعبي بورتو على مجريات اللقاء وعناصر ليفربول في منتصف ملعبهم

2019-04-17T19:08:15Z

11’تمريرة بينية عن طريق بيريرا في إتجاه موسى ماريجا المنطلق في الجانب الأيمن، لكن طالت عليه وتحولت إلى رمية جانبية

2019-04-17T19:07:48Z

10’عشر دقائق مرت على انطلاق المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-17T19:06:46Z

9’خطأ لصالح تيليس بعد تدخل من محمد صلاح في مناطق دفاعات بورتو

2019-04-17T19:06:21Z

8’موسى ماريجا سدد كرة من خارج المنطقة، لم تكن بالشكل المطلوب وصلت سهلة بين أحضان أليسون

2019-04-17T19:05:29Z

7’تمريرة بينية عن طريق جيمس ميلنر في إتجاه ساديو ماني المنطلق إلى حدود منطقة جزاء بورتو، لكن الحكم المساعد يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-04-17T19:03:54Z

6’خطأ لصالح إيدر ميليتاو بعد تدخل من ديفوك أوريجي في منتصف الميدان

2019-04-17T19:03:21Z

5’خيسوس كورونا باغت دفاعات ليفربول وسدد كرة قوية بيسراه مرت أعلى عارضة أليسون وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-17T19:03:05Z

4’اووووووووووووووووووووووه...أول تهديد حقيقي من فريق بورتو

2019-04-17T19:02:43Z

3’لاعبي بورتو يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان

2019-04-17T19:02:04Z

2’بورتو بالزي الأزرق والأبيض على اليمين وليفربول بالزي الأحمر على اليسار

انطلاق إياب ربع النهائي

2019-04-17T18:58:43Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-04-17T18:58:12Z

دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب والنشيد الرسمي لدوري أبطال أوروبا

إليكم تشكيل ليفربول لمباراة اليوم

2019-04-17T18:27:19Z

يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة 4/3/3/ وتضم كلًا من

أليسون / أليكساندر آرنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / جيمس ميلنر / فابينيو / جيورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / ديفوك أوريجي / ساديو ماني

 

إليكم تشكيل بورتو لمباراة اليوم

2019-04-17T18:25:11Z

يبدأ المدرب سيرجيو كونسيساو بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

إيكر كاسياس / فيليبي / إيدر ميليتاو / بيبي / أليكس تيليس / ياسين براهيمي / هيكتور هيريرا / دانيلو بيريرا / إدميلسون دا سيلفا / موسى ماريجا / خيسوس كورونا

 

2019-04-17T17:40:52Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الهولندي داني ماكيلي

 

2019-04-17T17:40:35Z

استعاد الريدز صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا بفوز مهم على حساب تشيلسي بهدفين دون رد، وذلك في إطار منافسات الجولة 34 من البريميرليج، وبهذا الانتصار رفع الفريق رصيده للنقطة 85 وبفارق نقطتين عن السيتيزنس أصحاب الوصافة والذي تبقى لهم مباراة مؤجلة، فحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 26 انتصار، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.  

2019-04-17T17:40:17Z

يقدم فريق بورتو مستويات أكثر من رائعة في الدوري البرتغالي حتى الآن، فكانت آخر مبارياته أمام فريق بورتيمونينسي وحققوا الفوز في هذا اللقاء بثلاثية دون رد، ويأتي الفريق في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 72 نقطة، متساويًا بنفس النقاط مع بنفيكا صاحب الصدارة ،فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 29 مباراة، حقق الفوز في 23 مباراة، وتعادل في ثلاث وهُزم مثلهم.

2019-04-17T17:39:32Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين بورتو وليفربول على ملعب الدراجاو، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال