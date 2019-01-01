قطع البلاوجرانا منتصف المشوار نحو التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تحقيق الفوز على حساب الشياطين الحُمر بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهم مساء الأربعاء على ملعب أولد ترافورد، وسيخوض برشلونة هذا اللقاء في معقله على أمل تحقيق الفوز وتأمين نتيجة الذهاب، لاستعادة الكأس ذات الأذنين الغائبة عن الكتيبة الكتالونية منذ عام 2015 والتي كان وصيفها فريق يوفنتوس.