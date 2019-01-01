إليكم تشكيل برشلونة لمباراة اليوم
يبدأ المدرب إرنستو فالفيردي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا منتيرشتيجن / سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كيلمونت لينجليه / جوردي ألبا / آرتور / سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / ليونيل ميسي / لويس سواريز / فيليبي كوتينيو
فشل مانشستر يونايتد في الخروج بنتيجة إيجابية من لقاء الذهاب خاصةً وأن المباراة كانت على أرضه ووسط جماهيره في مسرح الأحلام، سيسافر الشياطين الحُمر إلى إسبانيا لملاقاة الكتلان وهم يؤمنون بحظوظهم للعبور إلى الدور المقبل وقلب الطاولة هناك في كامب نو، مثلما حدث في دور الـ16، حيث خسر الفريق بثنائية نظيفة أمام باريس سان جيرمان، قبل أن يتفوقوا بثلاثية مقابل هدف في حديقة الأمراء.
قطع البلاوجرانا منتصف المشوار نحو التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تحقيق الفوز على حساب الشياطين الحُمر بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهم مساء الأربعاء على ملعب أولد ترافورد، وسيخوض برشلونة هذا اللقاء في معقله على أمل تحقيق الفوز وتأمين نتيجة الذهاب، لاستعادة الكأس ذات الأذنين الغائبة عن الكتيبة الكتالونية منذ عام 2015 والتي كان وصيفها فريق يوفنتوس.