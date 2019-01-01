مدونة حية

برشلونة × مانشستر يونايتد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19

محدث
التعليقات()
Getty

إليكم تشكيل برشلونة لمباراة اليوم

2019-04-16T18:40:24Z

يبدأ المدرب إرنستو فالفيردي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

تيرشتيجن / سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كيلمونت لينجليه / جوردي ألبا / آرتور / سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / ليونيل ميسي / لويس سواريز / فيليبي كوتينيو

2019-04-16T18:39:16Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الألماني فيليكس بريش

2019-04-16T18:39:13Z

فشل مانشستر يونايتد في الخروج بنتيجة إيجابية من لقاء الذهاب خاصةً وأن المباراة كانت على أرضه ووسط جماهيره في مسرح الأحلام، سيسافر الشياطين الحُمر إلى إسبانيا لملاقاة الكتلان وهم يؤمنون بحظوظهم للعبور إلى الدور المقبل وقلب الطاولة هناك في كامب نو، مثلما حدث في دور الـ16، حيث خسر الفريق بثنائية نظيفة أمام باريس سان جيرمان، قبل أن يتفوقوا بثلاثية مقابل هدف في حديقة الأمراء.

2019-04-16T18:38:55Z

قطع البلاوجرانا منتصف المشوار نحو التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تحقيق الفوز على حساب الشياطين الحُمر بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهم مساء الأربعاء على ملعب أولد ترافورد، وسيخوض برشلونة هذا اللقاء في معقله على أمل تحقيق الفوز وتأمين نتيجة الذهاب، لاستعادة الكأس ذات الأذنين الغائبة عن الكتيبة الكتالونية منذ عام 2015 والتي كان وصيفها فريق يوفنتوس.

2019-04-16T18:38:11Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين برشلونة ومانشستر يونايتد على ملعب كامب نو، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال