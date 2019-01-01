إليكم تشكيل ليون لمباراة اليوم
يبدأ المدرب برونو جينيزيو بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
أنطوني لوبيز / ليو ديوبوا / جايسون ديانييه / مارسيلو / فيرلاند ميندي / تانجوي ندومبيلي / لوكاس توزار / فرناندو ماركال / موسى ديمبيلي / نبيل فقير / ممفيس ديباي
La composition de notre équipe pour affronter Barcelone ! 🔴🔵#FCBOL pic.twitter.com/8QYmN7dEe4— Olympique Lyonnais (@OL) March 13, 2019
إليكم تشكيل برشلونة لمباراة اليوم
يبدأ المدرب إرنستو فالفيردي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
تير شتيجين / سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمونت لينجليه / جوردي ألبا / إيفان راكيتيتش / سيرجيو بوسكيتس / آرثور / ليونيل ميسي / لويس سواريز / فيليبي كوتينيو
🔵🔴 Barça XI#BarçaOL pic.twitter.com/NF7QEiX4sk— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 13, 2019
يأتي فريق ليون في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 50 نقطة، وبفارق 21 نقطة عن الصدارة، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق ستراسبورج، وتعادلو في هذه المواجهة بهدفين لمثلهم، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 28 مباراة، حققوا الفوز في 14 مباراة، وتعادلوا في 8 مباريات، وخسروا ست مباريات.
تعادل البلاوجرانا أمام فريق ليون في مباراة الذهاب بدون أهداف، أما في الدوري فيظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 63 نقطة وبفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 27 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الانتصار في 19 مباراة، وتعادلوا في ست، وتلقوا هزيمتين، وسيسعى برشلونة لتحقيق الفوز في هذا اللقاء لضمان التأهل إلى الدور المقبل.