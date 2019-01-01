تعادل البلاوجرانا أمام فريق ليون في مباراة الذهاب بدون أهداف، أما في الدوري فيظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 63 نقطة وبفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 27 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الانتصار في 19 مباراة، وتعادلوا في ست، وتلقوا هزيمتين، وسيسعى برشلونة لتحقيق الفوز في هذا اللقاء لضمان التأهل إلى الدور المقبل.