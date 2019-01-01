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برشلونة × ليون | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة ضد ليون في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2018-19

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Getty Images

إليكم تشكيل ليون لمباراة اليوم

2019-03-13T19:06:40Z

يبدأ المدرب برونو جينيزيو بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

أنطوني لوبيز / ليو ديوبوا / جايسون ديانييه / مارسيلو / فيرلاند ميندي / تانجوي ندومبيلي / لوكاس توزار / فرناندو ماركال / موسى ديمبيلي / نبيل فقير / ممفيس ديباي

 

إليكم تشكيل برشلونة لمباراة اليوم

2019-03-13T19:03:54Z

يبدأ المدرب إرنستو فالفيردي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

تير شتيجين / سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمونت لينجليه / جوردي ألبا / إيفان راكيتيتش / سيرجيو بوسكيتس / آرثور / ليونيل ميسي / لويس سواريز / فيليبي كوتينيو

 

2019-03-13T19:01:20Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم سيمون مارشينياك

2019-03-13T19:00:28Z

يأتي فريق ليون في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 50 نقطة، وبفارق 21 نقطة عن الصدارة، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق ستراسبورج، وتعادلو في هذه المواجهة بهدفين لمثلهم، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 28 مباراة، حققوا الفوز في 14 مباراة، وتعادلوا في 8 مباريات، وخسروا ست مباريات.

2019-03-13T19:00:11Z

تعادل البلاوجرانا أمام فريق ليون في مباراة الذهاب بدون أهداف، أما في الدوري فيظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 63 نقطة وبفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 27 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الانتصار في 19 مباراة، وتعادلوا في ست، وتلقوا هزيمتين، وسيسعى برشلونة لتحقيق الفوز في هذا اللقاء لضمان التأهل إلى الدور المقبل.

2019-03-13T18:58:53Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف برشلونة ليون على ملعب كامب نو في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال
 