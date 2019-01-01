2019-05-01T16:37:02Z
يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الهولندي بيورن كويبرس
2019-05-01T16:34:26Z
يدخل الريدز هذا اللقاء وهو قادم من فوز كبير على حساب هدرسفيلد بخماسية نظيفة، في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي، وبهذا الانتصار بقى الفريق في المركز الثاني برصيد 91 نقطة خلف السيتيزنس أصحاب الصداراة، فحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 28 انتصار، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.
2019-05-01T16:34:10Z
توج البلاوجرانا رسميًا بالدوري الإسباني للمرة 26 في تاريخه بعد تحقيق الفوز على حساب فريق ليفانتي في الجولة 35 بهدف دون رد، وبهذا الانتصار يظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 83 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 35 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الفوز في 25 مباراة، وتعادلوا في 8 مباريات، وخسروا في مبارتين.
2019-05-01T16:33:35Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين برشلونة وليفربول على ملعب كامب نو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال