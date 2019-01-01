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برشلونة × ليفانتي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة وليفانتي، وذلك في إطار منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني 2018-19

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Getty

2019-04-26T23:41:31Z

يأتي فريق ليفانتي في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الاليجا برصيد 34 نقطة، خلف جيرونا الذي يحتل المركز السابع عشرحاليًا بفارق الأهداف، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق إسبانيول وانتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 33 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 10 ، وخسر في 15 مواجهة.

2019-04-26T23:41:18Z

كانت آخر مباريات البلوجرانا في الدوري الإسباني أمام فريق ديبورتيفو ألافيس في الجولة 34، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدفين دون رد، وبهذا الانتصار يظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 80 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني الذي يتبقي له مباراة، فبعد مرور 34 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الفوز في 24 مباراة، وتعادلوا في 8 مباريات، وتلقوا هزيمتين.

2019-04-26T23:41:03Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف نادي برشلونة نظيره ليفانتي، على ملعب “كامب نو” وذلك في إطار منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.