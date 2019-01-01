يأتي فريق ليفانتي في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الاليجا برصيد 34 نقطة، خلف جيرونا الذي يحتل المركز السابع عشرحاليًا بفارق الأهداف، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق إسبانيول وانتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 33 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 10 ، وخسر في 15 مواجهة.
كانت آخر مباريات البلوجرانا في الدوري الإسباني أمام فريق ديبورتيفو ألافيس في الجولة 34، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدفين دون رد، وبهذا الانتصار يظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 80 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني الذي يتبقي له مباراة، فبعد مرور 34 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الفوز في 24 مباراة، وتعادلوا في 8 مباريات، وتلقوا هزيمتين.