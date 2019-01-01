11’ تمريرة بعرض الملعب من ليونيل ميسي إلى جريزمان على حدود المنطقة من الجهة اليسري ليمررها الفرنسي إلى المنطلق لداخل يسار المنطقة جونيور فيريو الذي مررها عرضية أرضية خطيرة لكن ابعدها الدفاع من امام لويس سواريز