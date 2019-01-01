2019-02-02T16:59:09Z
المباراة تقام على أرضية ملعب كامب نو، والصافرة للحكم الإسباني ألبيرتو مايينكو
إليكم تشكيل فالنسيا لمباراة اليوم
2019-02-02T16:51:39Z
يبدأ المدرب مارسيلينو بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
نيتو / كريستيانو بيتشيني / إيزيكوايل جاراي / جابرييل باوليستا / أنطونيو لاتوري / دانييل فاس / فرانسيس كوكلين / داني باريخو / دينيس تشيريشيف / رودريجو ماكادو / كيفين جاميرو
🔥 Este es el XI INICIAL de nuestro @valenciacf 🦇#BarçaValencia ⚽️@LaLiga #AmuntValencia pic.twitter.com/yToNMi93sH— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) February 2, 2019
إليكم تشكيل برشلونة لمباراة اليوم
2019-02-02T16:45:16Z
يبدأ المدرب إرنستو فالفيردي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
تيرشتيجن / سرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / توماس فيرمايلين / نيلسون سيميدو / كارس ألينا / إيفان راكيتيش / أرتورو فيدال / ليونيل ميسي / لويس سواريز / فيليبي كوتينيو
🔵🔴 Barça XI— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 2, 2019
⚽ #BarçaValencia pic.twitter.com/6lkeVux86Q
2019-02-02T00:01:01Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوول....حيث لقاء يجمع بين برشلونة وفالنسيا على ملعب كامب نو في الجولة 22 من الدوري الإسباني 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.