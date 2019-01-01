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برشلونة وسيلتا فيجو: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو فى إطار الجولة الـ13 من الدوري الإسباني 2019-2020، علي ملعب الكامب نو

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Getty Images

التشكيل الرسمي لسيلتا فيجو

2019-11-09T19:52:02Z

يبدأ المدرب فران اسكريبا بطريقة (4/3/3/) وتضم كلًا من

روبن بلانكو / هوجو مالو / جوزيف أيدو / نيستور أراوجو / لوكاس أولازا / ستانيسلاف لوبتكا / باب شيخ / فران بيلتران / ياجو اسباس / ديفيد خونكا 

البدلاء / جورجي ساينز / اوكاي يوكوسلو / براييس مينديز / دينيس سواريز / سيرخيو ألفاريز / جابريال فيرنانديز / دافيد كوستاس 

التشكيل الرسمي لبرشلونة

2019-11-09T19:50:30Z

يبدأ المدرب إرنيستو فالفيردي بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من

تير شتيجين / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جونيور فيريرو / سيرخي دي يونج / أرتور / ليونيل ميسي / أنطوان جريزمان / أنسو فاتي 

البدلاء / إيفان راكيتيتش / أرتورو فيدال / سيرخيو بوسكيتس / عثمان ديمبيلي / لويس سواريز / نيتو / كليمونت لينجليت 

2019-11-09T00:53:06Z

ويعد سيلتا من أكثر الفرق التي نجحت في خطف النقاط من برشلونة خلال السنوات الأخيرة في الدوري الإسباني، فلم يتمكن النادي الكتالوني من الانتصار في مباراتي الليجا ضد فيجو منذ موسم 2013-2014.

2019-11-09T00:52:58Z

برشلونة يطمح إلى تحقيق الانتصار بعد الخسارة أمام ليفانتي والتعادل السلبي ضد سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا وتقديم مستوى باهت من الفريق الكتالوني.

2019-11-09T00:52:26Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يحل نادي سيلتا فيجو ضيفًا على برشلونة، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني على ملعب "كامب نو"،  يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي