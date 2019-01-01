برشلونة وسيلتا فيجو: مباشر لحظة بلحظة

التشكيل الرسمي لسيلتا فيجو
يبدأ المدرب فران اسكريبا بطريقة (4/3/3/) وتضم كلًا من
روبن بلانكو / هوجو مالو / جوزيف أيدو / نيستور أراوجو / لوكاس أولازا / ستانيسلاف لوبتكا / باب شيخ / فران بيلتران / ياجو اسباس / ديفيد خونكا
Our line-up 👊💥 Come on!#BarçaCelta #LaLiga pic.twitter.com/p0ppQA5tWQ— RC Celta (@RCCeltaEN) November 9, 2019
البدلاء / جورجي ساينز / اوكاي يوكوسلو / براييس مينديز / دينيس سواريز / سيرخيو ألفاريز / جابريال فيرنانديز / دافيد كوستاس
التشكيل الرسمي لبرشلونة
يبدأ المدرب إرنيستو فالفيردي بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من
تير شتيجين / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جونيور فيريرو / سيرخي دي يونج / أرتور / ليونيل ميسي / أنطوان جريزمان / أنسو فاتي
The starters for #BarçaCelta!— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 9, 2019
البدلاء / إيفان راكيتيتش / أرتورو فيدال / سيرخيو بوسكيتس / عثمان ديمبيلي / لويس سواريز / نيتو / كليمونت لينجليت
ويعد سيلتا من أكثر الفرق التي نجحت في خطف النقاط من برشلونة خلال السنوات الأخيرة في الدوري الإسباني، فلم يتمكن النادي الكتالوني من الانتصار في مباراتي الليجا ضد فيجو منذ موسم 2013-2014.
برشلونة يطمح إلى تحقيق الانتصار بعد الخسارة أمام ليفانتي والتعادل السلبي ضد سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا وتقديم مستوى باهت من الفريق الكتالوني.