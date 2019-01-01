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برشلونة × ريال سوسيداد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة وريال سوسيداد، وذلك في إطار منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني 2018-19

محدث
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Getty

2019-04-20T02:37:44Z

كانت آخر مباريات  ريال سوسيداد في الدوري الإسباني أمام فريق إيبار، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ويحتل الفريق الباسكي حاليًا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، متساويًا بنفس الرصيد مع ديبورتيفو ليجانيس صاحب المركز الحادي عشر، وخاض الفريق حتى الآن 32 مباراة في الاليجا، حقق الفوز 10 مباريات وتعادل في 11 ، وتلقي الهزيمة في 11 مباراة.

2019-04-20T02:37:33Z

حقق البلاوجرانا فوز مهم في مباراتهم الأخيرة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة (3-0)، فى إياب الدور نصف النهائى بدوري أبطال أوروبا ليحسم تأهله للنهائى بمجموع المباراتين(4-0)، بعدما انتهى الذهاب بفوز زملاء ميسي بهدف دون رد، أما في الدوري فيدخل الكتلان متربعًا علي صدارة جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 32 مباراة، حقق الانتصار في 22 لقاء، وتعادل في 8 مباريات، بينما تلقى الخسارة في مباراتين.

2019-04-20T02:37:13Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يحل ريال سوسيداد ضيفًا على برشلونة في استاد كامب نو، في إطار منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.
 