2019-04-20T02:37:44Z
كانت آخر مباريات ريال سوسيداد في الدوري الإسباني أمام فريق إيبار، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ويحتل الفريق الباسكي حاليًا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، متساويًا بنفس الرصيد مع ديبورتيفو ليجانيس صاحب المركز الحادي عشر، وخاض الفريق حتى الآن 32 مباراة في الاليجا، حقق الفوز 10 مباريات وتعادل في 11 ، وتلقي الهزيمة في 11 مباراة.
2019-04-20T02:37:33Z
حقق البلاوجرانا فوز مهم في مباراتهم الأخيرة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة (3-0)، فى إياب الدور نصف النهائى بدوري أبطال أوروبا ليحسم تأهله للنهائى بمجموع المباراتين(4-0)، بعدما انتهى الذهاب بفوز زملاء ميسي بهدف دون رد، أما في الدوري فيدخل الكتلان متربعًا علي صدارة جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 32 مباراة، حقق الانتصار في 22 لقاء، وتعادل في 8 مباريات، بينما تلقى الخسارة في مباراتين.
2019-04-20T02:37:13Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يحل ريال سوسيداد ضيفًا على برشلونة في استاد كامب نو، في إطار منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.