كانت آخر مباريات ريال سوسيداد في الدوري الإسباني أمام فريق إيبار، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ويحتل الفريق الباسكي حاليًا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، متساويًا بنفس الرصيد مع ديبورتيفو ليجانيس صاحب المركز الحادي عشر، وخاض الفريق حتى الآن 32 مباراة في الاليجا، حقق الفوز 10 مباريات وتعادل في 11 ، وتلقي الهزيمة في 11 مباراة.