إليكم تشكيل رايو فاليكانو لمباراة اليوم
يبدأ المدرب ميشيل بطريقة 5/4/1 وتضم كلًا من.
ستول ديميتريفسكي / لويس أدفينكولا / إميليانو فيلازكويز / ألياندرو جالفيز / خوردي أمات / أليكس مورينو / ألفارو جارسيا / سانتي كوميسانيا / جيانيللي إيمبولا / بيبي / راؤول دي توماس
⚡Once del Rayo en el #BarçaRayo#VamosRayo #LaFranjaNuncaSeRinde pic.twitter.com/VW23LgnvB8— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) March 9, 2019
إليكم تشكيل برشلونة لمباراة اليوم
يبدأ المدرب إرنستو فالفيردي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من.
تير شتيجين / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا / أرتورو فيدال / سيرجيو بوسكيتس / ارثور / ليونيل ميسي / لويس سواريز / فيليبي كوتينيو
Barça XI— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 9, 2019
⚽#BarçaRayo
🔵🔴#ForçaBarça pic.twitter.com/AV6JKHCayR
كانت آخر مباريات رايو فاليكانو في الدوري الإسباني أمام فريق جيرونا، وخسروا هذه المباراة بثنائية دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، وبات على وشك الهبوط إلى الدرجة الثانية، وخاض الفريق حتى الآن 26 مباراة في الليجا حقق الفوز ست مباريات وتعادل في خمس، وخسر 15 مباراة.
حقق البلاوجرانا فوز مهم على حساب ريال مدريد في الليجا بهدف دون رد، وذلك في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني، وبهذا الانتصار فظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 26 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الانتصار في 18 مباراة، وتعادلوا في ست، وتلقوا هزيمتين.