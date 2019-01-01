مدونة حية

برشلونة × رايو فاليكانو | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الجولة 27 من الدروي الإسباني 2018-19

محدث
التعليقات()
Alex Caparros/Getty Images

إليكم تشكيل رايو فاليكانو لمباراة اليوم

2019-03-09T17:13:48Z

يبدأ المدرب ميشيل بطريقة 5/4/1 وتضم كلًا من.

ستول ديميتريفسكي / لويس أدفينكولا / إميليانو فيلازكويز / ألياندرو جالفيز / خوردي أمات / أليكس مورينو / ألفارو جارسيا / سانتي كوميسانيا / جيانيللي إيمبولا / بيبي / راؤول دي توماس

 

إليكم تشكيل برشلونة لمباراة اليوم

2019-03-09T17:10:14Z

يبدأ المدرب إرنستو فالفيردي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من.

تير شتيجين / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا / أرتورو فيدال / سيرجيو بوسكيتس / ارثور / ليونيل ميسي / لويس سواريز / فيليبي كوتينيو

 

2019-03-09T17:06:06Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإسباني ماريو لوبيز

2019-03-09T17:05:57Z

كانت آخر مباريات رايو فاليكانو في الدوري الإسباني أمام فريق جيرونا، وخسروا هذه المباراة بثنائية دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، وبات على وشك الهبوط إلى الدرجة الثانية، وخاض الفريق حتى الآن 26 مباراة في الليجا حقق الفوز ست مباريات وتعادل في خمس، وخسر 15 مباراة. 

2019-03-09T17:05:48Z

حقق البلاوجرانا فوز مهم على حساب ريال مدريد في الليجا بهدف دون رد، وذلك في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني، وبهذا الانتصار فظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 26 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الانتصار في 18 مباراة، وتعادلوا في ست، وتلقوا هزيمتين.

2019-03-09T17:04:17Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف برشلونة رايو فاليكانو على ملعب كامب نو، في الجولة 27 من الدوري الإسباني 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال
 