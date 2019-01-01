كانت آخر مباريات رايو فاليكانو في الدوري الإسباني أمام فريق جيرونا، وخسروا هذه المباراة بثنائية دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، وبات على وشك الهبوط إلى الدرجة الثانية، وخاض الفريق حتى الآن 26 مباراة في الليجا حقق الفوز ست مباريات وتعادل في خمس، وخسر 15 مباراة.