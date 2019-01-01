ودع البلاوجرانا دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول من نصف النهائي في ريمونتادا تاريخية للريدز في ملعب آنفيلد، بخسارة قاسية برباعية نظيفة في مباراة الإياب، أما في الدوري فحسم برشلونة الليجا للمرة 26 في تاريخه والثانية على التوالي، من الجولة 35 بعد تحقيق الفوز على ليفانتي، فبعد مرور 36 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الفوز في 25 مباراة، وتعادلوا في 8 مباريات، وتلقوا ثلاث هزائم.