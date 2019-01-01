انطلاق المباراة الآن
2019-02-16T19:47:40Z
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
إليكم تشكيل بلد الوليد لمباراة اليوم
2019-02-16T19:05:14Z
يبدأ المدرب سيرجيو جونزاليس بطريقة 3/5/2 وتضم كلًا من
جوردي ماسيب / خواكين فيرنانديز / كيكو أوليفاس / فيرناندو كاليرو / أنطونيتو / ميشي هيريرو / دانيللي فيردي / أنور تهامي / ناتشو مارتينيز / سيرجي جوارديولا / أنيس أونال
🙌🏻💜 @realvalladolid starting XI#pucela #BarçaRealValladolid pic.twitter.com/ZTLHxxTmmN— Real Valladolid CF EN (@realvalladolidE) February 16, 2019
إليكم تشكيل برشلونة لمباراة اليوم
2019-02-16T19:02:52Z
يبدأ المدرب إرنيستو فالفيردي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
تيرشتيجن / جيرارد بيكيه / توماس فيرمايلين / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو / كارليس ألينا / سيرجيو بوسكيتس / أرتورو فيدال / ليونيل ميسي / كيفين برنس بواتينج / عثمان ديمبيلي
🔵🔴 Barça XI#BarçaValladolid pic.twitter.com/1IZw6pS3Ug— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 16, 2019
2019-02-16T18:03:31Z
المباراة تقام على استاد كامب نو، والصافرة للحكم الإسباني خوان مونويرا
2019-02-16T00:06:40Z
يدخل برشلونة متربعاً على صدارة جدول الترتيب برصيد 51 نقطة وبفارق ست نقاط عن الميرينجي صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة، حيث يدخل من أجل الفوز والأبتعاد أكثر عن ريال مدريد، بينما يدخل بلد الوليد، المتعثر ويأمل في الإبتعاد عن منطقة الخطر، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة، خلف ليفانتي صاحب المركز الرابع عشر الذي يمتلك 27 نقطة
2019-02-16T00:06:30Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف فريق برشلونة نظيره بلد الوليد، على ملعب “الكامب نو” في إطار منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.