يدخل برشلونة متربعاً على صدارة جدول الترتيب برصيد 51 نقطة وبفارق ست نقاط عن الميرينجي صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة، حيث يدخل من أجل الفوز والأبتعاد أكثر عن ريال مدريد، بينما يدخل بلد الوليد، المتعثر ويأمل في الإبتعاد عن منطقة الخطر، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة، خلف ليفانتي صاحب المركز الرابع عشر الذي يمتلك 27 نقطة