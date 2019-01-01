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برشلونة × إشبيلية | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الجولة الثانية من الدوري الإسباني 2019-20، والتي يستضيفها استاد الكامب نو

محدث
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Getty Images

نهاية المباراة

2019-10-06T20:53:15Z

برشلونة ينتصر برباعية نظيفة

94- يُطلق حكم المباراة صافرة إنتهاء المباراة بتقدم برشلونة في النتيجة بأربعة أهداف دون رد، ليرتفع رصيد البلاوجرانا للنقطة 16 ويصبح في وصافة الدوري الإسباني بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد، بينما يتوقف رصيد إشبيلية عند النقطة 13 محتلاً للمركز السادس.

الوقت البدل من ضائع

2019-10-06T20:50:49Z

91- ثلاث دقائق يُعلن عنها حكم المباراة كوقتاً بدلاً من ضائع.

بطاقة صفراء

2019-10-06T20:50:23Z

91- بطاقة صفراء لبانيجا بعد تدخله بقوة على لويس سواريز بوسط الملعب.

2019-10-06T20:49:48Z

90- تُنفذ بشكل سئ من بانيجا الذي يُمررها بالخطأ إلى سيميدو.

2019-10-06T20:49:25Z

90- يُسددها جوردان بقوة ولكن تصطدم بحائط الصد وتصبح ركلة جانبية لإشبيلية.

2019-10-06T20:48:51Z

89- بانيجا وجوردان يقفان لتنفيذ الركلة الحرة الخطرة.

بطاقة حمراء

2019-10-06T20:48:06Z

87- طرد آخر من نصيب عثمان ديمبيلي بعد إعتراضه على قرار الحكم وتلقيه للبطاقة الصفراء الثانية في المباراة.

بطاقة حمراء

2019-10-06T20:46:26Z

87- يا الله، بطاقة حمراء لأروخو بعد إعاقته للمهاجم تشيشريتو الذي كان مُنطلقاً وفي طريقه للإنفراد بحارس مرمى برشلونة.

2019-10-06T20:45:28Z

86- تسديدة قوية ومفاجئة من ليونيل ميسي ولكن من مسافة بعيدة لتصل إلى توماس فاتشليك ويُمسكها بسهولة.

بطاقة صفراء

2019-10-06T20:43:47Z

84- بطاقة صفراء لنيلسون سيميدو بعد أن أطاح بالكرة بسبب إحتساب خطأ عليه.

2019-10-06T20:39:46Z

83- سيطرة رائعة من لاعبي برشلونة على مجريات المباراة على الرغم من محاولة لاعبي إشبيلية لتسجيل هدف شرفي.

الهدف الرابع لبرشلونة

2019-10-06T20:38:27Z

عودة الإسطورة للتهديف مرة آخرى

78- تسديدة رائعة من ميسي المتخصص في الركلات الحرة ويضعها على يسار الحارس توماس فاتشليك مُحرزاً للهدف الرابع لبرشلونة.

جوووووووووووووول رابع

2019-10-06T20:37:25Z

ميسي يعود للتسجيل مرة آخرى

78- ليونيل ميسي على تنفيذ الركلة الحرة، ويدخل البرغوث الأرجنتيني للتسديد، وجوووووووووووووووووووووول يال الله هدف رائع للإسطورة ليونيل ميسي.

بطاقة صفراء

2019-10-06T20:36:22Z

77- بطاقة صفراء لكاريكو وخطأ في مكان رائع بعد أن أوقف الكرة بيده.

2019-10-06T20:35:17Z

76- تُنفذ كالعادة بطريقة سيئة وتفقد خطورتها.

2019-10-06T20:34:48Z

76- ركلة جانبية لإشبيلية بعد إنطلاقة نافاس وتدخل سيميدو معه.

2019-10-06T20:34:07Z

75- خطأ لصالح إشبيلية بوسط الملعب بعد تدخل قوي من بيكيه على فيرناندو ريجيس.

تبديل آخير لبرشلونة

2019-10-06T20:32:35Z

72- تبديل آخير لبرشلونة بدخول رونالد أروخو بدلاً من جان كلير تودييو.

2019-10-06T20:31:34Z

72- يا الله، كرة رائعة من منير حدادي إلى نافاس على الجانب الأيمن ويضع عرضية رائعة ولكن في اتجاه المرمى، ويُنقذها تير شتيجن ببراعة.

تبديل لبرشلونة

2019-10-06T20:28:58Z

70- تبديل جديد لبرشلونة بدخول إيفان راكيتيتش بدلاً من آرتورو فيدال.

2019-10-06T20:27:00Z

68- يا الله، ديمبيلي يضيع الهدف الرابع، بعد تمريرات رائعة من لاعبي برشلونة تصل إلى فيدال الذي يضع تمريرة رائعة إلى عثمان ديمبيلي ليصبح في مواجهة حارس مرمى إشبيلية  ولكنه يُسددها بشكل سئ لتخرج عالياً وتصبح ركلة مرمى.

تبديل لإشبيلية

2019-10-06T20:24:48Z

65- تبديل آخير لإشبيلية بدخول تشيشاريتو بدلاً من لوك دي يونج.

تبديل لبرشلونة

2019-10-06T20:24:10Z

65- تبديل أول لبرشلونة بدخول سيرجيو بوسكيتس بدلاً من آرتور.

بطاقة صفراء

2019-10-06T20:23:23Z

64- بطاقة صفراء للويس سواريز بعد أن قام بخطأ في منطقة جزاء إشبيلية وقام بالاعتراض على قرار الحكم.

2019-10-06T20:19:54Z

61- تُنفذ الركلة الجانبية ولكن يضعها سواريز بعيدا لتصبح ركلة مرمى.

2019-10-06T20:19:05Z

60- يا الله، ليونيل ميسي يعود من جديد ليراوغ المدافعين ويُسدد كرة رائعة ولكن يتصدى لها توماس فاتشليك ويُبعدها لتصبح ركلة جانبية.

2019-10-06T20:17:45Z

58- إنطلاقة رائعة من ريجيلون في العمق ويضع تمريرة رائعة للوكاس أوكامبوس الذي يسددها بعيده لخرج فوق العارضة وتصبح ركلة مرمى لبرشلونة.

2019-10-06T20:14:56Z

56- حصار كامل من لاعبي إشبيلية ومحاولات عديدة للوصول إلى المرمى، ولكن دفاع برشلونة وخط الوسط يُفشلوا جميع المحاولات.

2019-10-06T20:13:01Z

54- تُنفذ بشكل سئ وتفقد خطورتها.

2019-10-06T20:12:32Z

53- ركلة جانبية لبرشلونة بعد انطلاقة سريعة من ديمبيلي ولكن يتدخل معه نافاس لتصبح ركلة جانبية.

2019-10-06T20:11:53Z

53- إرتداد كامل من لاعبي برشلونة في الدفاع بسبب محاصرة لاعبي إشبيلية للثلث الأخير من الملعب.

2019-10-06T20:10:13Z

52- تمريرات كثيرة من لاعبي إشبيلية في محاولة لفتح ثغرات في الدفاع الكتالوني.

2019-10-06T20:09:17Z

49- يا الله، كرة هدف تضيع بشكل غريب بعد خطأ قاتل من آرتور أمام مرماه ليأخذها دي يونج الذي يسددها رائعة ولكن تصطدم بالقائم الأيمن للحارس تير شتيجن.

تبديل لإشبيلية

2019-10-06T20:08:11Z

48- قام فريق إشبيلية بتغييرين بدخول كلٌا من جوان جوردان ومنير حدادي بدلاً من نوليتو وأوليفر توريس.

2019-10-06T20:07:00Z

48- خطأ لصالح فيدال بوسط الملعب بعد تدخل فيرناندو ريجيس معه.

2019-10-06T20:05:39Z

47- يبدأ إشبيلية الشوط الثاني بقوة كبيرة في محاولة لتعويض الفارق.

شوط المباراة الثاني

2019-10-06T19:50:40Z

46- يُطلق حكم المباراة صافرة بداية الشوط الثاني.

نهاية شوط المباراة الأول

2019-10-06T19:49:07Z

47- يُطلق حكم المباراة صافرة نهاية شوط المباراة الأول بتقدم برشلونة في النتيجة بثلاث أهداف دون رد.

2019-10-06T19:48:33Z

46- محاولات قليلة من لاعبي إشبيلية لتقليل الفارق ولكن دون خطورة حقيقية.

2019-10-06T19:46:55Z

45- يقف سواريز وهو بخير لإستكمال المباراة.

2019-10-06T19:46:06Z

44- إنطلاقة سريعة من لويس سواريز في محاولة للحاق بكرة طولية ولكنه يقع أرضاً قبل اللحاق بالكرة، ويتلقى العلاج.

2019-10-06T19:43:01Z

41- طولية من وليفر نوريس تصل إلى لوكاس أوكامبوس في الجانب الأيمن ويُسددها بقوة ولكن تخرج على يسار تير شتيجن.

بطاقة صفرء

2019-10-06T19:40:15Z

39- بطاقة صفراء لنيلسون سيميديو بعد تدخله بقوة مع لوكاس أوكامبوس بوسط الملعب.

الهدف الثالث لبرشلونة

2019-10-06T19:38:15Z

ديمبيلي يسجل الثالث

35- إنقضاض رائع من دي يونج ويقطع الكرة في وسط الملعب ويمررها إلى عثمان ديمبيلي الذي ينطلق ويراوغ دييجو كارلوس بذكاء ويضعها على يسار الحارس توماس فاتشليك مُحرزاً للهدف الثالث.

جوووووووووووول ثالث لبرشلونة

2019-10-06T19:37:23Z

عثمان ديمبيلي يسجل الثالث

35- جووووووووووووووووووووول، ما هذاااااااا، برشلونة يُحطم إشبيلية بالثلاثية، عثمان ديمبيلي يضع هدف رائع.

2019-10-06T19:36:49Z

35- يٌسددها ليونيل ميسي رائعة وكانت قريبة جداً من المرمى ولكن تخرج إلى ركلة مرمى.

بطاقة صفراء

2019-10-06T19:36:15Z

34- بطاقة صفراء لكاريكو بعد تدخله بقوة مع آرتور قريباً من منطقة الجزاء.

الهدف الثاني لبرشلونة

2019-10-06T19:34:53Z

فيدال يُحرز الهدف الثاني

32- هدف غاية في الروعة، بعد تمريرات رائعة بين دي يونج وآرتور تصل الكرة إلى نيلسون سيميدو الذي يمر بشكل رائع من الجانب الأيسر ليضعها إلى سواريز ومنها إلى آرتور الذي يٌسدد كرة رائعة في اتجاه المرمى ويتدخل معها فيدال ليغير إتجاهها ويُحرز الهدف الثاني.

جوووووول ثاني لبرشلونة

2019-10-06T19:32:10Z

فيدال يُحرز الهدف الثاني

32- جووووووووووووووووووووول، الهدف الثاني عن طريق فيدال.

برشلونة يتقدم في النتيجة

2019-10-06T19:30:06Z

هدف رائع عن طريق سواريز

27- تمريرة جميلة تصل إلى عثمان ديمبيلي الذي يضع عرضية رائعة ينتظرها سواريز ليضعها بمقصية غاية في الروعة مُحرزاً للهدف الأول لبرشلونة.

هدف التقدم لبرشلونة

2019-10-06T19:29:25Z

سواريز يضع مقصية رائعة

27- يا الله، جوووووووووووووووووووووووول، الهدف الأول من توقيع لويس سواريز.

2019-10-06T19:28:38Z

27- يا الله، لوكاس أوكامبوس يضع عرضية رائعة لدي يونج ولكن يُسددها دون تركيز لتخرج فوق العارضة، كادت أن تصبح الهدف الأول.

2019-10-06T19:28:06Z

26- تُنفذ الركلة الجانبية بتمريرة قصيرة ويضغط لاعبي إشبيلية ليستخلصوا الكرة.

2019-10-06T19:27:31Z

25- تمريرة رائعة من آرتور لميسي داخل منطقة الجزاء ولكن يتدخل دييجو كارلوس ويُبعد الكرة إلى ركلة جانبية.

2019-10-06T19:25:29Z

24- ركلة جانبية آخرى لإشبيلية ، ولكن تُنفذ بشكل سئ وبعيدة عن المهاجمين لتفقد خطورتها.

2019-10-06T19:25:08Z

23- ليو ميسي على تنفيذ الركلة الحرة، يُسددها ولكن تخرج فوق العارضة.

بطاقة صفراء

2019-10-06T19:24:14Z

22- بطاقة صفراء لسيرخيو ريجيلون لاعب إشبيلية بسبب إعاقته لميسي في إنطلاقة سريعة كاد أن يُشكل خطورة كبيرة منها.

2019-10-06T19:22:54Z

21- مازال اللعب في وسط الملعب بين الفريقين دون خطورة كبيرة على مرمى الفريقين.

2019-10-06T19:19:10Z

17- يُنفذ الركلة الجانبية النجم الكبير ليونيل ميسي ولكن تعبر من الجميع لتصل إلى عثمان ديميبيلي الذي يضع عرضية رائعة لسواريز ولكن تصل إلى توماس فاتشليك حارس مرمى إشبيلية.

2019-10-06T19:18:29Z

16- ركلة جانبية لبرشلونة بعد تدخل سيرخيو ريجيلون على لويس سواريز وإبعاد الكرة لركلة جانبية.

2019-10-06T19:17:07Z

15- عاد الاستحواذ للفريق الكتالوني مرة آخرى مع تمريرات كثيرة في محاولة لفتح ثغرة في دفاع إشبيلية.

2019-10-06T19:15:11Z

14- يا الله، كرة خطرة عن طريق لوكاس أوكامبوس الذي وضع عرضية رائعة لدي يونج ولكن يُنقذها الحارس الرائع تير شتيجن ببراعة.

2019-10-06T19:14:51Z

7- مازال الاستحواذ من نصيب أصحاب الأرض ولكن دون خطورة حقيقية.

2019-10-06T19:14:19Z

3- بدأت المباراة بتحفظ من كلا الفريقين.

بداية المباراة

2019-10-06T19:13:21Z

يُطلق حكم المباراة صافرة إنطلاق المباراة

تشكيل إشبيلية

2019-10-06T19:10:28Z

(4-3-3)

يدخل جولين لوبيتيجي مدرب إشبيلية بطريقة (4-3-3) وبتشكيلة تضم كلٌا من (توماس فاتشليك / خيسوس نافاس، دييجو كارلوس سانتوس سيلفا، دانيال كاريكو، سيرخيو ريجيلون / إيفر بانيجا، فيرناندو فرانسيسكو ريجيس، أوليفر توريس / لوكاس أوكامبوس، لوك دي يونج، نوليتو(

تشكيل برشلونة

2019-10-06T19:08:33Z

(4-3-3)

يدخل إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة بطريقته المعتادة وهي (4-3-3) وبتشكيلة تضم كلً من (تير شتيجن / نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، جان كلير توديبو، سيرجي روبيرتو / آرتور، فرينكي دي يونج، أرتور فيدال / عثمان ديمبيلي، لويس سواريز، ليونيل ميسي)

2019-10-06T19:07:41Z

كانت آخر مباريات إشبيلية في الدوري الإسباني أمام فريق ريال سوسيداد، وحققوا الفوز فى هذه المباراة بثلاثية مقابل هدفين، واستطاع الفريق أن يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، خلف متساويًا مع كلً من برشلونة، ريال سوسيداد، وخاض الفريق حتى الآن سبع مباريات  في الليجا حقق الفوز أربع مباريات وتعادل في واحدة، وخسر لقاءين. 

2019-10-06T19:07:27Z

يدخل البلاوجرانا هذا اللقاء وهم قادمون من فوزًا صعبًا على حساب فريق إنتر ميلان الإيطالي بهدفين مقابل هدف، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وبهذه الانتصار يدخل برشلونة فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط متساويًا مع بوروسيا دورتموند المتصدر بفارق الأهداف، أما في الدوري فيظل زملاء ميسي فى المركز الرابع  برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الأول، فبعد مرور 7 جولات استطاع الكتلان أن يحققوا الانتصار في أربع مباريات،  وتعادلوا في مباراة، وتلقوا هزيمتين.

2019-10-06T19:06:12Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....حيث تشهد الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2019-20 مواجهة قوية بين برشلونة وإشبيلية، وذلك على استاد الكامب نو،ويصحبكم في هذه التغطية، أحمد جمال.