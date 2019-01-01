أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....حيث تشهد الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2019-20 مواجهة قوية بين برشلونة وإشبيلية، وذلك على استاد الكامب نو،ويصحبكم في هذه التغطية، أحمد جمال.