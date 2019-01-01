التبديل الثالث لبرشلونة
التبديل الثالث لإسبانيول
الهدف الأول لبرشلونة عن طريق فيكتور سانشيز بالخطأ في مرماه
سانشيز يصيب شباك لوبيز بتمريرة حاسمة من ميسي!71' ميسي نفذ الضربة الحرة بتسديدة عبرت من فوق الجدار فانطلق لها سانشيز لإبعاد الكرة من على يسار لوبيز، لكنه حولها إلى داخل المرمى بالخطأ
📌 الدقيقة 71: ركلة حرة مباشرة | #برشلونة يتقدم في النتيجة عن طريق #ميسي (1-0)#BarçaEspanyol💪#ForçaBarça pic.twitter.com/JYi92RQczI— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 30, 2019
التبديل الثاني لإسبانيول
التبديل الأول لإسبانيول
تبديلان لبرشلونة دفعة واحدة
هدف ملغي لبرشلونة عن طريق ميسي
ميسي يتقدم لبرشلونة والحكم يلغي الهدف بداعي التسلل55' راكيتيتش أرسل كرة عالية حاول ميسي ترويضها في يسار المنطقة ثم تركها لألبا الذي لحق بها على خط الركنية ثم مررها لميسي في العمق فأودعها في الشباك، لكن الحكم أشار إلى تسلل على ميسي وألبا بعد ذلك
نهاية الشوط الأول
⏰ نهاية الشوط الأول (0-0)— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 30, 2019
📌 ما تقییمك لأداء #برشلونة حتى الآن؟ وما توقعاتك للشوط الثاني؟🔵🔴#BarçaEspanyol💪#ForçaBarça pic.twitter.com/0ysdGNb6Uq
✨فقط انظروا لتصفيق الجمهور عندما ذكر المعلق الداخلي اسم ليونيل ميسي قبل مباراة إسبانيول— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 30, 2019
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تشكيل إسبانيول
روبي يبدأ بتشكيل دفاعي متحفظ
يبدأ المدرب روبي بطريقة (5-4-1)، وبتشكيلة تضم: (دييجو لوبيز / روبيرتو روزاليس ، لويس لوبيز ، نالدو ، ماريو هيرموسو ، أدريا بيدروسا / أوسكار ميليندو ، فيكتور سانشيز ، مارك روكا ، إستيبان جرانيرو / بورخا إجليسياس).
بدلاء الماجيكو: (هيرنان بيريز ، خافي لوبيز ، ديداك فيلا ، سيرخيو جارسيا ، وو لي ، روبيرتو خيمينيز ، ألفا سيميدو).
11 de Rubi#RCDE | #Volem | #EspanyoldeBarcelona | #BarçaEspanyol pic.twitter.com/Rd42Vjhw9W— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) March 30, 2019
تشكيل برشلونة
برشلونة وسواريز يقودان هجوم البلاوجرانا
يبدأ المدرب إيرنيستو فالفيردي بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (مارك-أندريه تير شتيجن / نيلسون سيميدو ، جيرارد بيكيه ، كليمون لونجيله ، جوردي ألبا / إيفان راكيتيتش ، سيرجيو بوسكيتس ، آرتور ميلو / ليونيل ميسي ، لويس سواريز ، فيليبي كوتينيو).
إسبانيول لم يفز في آخر 19 مباراة لعبها أمام برشلونة في الليجا (تعادل 4، خسارة 15).— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 30, 2019
تشكيل البلوجرانا لمواجهة إسبانيول في الديربي 🔵🔴 pic.twitter.com/MX8Fv2ihXK
بدلاء البلاوجرانا: (أرتورو فيدال ، إنياكي بينيا ، مالكوم ، سيرجي روبيرتو ، كيفن برينس بواتينج ، كارليس ألينيا ، صامويل أومتيتي).
يستضيف اللقاء استاد كامب نو، والصافرة للحكم كارلوس جراندي.
كانت آخر مباريات إسبانيول في الدوري الإسباني أمام فريق إشبيلية، وخسروا هذا اللقاء بهدف دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، متساويًا بنفس الرصيد مع جيرونا صاحب المركز الثاني عشر، وخاض الفريق حتى الآن 28 مباراة في الليجا، حقق الفوز 9 مباريات وتعادل في سبع، وخسر 12 مباراة.
سيدخل البلاوجرانا هذا اللقاء بعد التوقف الدولي وهو قادم من فوز على حساب ريال بيتيس برباعية مقابل هدف، وذلك في الجولة 28 من الدوري الإسباني، وبهذا الانتصار يظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، وبفارق عشر نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 28 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الفوز في 20 مباراة، وتعادلوا في ست، وتلقوا هزيمتين.
أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول في الجولة 30 من الدوري الإسباني 2018-19؛ ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان...متابعة ممتعة.