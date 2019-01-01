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برشلونة × إسبانيول | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة ديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول في الجولة 29 من الدوري الإسباني 2018-2019

محدث
التعليقات()
Getty

2019-03-30T16:59:53Z

89' جوووووووووووووووووووووووول ثاني لبرشلونة عن طريق ميسي

2019-03-30T16:58:03Z

87' تير شتيجن روض الكرة في منطقة جزائه، ثم حاول إرسالها لراكيتيتش أمام المنطقة، لكنها اصطدمت بوو لي واتجهت للمرمى، لكن من حسن حظ الألماني أنها كانت ضعيفة ولحق بها

2019-03-30T16:57:41Z

87' يا ربااااااااااااااااااااااااااه، شتيجن كاد أن يتسبب في هدف في مرماه

2019-03-30T16:56:51Z

86' الكرة تتحول لبرشلونة ويبدأ تناقلها في الخلف لقتل المباراة

2019-03-30T16:55:11Z

84' برشلونة يتراجع الآن وينتظر المرتدات، أما عناصر إسبانيول فيتناقلون الكرة في مناطق البلاوجرانا

التبديل الثالث لبرشلونة

2019-03-30T16:54:05Z

83' أرتورو فيدال يدخل بدلاً من فيليبي كوتينيو

2019-03-30T16:52:24Z

81' عرضية أرضية خطييييييييييييرة من يسار منطقة جزاء برشلونة تبحث عن وو لي، يعترضها لونجليه ويبعدها

2019-03-30T16:51:24Z

80' عناصر برشلونة يتناقلون الكرة من قدم لقدم في محاولة لقتل اللقاء

التبديل الثالث لإسبانيول

2019-03-30T16:49:44Z

79' فيكتور سانشيز يخرج ويدخل بدلاً منه ألفا سيميدو

2019-03-30T16:48:30Z

78' جرانير يرسل كرة ساقطة رااااااااااااائعة من قبيل منطقة الجزاء تصل لجارسيا الذي يرسل عرضية أرضية من يسار المنطقة تعبر من أمام قدم وو لي، ثم يشير احكم إلى تسلل على جارسيا

2019-03-30T16:48:05Z

77' بدأ عناصر إسبانيول في الخروج من مرماهم بحثاً عن التعادل

2019-03-30T16:45:18Z

74' مالكوم ينطلق بالكرة في اليسار ثم يمررها لميسي الذي يرسل تصويبة قوية من أمام منطقة الجزاء، تخرج عالية إلى ضربة مرمى

2019-03-30T16:44:33Z

73' كرة أمامية لبرشلونة تضع سواريز في مواجهة لوبيز الذي يخرج من مرماه ويمسك الكرة ثم يصطدم بسواريز، فيشير الحكم إلى خطأ على الأوروجواياني

الهدف الأول لبرشلونة عن طريق فيكتور سانشيز بالخطأ في مرماه

2019-03-30T16:43:22Z

سانشيز يصيب شباك لوبيز بتمريرة حاسمة من ميسي!

71' ميسي نفذ الضربة الحرة بتسديدة عبرت من فوق الجدار فانطلق لها سانشيز لإبعاد الكرة من على يسار لوبيز، لكنه حولها إلى داخل المرمى بالخطأ

2019-03-30T16:41:34Z

71' جووووووووووووووووووووووووووووووووول أول لبرشلونة عن طريق فيكتور سانشيز بالخطأ في مرماه

2019-03-30T16:40:11Z

69' خطأ من مكان خطييييييييييير لبرشلونة على خط منطقة الجزاء الأمامي في يمين القوس بعد تدخل من فيكتور سانشيز على ميسي

2019-03-30T16:38:58Z

68' عرضية أرضية خطييييييييييييييرة من على يسار منطقة الجزاء عن طريق ألبا، يعترضها الدفاع ويشتتها نالدو، لكن الكرة تصل لكوتينيو الذي يرسل تسديدة تخرج عالية إلى ضربة مرمى

2019-03-30T16:37:36Z

67' أوووووووووووووووووووه، كوتينيو يمرر كرة أمام منطقة الجزاء لراكيتيتش الذي يرسل تسديدة قوية تخرج إلى ضربة مرمى من على حافة القائم الأيمن للوبيز

التبديل الثاني لإسبانيول

2019-03-30T16:36:09Z

65' سيرخيو جارسيا يدخل بدلاً من ميليندو

التبديل الأول لإسبانيول

2019-03-30T16:35:00Z

64' وو لي الملقب بميسي الصين يدخل بدلاً من بورخا إجليسياس

2019-03-30T16:33:42Z

62' خطيييييييييييييييييييييييرة لبرشلونة بتسديدة قوية من يسار منطقة الجزاء عن طريق مالكوم، يطير لها لوبيز ويبعد الكرة من على يساره

2019-03-30T16:32:58Z

61' حصار قوي يضربه عناصر برشلونة على إسبانيول

تبديلان لبرشلونة دفعة واحدة

2019-03-30T16:32:08Z

59' سيرجي روبيرتو يدخل في هذه الأثناء بدلاً من سيميدو، ومالكوم يدخل بدلاً من أرتور

2019-03-30T16:30:19Z

58' إعادة لقطة ميسي وألبا تشير إلى أن الكرة لم تعبر خط المرمى، وأنا بيدروسا أبعدها بعد عبورها من لوبيز

2019-03-30T16:29:20Z

57' سيميدو يتقدم بالكرة في يمين منطقة جزاء برشلونة ثم يحاول إرسال عرضية، لكن بيدروسا يعترضه ويبعد الكرة

هدف ملغي لبرشلونة عن طريق ميسي

2019-03-30T16:27:07Z

ميسي يتقدم لبرشلونة والحكم يلغي الهدف بداعي التسلل

55' راكيتيتش أرسل كرة عالية حاول ميسي ترويضها في يسار المنطقة ثم تركها لألبا الذي لحق بها على خط الركنية ثم مررها لميسي في العمق فأودعها في الشباك، لكن الحكم أشار إلى تسلل على ميسي وألبا بعد ذلك
Getty Images

2019-03-30T16:26:18Z

55' جووووووووووووووووووووول أول لبرشلونة عن طريق ميسي يلغيه الحكم بداعي التسلل

2019-03-30T16:24:07Z

53' اللقاء يعود للهدوء الذي كان عليه في الشوط الأول، واللعب دائماً في مناطق إسبانيول

2019-03-30T16:22:05Z

51' كوتينيو يرسل بينية من أمام منطقة الجزاء تصل لسواريز الذي يروض الكرة في يسار المنطقة ثم يحاول المراوغة، لكن الدفاع يفتك الكرة

2019-03-30T16:21:38Z

50' ميسي يرسل كرة تبحث عن ألبا في اليسار، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى 

2019-03-30T16:20:44Z

49' محاولات برشلونة بدأت مبكراً للوصول لمرمى لوبيز، لكن الحصار لا يفل دفاعات إسبانيول في بداية النصف الثاني

2019-03-30T16:16:58Z

47' أصبح برشلونة على اليمين وإسبانيول على اليسار

2019-03-30T16:16:14Z

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

2019-03-30T16:01:04Z

47' تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف

2019-03-30T16:00:01Z

47' عرضية من اليسار عن طريق ألبا، يعترضها نالدو ويشتت الكرة بيسراه

2019-03-30T15:59:27Z

46' الحكم يحتسب دقيقة واحدة كوقت محتسب بدلاً من الضائع

2019-03-30T15:58:41Z

45' بوسكيتس يرسل عرضية من على يسار القوس تبحث عن أرتور المتقدم على القائم الأيسر، لكن لوبيز يخرج من مرماه ويمسك الكرة

2019-03-30T15:57:57Z

44' بداية هجوم لبرشلونة على إسبانيول بتمريرات في الخلف

2019-03-30T15:56:37Z

43' كرة أمامية عالية لإسبانيول تصل لبورخا إجليسياس خلف الدفاع، لكن الحكم يشير إلى تسلل

2019-03-30T15:55:31Z

41' بوسكيتس أرسل بينية من على يسار القوس اصطدمت بالدفاع ووصلت الكرة لميسي في يسار المنطقة، فروضها ثم أرسل تسديدة عبرت إلى ضربة مرمى من على يسار لوبيز

2019-03-30T15:54:54Z

41' ياااااااااااااااا إلهي، وكاد ميسي أن يتقدم لبرشلونة

2019-03-30T15:54:07Z

40' الشوط الأول يتجه للنهاية وحتى الآن اللقاء سلبي في كل شئ وليس النتيجة وحسب

2019-03-30T15:53:00Z

39' الحصار الأزرق والأحمر على إسبانيول يعود من جديد

2019-03-30T15:51:56Z

38' بيدروسا مرر كرة في اليسار لسانشيز الذي أرسل عرضية أرضية انزلق لها بورخا لتحويلها للمرمى من عمق منطقة الجزاء، لكن لونجليه سبقه وأبعدها

2019-03-30T15:51:30Z

38' يا ربااااااااااااااااااااااه، بورخا كاد أن يتقدم لإسبانيول

2019-03-30T15:50:55Z

37' تمريرات بين لاعبي إسبانيول في وسط الميدان، وضغط من عناصر برشلونة على حامل الكرة

2019-03-30T15:49:34Z

36' يا للعجب! ميسي نفذ الضربة الحرة بتسديدة اصطدمت بالجدار على عكس عادته

2019-03-30T15:48:13Z

35' خطأ لميسي من مكان خطير قبيل قوس منطقة جزاء إسبانيول، احتسبه الحكم بعد تدخل من جرانيرو على البرغوث

2019-03-30T15:46:01Z

33' السيطرة البرشلونية على المباراة تتواصل، وغسبانيول في الخلف

2019-03-30T15:44:33Z

31' عرضية خطيييييييييرة من ميسي من خطأ على يمين منطقة الجزاء، تصطدم بالدفاع ثم تتحول الكرة إلى مرمى لوبيز الذي يطير لها ويبعدها ببراعة

2019-03-30T15:43:36Z

30' لاتزال الكرة حائرة بين أقدام عناصر برشلونة، وإسبانيول يشاهد

2019-03-30T15:41:31Z

28' عناصر برشلونة يتناقلون الكرة في هذه الأثناء، وتراجع كلي لإسبانيول

2019-03-30T15:40:22Z

27' جرانيرو ينفذ الضربة الحرة بعرضية إلى عمق منطقة الجزاء، يبعدها الدفاع

2019-03-30T15:38:50Z

25' صراع على الكرة بين لاعبي الفريقين في وسط الميدان، ينتهي لصالح جرانيرو الذي يتقدم بالكرة في اليمين فيتدخل عليه بوسكيتس بقوة، وخطأ لإسبانيول

2019-03-30T15:37:47Z

24' تمريرات سريعة بين لاعبي إسبانيول تنتهي بالكرة عند سانشيز الذي يرسل عرضية من على يسار منطقة الجزاء، تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى

2019-03-30T15:36:18Z

23' عرضية أرضية خطيييييييييييييييرة من ألبا يقابلها سواريز بترويض الكرة بيمناه ثم التسديد بيسراه بحثاً عن الهدف الأول، لكن الكرة تعبر إلى ضربة مرمى

2019-03-30T15:35:41Z

22' برشلونة يحكم قبضته على المباراة من جديد، وتراجع إسبانيول يعود كذلك

2019-03-30T15:34:08Z

21' كرة خطيييييييييييييرة لبرشلونة بمرتدة سريعة بدأت بتمريرة من سوارزي لميسي الذي أعاد له الكرة قبيل يسار منطقة جزاء إسبانيول بكرة عالية بارعة على طريقة بيرلو، فروض الأوروجواياني الكرة ثم مررها لراكيتيتشن، فأرسل الكرواتي تسديدة قوية عبرت إلى خارج الملعب من على يمين المرمى

2019-03-30T15:32:09Z

19' ميليندو يتقدم بالكرة حتى يصل إلى قبيل يسار قوس منطقة جزاء برشلونة ثم يرسله عالية إلى المنطقة حيث بورخا الذي يمررها لجرانيرو القادم من الخلف، والذي يروض الكرة ثم يحاول التسديد لكن الدفاع يعترضه

2019-03-30T15:31:20Z

18' ميسي يرسل كرة راااااااااائعة لسيميدو الذي يرسل عرضية أرضية من على يمين منطقة الجزاء يشتتها الدفاع

2019-03-30T15:31:15Z

2019-03-30T15:29:22Z

16' ميسي يمرر كرة من على يسار منطقة الجزاء للونجليه المتمركز أمامها على اليسار، فيرسل الفرنسي عرضية تعبر من الجميع إلى يد لوبيز.

2019-03-30T15:28:11Z

15' كوتينيو ينطلق بالكرة على يسار منطقة الجزاء ثم يتبادلها مع سواريز ويلحق بها على خط الركنية، فينقض عليه روزاليس ويبعد الكرة

2019-03-30T15:27:04Z

13' خطأ لبرشلونة من على يسار منطقة جزاء إسبانيول، ينفذه كوتينيو بعرضية إلى عمق المنطقة يبعدها الدفاع

2019-03-30T15:25:16Z

12' ميسي يحول وجهة اللعب من يمين مناطق برشلونة إلى يسار مناطق إسبانيول بحثاً عن سواريز، لكن روزاليس يبعد الكرة

2019-03-30T15:24:28Z

11' اللقاء هادئ في هذه الأثناء، ولا خطورة منذ حوالي دقيقتين

2019-03-30T15:22:54Z

9' ألبا يمرر كرة من اليسار لميسي الذي يروضها في يسار المنطقة، ثم يتلاعب بالدفاع ويرسل تسديدة تخرج عالية من فوق العارضة ثم يشير الحكم إلى تسلل على ميسي

2019-03-30T15:21:22Z

8' كرة أمامية لإسبانيول من وسط الميدان يبعدها بيكيه من عمق المنطقة، فتصل لميليندو الذي يرسل رأسية تصل سهلة ليد شتيجن

2019-03-30T15:19:56Z

6' بدأ عناصر إسبانيول يكسرون حصار برشلونة ويتقدمون بحثاً عن مرمى شتيجن

2019-03-30T15:18:17Z

5' راكيتيتش يمرر كرة في اليمين لسيميدو الذي يمررها من على يمين منطقة الجزاء لسواريز في عمق المنطقة، فيروض الكرة ثم يحاول الدوران بها، لكن الدفاع يفتكها ويبعدها

2019-03-30T15:16:37Z

3' سيطرة للبلاوجرانا على أحداث اللقاء كما هو متوقع، وتراجع لعناصر إسبانيول

2019-03-30T15:15:01Z

2' ميسي يتقدم بالكرة في غارة أولى على مناطق إسبانيول ثم يمررها لسواريز الذي يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع

2019-03-30T15:14:23Z

2' برشلونة على اليسار بالأزرق والأحمر المعتاد، وإسبانيول على اليسار بالأبيض والأزرق المعتاد أيضاً

2019-03-30T15:10:50Z

1' تنطلق الآن صافرة الشوط الأول والمباراة

تشكيل إسبانيول

2019-03-30T15:04:24Z

روبي يبدأ بتشكيل دفاعي متحفظ

يبدأ المدرب روبي بطريقة (5-4-1)، وبتشكيلة تضم: (دييجو لوبيز / روبيرتو روزاليس ، لويس لوبيز ، نالدو ، ماريو هيرموسو ، أدريا بيدروسا / أوسكار ميليندو ، فيكتور سانشيز ، مارك روكا ، إستيبان جرانيرو / بورخا إجليسياس).

بدلاء الماجيكو: (هيرنان بيريز ، خافي لوبيز ، ديداك فيلا ، سيرخيو جارسيا ، وو لي ، روبيرتو خيمينيز ، ألفا سيميدو).

تشكيل برشلونة

2019-03-30T15:02:42Z

برشلونة وسواريز يقودان هجوم البلاوجرانا

يبدأ المدرب إيرنيستو فالفيردي بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (مارك-أندريه تير شتيجن / نيلسون سيميدو ، جيرارد بيكيه ، كليمون لونجيله ، جوردي ألبا / إيفان راكيتيتش ، سيرجيو بوسكيتس ، آرتور ميلو / ليونيل ميسي ، لويس سواريز ، فيليبي كوتينيو).

بدلاء البلاوجرانا: (أرتورو فيدال ، إنياكي بينيا ، مالكوم ، سيرجي روبيرتو ، كيفن برينس بواتينج ، كارليس ألينيا ، صامويل أومتيتي).

2019-03-30T15:02:33Z

يستضيف اللقاء استاد كامب نو، والصافرة للحكم كارلوس جراندي.

2019-03-30T15:02:27Z

كانت آخر مباريات إسبانيول في الدوري الإسباني أمام فريق إشبيلية، وخسروا هذا اللقاء بهدف دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، متساويًا بنفس الرصيد مع جيرونا صاحب المركز الثاني عشر، وخاض الفريق حتى الآن 28 مباراة في الليجا، حقق الفوز 9 مباريات وتعادل في سبع، وخسر 12 مباراة. 

2019-03-30T15:02:23Z

سيدخل البلاوجرانا هذا اللقاء بعد التوقف الدولي وهو قادم من فوز على حساب ريال بيتيس برباعية مقابل هدف، وذلك في الجولة 28 من الدوري الإسباني، وبهذا الانتصار يظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، وبفارق عشر نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 28 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الفوز في 20 مباراة، وتعادلوا في ست، وتلقوا هزيمتين.

2019-03-30T15:02:18Z

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول في الجولة 30 من الدوري الإسباني 2018-19؛ ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان...متابعة ممتعة.