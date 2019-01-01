برشلونة وسواريز يقودان هجوم البلاوجرانا

يبدأ المدرب إيرنيستو فالفيردي بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (مارك-أندريه تير شتيجن / نيلسون سيميدو ، جيرارد بيكيه ، كليمون لونجيله ، جوردي ألبا / إيفان راكيتيتش ، سيرجيو بوسكيتس ، آرتور ميلو / ليونيل ميسي ، لويس سواريز ، فيليبي كوتينيو).

إسبانيول لم يفز في آخر 19 مباراة لعبها أمام برشلونة في الليجا (تعادل 4، خسارة 15).



تشكيل البلوجرانا لمواجهة إسبانيول في الديربي 🔵🔴 pic.twitter.com/MX8Fv2ihXK — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 30, 2019

بدلاء البلاوجرانا: (أرتورو فيدال ، إنياكي بينيا ، مالكوم ، سيرجي روبيرتو ، كيفن برينس بواتينج ، كارليس ألينيا ، صامويل أومتيتي).