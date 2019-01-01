كانت آخر مباريات آرسنال أمام فريق أولمبيك ليون الفرنسي فى نهائي كأس الإمارات وانتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، أما عن الدوري الإنجليزي فكان قد أنهى الجانرز الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 70 نقطة طوال مشواره فى الدوري، وهذا يعني أنه فقد فرصة تواجد المربع الذهبي ضمن الأربع أندية المتأهلين إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 38 مباراة، حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في 7، وخسر 10 مباريات.