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برشلونة × أتلتيكو مدريد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، وذلك في إطار منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني 2018-19

محدث
التعليقات()
Manuel Queimadelos Alonso

2019-04-06T19:35:23Z

45+3’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الثاني 

2019-04-06T19:34:50Z

45+2’ عرضية خطيرة من ليونيل ميسي من على حدود المنطقة يرتقي لها فيليبي كوتينيو برأسية على يسار المرمي لكن ابعدها يان أوبلاك ببراعة 

2019-04-06T19:31:51Z

45+1’ تمريرة ثنائية بين ميسي وسيرجي روبيرتو لكنه ميسي يفشل فى المرور من مدافعي الاتليتي

2019-04-06T19:31:28Z

45’ الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع 

2019-04-06T19:29:57Z

43’ تسديدة قوية من ليونيل ميسي من على حدود المنطقة لكن أمسها الحارس أوبلاك ببراعة 

2019-04-06T19:29:35Z

42’ سيطرة من لاعبي برشلونة على مجريات اللقاء 

2019-04-06T19:28:14Z

41’ إنطلاقة من لويس سواريز من خارج لمنطقة ثم يمرر تمريرة فى إتجاه فيليبي كوتينيو من خلف المدافعين لكنها كانت أقوي من اللازم مرت بعيدة عن البرازيلي 

2019-04-06T19:27:10Z

40’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي برشلونة 

أوووووووه،،، هجمة خطيرة لبرشلونة

2019-04-06T19:25:13Z

39’ تمريرة من المدافع دييجو جودين إلى الحارس أوبلاك يتدخل لويس سواريز ويستخل الكرة من امام الحارس ويمررها إلى ميسي الخالي منا لرقابة لكن يتدخل جودين ويبعدها قبل ان تصل إلى ميسي 

2019-04-06T19:24:16Z

37’ محاولة التوغل من لويس سواريز من على حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع بشكل قو يوإستخخلص الكرة من امامه 

2019-04-06T19:23:12Z

36’ إنطلاقة من لويس سواريز من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

2019-04-06T19:22:12Z

35’ عرضية من جوردي ألبا من الجهة اليسري لكنها تفتقد الدقة وتصل سهلة بين أقدام مدافعي أتلتيكو مدريد

2019-04-06T19:20:00Z

33’ توقف اللقاء لسقوط رودريجو هيرنانديز ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-04-06T19:18:48Z

32’ خطأ لفريق أتلتيكو مدريد ينفذ بعرضية من كوكي لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-06T19:17:53Z

31’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي برشلونة وتراجع من لاعبي الأتليتي إلى المنطقة الدفاعية 

2019-04-06T19:16:57Z

30’ نصف ساعة من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-04-06T19:15:53Z

28’ بطاقة صفراء من نصيب خوسيه خيمينيز 

أووووووووووووووه،،،،، بطاقة حمراء من نصيب كوستا

2019-04-06T19:14:55Z

28’ الحكم يشهر بالبطاقة الحمراء والطرد المباشر فى وجه دييجو كوستا لإعتراضه بشكل غير لائق على حكم المباراة

2019-04-06T19:14:21Z

27’ إنطلاقة رائعة من فيليبي كوتينيو وتوغل رائع لداخل المنطقة وتسديدة قوية لكن ابعدها الحارس المتألق يان أوبلاك ببراعة 

2019-04-06T19:12:29Z

25’ عرضية خطيرة من سانتياجو أرياس لداخل المنطقة لكن ابعدها جيرارد بيكيه من امام ساؤول نيجيز

2019-04-06T19:11:10Z

24’ تمريرة ثنائية بين سيرجي روبيرتو وفيليبي كوتينيو لكن استخلها دييجو جودين بنجاح 

2019-04-06T19:10:12Z

23’ تمريرة رائعة من جوردي ألبا إلى لويس سواريز الذي مررها إلى ميسي داخل منتصف المنطقة ليمررها ميسي إلى سواريز الذي يبحث عن تسديدة قوية لكن ابعدها الدفاع من امامه فى اللحظات الاخيرة

2019-04-06T19:09:15Z

22’ تنفيذ الخطأ بتسديدة رائعة من ليونيل ميسي تمر من اعلى الجدار البشري وتعلو القائم بقليل وتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-04-06T19:08:09Z

21’ خطأ من مكان خطير للغاغية لصالح برشلونة بعد تدخل قوي من رودريجو هيرنانديز على ليونيل ميسي 

2019-04-06T19:07:18Z

20’ سيطرة متبادلة من كلا الفريقين على مجريات اللقاء ومحاولات لخطف التقدم 

2019-04-06T19:06:23Z

19’ تمريرة خطيرة لأنطوان جريزمان داخل يمين المنطقة ليتلقاها الفرنسي بتسديدة قوية لكنها فى منتصف المرمي بين أحضان الألماني تشير شتيجين

2019-04-06T19:05:25Z

18’ إنطلاقة من ليونيل ميسي من خارج المنطقة ثم يمررها لداخل يمين المنطقة إلى لويس سوتريز الذي حاول تمريرها لميسي داخل المنطقة لكنها تصطدم فى قدم دييجو جودين وترتد لسواريز الذي سددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-04-06T19:03:57Z

17’ ضغط متقدم من لاعبي أتلتيكو مدريد على حدود منطقة جزاء برشلونة 

هجمة خطيرة لإتلتيكو مدريد

2019-04-06T19:02:15Z

16’ سلسلة من التمريرات على حدود المنطقة  تنتهي بتسديدة خطيرة من داخل يمين المنطقة لكن تصدي لها فيليبي كوتينو وابعدها إلى رمية تماس

2019-04-06T19:01:34Z

15’ ربع ساعة اولي من عمر المباراة والأفضلية لبرشلونة  فى المباراة 

ياربااااااااااااااااه,,, ماذا أهدرت ياجوردي؟

2019-04-06T19:00:13Z

13’ تمريرة خطيرة ورائعة من ميسي تضع جوردي ألبا منفردا بالمرمي فى مواجهة الحارس يان أوبلاك ليسددها تسديدة على يمين المرمي لكنها تصطدم فى القائم الايمن وترتد بين مدافعي أتليتيكو مدريد

2019-04-06T18:58:04Z

12’ تمريرة خطيرة من فيليبي كوتينيو من خارج المنطقة حاول إستلامها لويس سواريز لكنها كانت أقوي من اللازم وتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-04-06T18:57:36Z

11’ تحفظ دفاعي من لاعبي الأتليتي ومحاولات من لاعبي برشلونة للبحث عن ثغرة 

2019-04-06T18:56:29Z

10’ ركنية لبرشلونة تنفذ بتمريرة من روبيرتو فيرمينو إلى أرتور ليتبادل لاعبي برشلونة تمريرات على حدود المنطقة 

2019-04-06T18:55:16Z

8’ عرضية خطيرة من الجهة اليسري عن طريق ساؤول نيجيز لداخل المنطقة يرتقي لها ديجو موستا برأسية لكنها مرت بجوار القائم الايسر

2019-04-06T18:53:43Z

7’ خطأ لصالح برشلونة فى المنطقة الدفاعية بعد تدخل قوي من دييجو كوستا على كليمونت لنجليت 

2019-04-06T18:52:15Z

6’ خطأ لصالح أتلتيكو مدريد بعد تدخل قوي من فيليبي كوتينيو على سانتياجو أرياس 

2019-04-06T18:51:07Z

5ة تمريرة من أرتور لداخل المنطقة إلى لويس سواريز الذي فشل فى إستلام الكرة ويبعدها من امامه خوسيه خيمينيز 

2019-04-06T18:50:01Z

4’ عرضية أرضية من الجهة اليمنى عن طريق سيرخي روبيرتو لكنها بين أقدام مدافعي الأتليتي 

2019-04-06T18:48:53Z

3’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق خوسيه خيمينيز لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-04-06T18:47:04Z

2’ هجمة خطيرة لبرشلونة إونطلاقة من ليونيل ميسي الذي مررها إلى فيليبي كوتينيو ليمررها على الجهة اليسري إلى جوردي ألبا الذي مررها عرضية أرضية خطيرة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

التشكيل الرسمي لفريق أتلتيكو مدريد

2019-04-06T18:29:03Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

يان أوبلاك / سانتياجو أرياس / خوسيه خيمينيز / دييجوجودين / فيليبي لويس / ساؤول نيجيز / رودريجو هيرنانديز / توماس بارتي / أنطوان جريزمان / دييجو كوستا 

البدلاء / أنطونيو أدان / فيتولو / أنخل كوريا / نيكولا كالينيتش / ألفارو موراتا / خوانفران / ستيفان سافيتش

التشكيل الرسمي لفريق برشلونة

2019-04-06T18:22:15Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

تير شتيجين / سيرخي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمونت لينجليت / جوردي ألبا / إيفان راكيتيتش / سيرخيو بوسكيتس / أرثور / ليونيل ميسي / فيليبي كوتينيو / لويس سواريز 

البدلاء / ياسبر سيليسين / نيلسون سيميدو / كيفين برنس بواتينج / مالكوم فيليبي / كارليس ألينا / صامويل أومتيتي / خيسون مورييو 

2019-04-06T02:02:17Z

كانت آخر مباريات الروخيبلانكوس في الدوري الإسباني أمام فريق جيرونا في الجولة 30، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدفين دون رد، ويأتي الفريق حاليًا في وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 62 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الصدارة، وخاض الفريق حتى الآن 30 مباراة في الليجا، حقق الفوز 18 مباراة وتعادل في 8، وخسر أربع مواجهات فقط. 

2019-04-06T02:01:59Z

تعادل البلاوجرانا أمام فياريال برباعية لمثلهم في مباراة مثيرة جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء، وذلك في الجولة 30 من الدوري الإسباني، وبهذا الانتصار يظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 29 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الفوز في 21 مباراة، وتعادلوا في ست، وتلقوا هزيمتين.

2019-04-06T02:01:41Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا ثقيلًا على برشلونة، على ملعب “كامب نو” في إطار منافسات الجولة 31  من الدوري الإسباني، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.