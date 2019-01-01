أوووووووه،،، هجمة خطيرة لبرشلونة
التبديل الاول فى صفوف أتليتكو مدريد
⏱35' | 0-0 | 🔄 First sub for our team:— Atlético de Madrid (@atletienglish) ٦ أبريل ٢٠١٩
IN ➡️ @AngelCorrea32
OUT ⬅️ @santiagoarias13#BarçaAtleti pic.twitter.com/qfAZUj9kkc
أووووووووووووووه،،،،، بطاقة حمراء من نصيب كوستا
هجمة خطيرة لإتلتيكو مدريد
ياربااااااااااااااااه,,, ماذا أهدرت ياجوردي؟
And we're underway...— FC Barcelona (@FCBarcelona) ٦ أبريل ٢٠١٩
🔵🔴 #ForçaBarça #BarçaAtleti pic.twitter.com/BB8NqonAQq
التشكيل الرسمي لفريق أتلتيكو مدريد
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
يان أوبلاك / سانتياجو أرياس / خوسيه خيمينيز / دييجوجودين / فيليبي لويس / ساؤول نيجيز / رودريجو هيرنانديز / توماس بارتي / أنطوان جريزمان / دييجو كوستا
👥 | LINE-UP— Atlético de Madrid (@atletienglish) ٦ أبريل ٢٠١٩
👉 Here's your Atleti starting XI for today's massive clash 🆚 @FCBarcelona
🔴⚪ Vamos! 🔴⚪#AúpaAtleti #BarçaAtleti pic.twitter.com/5BpWr76UsW
البدلاء / أنطونيو أدان / فيتولو / أنخل كوريا / نيكولا كالينيتش / ألفارو موراتا / خوانفران / ستيفان سافيتش
التشكيل الرسمي لفريق برشلونة
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
تير شتيجين / سيرخي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمونت لينجليت / جوردي ألبا / إيفان راكيتيتش / سيرخيو بوسكيتس / أرثور / ليونيل ميسي / فيليبي كوتينيو / لويس سواريز
Barça XI 🔵🔴— FC Barcelona (@FCBarcelona) ٦ أبريل ٢٠١٩
⚽#BarçaAtleti pic.twitter.com/Z7dDlvSDEP
البدلاء / ياسبر سيليسين / نيلسون سيميدو / كيفين برنس بواتينج / مالكوم فيليبي / كارليس ألينا / صامويل أومتيتي / خيسون مورييو
كانت آخر مباريات الروخيبلانكوس في الدوري الإسباني أمام فريق جيرونا في الجولة 30، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدفين دون رد، ويأتي الفريق حاليًا في وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 62 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الصدارة، وخاض الفريق حتى الآن 30 مباراة في الليجا، حقق الفوز 18 مباراة وتعادل في 8، وخسر أربع مواجهات فقط.
تعادل البلاوجرانا أمام فياريال برباعية لمثلهم في مباراة مثيرة جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء، وذلك في الجولة 30 من الدوري الإسباني، وبهذا الانتصار يظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 29 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الفوز في 21 مباراة، وتعادلوا في ست، وتلقوا هزيمتين.