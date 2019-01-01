تعادل البلاوجرانا أمام فياريال برباعية لمثلهم في مباراة مثيرة جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء، وذلك في الجولة 30 من الدوري الإسباني، وبهذا الانتصار يظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 29 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الفوز في 21 مباراة، وتعادلوا في ست، وتلقوا هزيمتين.