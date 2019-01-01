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برايتون × مانشستر سيتي | مباشر لحظة بحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برايتون ضد مانشستر سيتي في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-05-12T15:20:16Z

66’ركنية نفذها جوندوجان مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات برايتون

2019-05-12T15:19:36Z

65’سيرجيو أجويرو أرسل كرة عرضية من الجهة اليسرى في إتجاه بيرناردو سيلفا، لكن أبعدت ببراعة من كايال إلى ركنية

2019-05-12T15:18:32Z

64’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي في منتصف الميدان

2019-05-12T15:17:07Z

63’تصويبة عن طريق رحيم ستيرلينج من داخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان ماثيو ريان

2019-05-12T15:16:38Z

62’خطأ لصالح دافيد سيلفا بعد تدخل من علي رضا جهانبخش في منتصف الميدان

2019-05-12T15:15:34Z

61’رحيم ستيرلينج أرسل كرة عرضية مميزة من الجانب الأيسر لداخل المنطقة حاول سيرجيو أجويرو تسديدها من مرة واحدة، لكن لم ينجح وابتعدت الكرة إلى خارج المنطقة

2019-05-12T15:15:17Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لمانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف

2019-05-12T15:14:22Z

59’حصار من لاعبي مانشستر سيتي لعناصر برايتون في منتصف ملعبهم بحثًا عن إحراز هدف تأمين النتيجة

2019-05-12T15:12:19Z

58’بيسوما سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها إيديرسون ببراعة

2019-05-12T15:11:12Z

57’كرة ثابتة نفذها نوكاريت مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها المدافع لويس دانك  برأسية قوية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-12T15:10:41Z

56’خطأ لصالح علي رضا بعد تدخل من رياض محرز في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-05-12T15:10:24Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم لمانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف

2019-05-12T15:09:55Z

53’بيرناردو سيلفا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات برايتون

2019-05-12T15:08:38Z

52’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي في منتصف ميدان برايتون

2019-05-12T15:06:39Z

51’خطأ لصالح شاين دوفي بعد تدخل من بيرناردو سيلفا داخل منطقة جزاء برايتون

2019-05-12T15:05:39Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم لمانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف

2019-05-12T15:05:06Z

49’رياض محرز أرسل كرة عرضية أرضية من الجهة اليمنى أبعدت من دفاعات برايتون إلى ركنية

2019-05-12T15:03:55Z

48’رياض محرز سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس ماثيو ريان ببراعة 

2019-05-12T15:03:31Z

47’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي في منتصف الميدان 

2019-05-12T15:02:56Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-05-12T14:47:01Z

45+1’كرة ثابتة نفذها لويس دانك قوية على المرمى تصدى لها إيديرسون ببراعة وحولها إلى ركنية

2019-05-12T14:46:07Z

45’خطأ لصالح بيسوما بعد تدخل من فينسينت كومباني من على حدود المنطقة من مكان مميز

2019-05-12T14:44:26Z

44’علي رضا انطلق من الجانب الأيسر سريعًا ثم حاول إرسال كرة عرضية، لكن تدخل من رياض محرز الذي أبعد الكرة إلى رمية جانبية

2019-05-12T14:43:39Z

43’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي في مناطق دفاعات برايتون بحثًا عن إحراز الهدف الثالث

2019-05-12T14:42:18Z

42’رياض محرز انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة وصلت إلى ماثيو ريان

2019-05-12T14:40:57Z

41’رحيم ستيرلينج أرسل كرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر إلى داخل  المنطقة أبعدت من دفاعات برايتون

2019-05-12T14:40:27Z

40’خمس دقائق أخيرة من عمر الشوط الأول ومازال التقدم لمانشستر  سيتي بهدفين مقابل هدف

2019-05-12T14:39:52Z

39’مانشستر سيتي نجح في قلب الطاولة وإحراز هدفين بعد أن كان متأخرًا بهدف نظيف

إيمريك لابورت يتقدم بالثاني لمانشستر سيتي

2019-05-12T14:38:55Z

برأسية من داخل المنطقة

38’الهدف جاء بعد ركنية من الجانب الأيمن نفذها رياض محرز مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها لابورت برأسية قوية سكنت الشباك بنجاح

 

2019-05-12T14:37:51Z

37’جوووووووووووووووووووول.. والثاني للسيتيزنس عن طريق لابورت
Getty Images

2019-05-12T14:37:03Z

36’رياض محرز انطلق من الجانب الأيمن ثم توغل إلى داخل المنطقة وسدد كرة بيمناه قوية تصدى لها ماثيو بريان ببراعة وحولها إلى ركنية

2019-05-12T14:35:27Z

35’عشر دقائق أخيرة من عمر الشوط الأول ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

2019-05-12T14:35:03Z

32’تصويبة عن طريق رياض محرز من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-12T14:32:34Z

31’جوندوجان سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات برايتون وتحولت إلى خارج المنطقة

سيرجيو أجيورو يعدل النتيجة سريعًا

2019-05-12T14:29:49Z

بتصويبة من داخل المنطقة

30’الهدف جاء بعد تمريرة بينية رائعة عن طريق جوندوجان لداخل المنطقة وصلت إلى أجويرو الذي سددها بيسراه سكنت الشباك بنجاح

 

2019-05-12T14:29:23Z

29’جوووووووووووووووول... وهدف التعادل لمانشستر سيتي عن طريق أجويرو
Getty Images

2019-05-12T14:27:13Z

28’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق زينتشينكو إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات برايتون

جلين موراي يسجل الأول لبرايتون

2019-05-12T14:23:54Z

برأسية من داخل المنطقة

27’جوووووووووووووووووووول... والهدف الأول لبرايتون عن طريق جلين موراي

 

2019-05-12T14:23:27Z

24’خطأ لصالح جلين موراي بعد تدخل من إيمريك لابورت في منتصف الميدان

2019-05-12T14:19:50Z

23’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي السيتيزنس في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات برايتون

2019-05-12T14:18:54Z

22’جوندوجان سدد كرة قوية من خارج المطقة إصطدمت بدفاعات براتيون وتحولت إلى خارج المنطقة

2019-05-12T14:17:38Z

21’إستحواذ تام من لاعبي مانشستر سيتي على مجريات اللقاء 

2019-05-12T14:16:54Z

20’زينتشينكو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-12T14:16:30Z

19’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي على حدود المنطقة بحثًا عن إختراق الدفاعات

2019-05-12T14:14:28Z

18’رياض محرز سدد كرة مباغتة من خارج المنطقة، لكن تألق من الحارس ماثيو ريان الذي أمسك الكرة بثبات
Getty Images

2019-05-12T14:13:17Z

17’أليكساندر زينتشينكو انطلق من اجلهة اليسرى ثم أرسل كرة عرضية مقوسة أبعدت من دفاعات برايتون إلى ركنية

2019-05-12T14:12:44Z

16’دافيد سيلفا أرسل كرة بينية في إتجاه رحيم ستيرلينج المنطلق في الجانب الأيمن، لكن طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-12T14:12:30Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-12T14:11:23Z

13’زينتشينكو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر بحثًا عن رأسية أجويرو، لكن أبعدت من شاين دوفي ببراعة

2019-05-12T14:10:55Z

12’بيرناردو سيلفا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات برايتون

2019-05-12T14:09:16Z

11’علي رضا جهانبخش انطلق من الجانب الأيسر ثم توغل إلى حدود المنطقة وسدد كرة قوية مرت بمحازاة القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-12T14:08:52Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-12T14:08:11Z

9’خطأ لصالح إيمريك لابورت بعد تدخل من نوكاريت في منتصف الميدان

2019-05-12T14:07:22Z

8’لاعبي مانشستر سيتي مستحوزون على مجريات المباراة بحثًَا عن إختراق الدفاعات وإحراز هدف أول

2019-05-12T14:05:41Z

7’ركنية نفذها باسكال جروس مقوسة إلى داخل المنطقة في إتجاه جلين موراي الذي حول الكرة برأسية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-12T14:04:43Z

6’باسكال جروس أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات مانشستر سيتي إلى ركنية

2019-05-12T14:04:00Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-12T14:03:21Z

4’جوندوجان مرر كرة بينية في إتجاه رحيم ستيرلينج المنطلق داخل المنطقة، لكن أبعدت من أمامه من دفاعات برايتون

2019-05-12T14:02:48Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي برايتون في منتصف الميدان

2019-05-12T14:01:02Z

2’برايتون بالزي الأزرق والأبيض على اليسار ومانشستر سيتي بالزي الأسود على اليمين

2019-05-12T14:00:50Z

1’انطلاق المباراة الآن

إليكم تشكيل مانشستر سيتي لمباراة اليوم

2019-05-12T13:32:06Z

يبدأ المدرب بيب جوارديولا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

إيديرسون / كايل وولكر / فيسينت كومباني / إيمريك لابورت / أوليكساندر زينتشينكو / بيرناردو سيلفا / إلكاي جوندوجان / دافيد سيلفا / رياض محرز / سيرجيو أجويرو / رحيم ستيرلينج

 

إليكم تشكيل برايتون لمباراة اليوم

2019-05-12T13:28:00Z

يبدأ المدرب كريس هوتون بطريقة 4/4/2 وتضم كلًَا من

ماثيو ريان / برونو سالتور / شاين دوفي / لويس دنك / برناردو / أنطوني نوكاريت / بيرام كايال / يفيس بيسوما / علي رضا / باسكال جروس / جلين موراي 

 

2019-05-12T13:27:42Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر
Getty

2019-05-12T13:27:19Z

يعيش برايتون لايحسد عليها حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام آرسنال وحقق نتيجة إيجابية بهدف لمثله، ويحتل الفريق حاليًا المركز السابع عشر في ترتيب البريميرليج برصيد 36 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 37 مباراة،  واستطاع طيور النورس تحقيق الانتصار في 9 مباريات، وتعادلوا في 11 لقاء وخسروا 16 مباراة.

2019-05-12T13:27:03Z

حقق الأزرق السماوي  نتيجة إيجابية واقترب كثيرًا من الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي،  بعدما حقق انتصارا بشق الأنفس وتغلب على ضيفه ليستر سيتي، ليتصدر الترتيب برصيد 95 نقطة وبفارق نقطة عن الريدز صاحب المركز الثاني، فحتى الآن خاض السيتيزنس 37 مباراة في الدوري الإنجليزي، حقق الفوز في 31 مباراة، وتعادل في مبارتين وتلقى أربع هزائم.

2019-05-12T13:25:01Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين برايتون ومانشستر سيتي على ملعب فالمر، في الجولة 38 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال