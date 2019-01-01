حقق الأزرق السماوي نتيجة إيجابية واقترب كثيرًا من الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي، بعدما حقق انتصارا بشق الأنفس وتغلب على ضيفه ليستر سيتي، ليتصدر الترتيب برصيد 95 نقطة وبفارق نقطة عن الريدز صاحب المركز الثاني، فحتى الآن خاض السيتيزنس 37 مباراة في الدوري الإنجليزي، حقق الفوز في 31 مباراة، وتعادل في مبارتين وتلقى أربع هزائم.