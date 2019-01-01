45+2’نهاية الشوط الأول
HALF-TIME | Not sure we can take another 45 minutes like that! 😅— Manchester City (@ManCity) May 12, 2019
Going in with that precious lead at the break!
⚪️ 1-2 💙 #BHAMCI #mancity pic.twitter.com/2WEDJS5Pme
إيمريك لابورت يتقدم بالثاني لمانشستر سيتي
برأسية من داخل المنطقة
38’الهدف جاء بعد ركنية من الجانب الأيمن نفذها رياض محرز مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها لابورت برأسية قوية سكنت الشباك بنجاح
YYYEEEEEEAAAAHHHHHHH!!— Manchester City (@ManCity) May 12, 2019
HEADED DOWN BRILLIANTLY BY @Laporte!!
⚪️ 1-2 💙 #BHAMCI #mancity pic.twitter.com/gGHX5WCbNy
سيرجيو أجيورو يعدل النتيجة سريعًا
بتصويبة من داخل المنطقة
30’الهدف جاء بعد تمريرة بينية رائعة عن طريق جوندوجان لداخل المنطقة وصلت إلى أجويرو الذي سددها بيسراه سكنت الشباك بنجاح
YEEEEEESSSSSSSSSSS!!— Manchester City (@ManCity) May 12, 2019
INSTANT REPLY FROM @aguerosergiokun!!
⚪️ 1-1 💙 #BHAMCI #mancity pic.twitter.com/wAfoysKTj7
جلين موراي يسجل الأول لبرايتون
برأسية من داخل المنطقة
27’جوووووووووووووووووووول... والهدف الأول لبرايتون عن طريق جلين موراي
27: GOOOOOAAAAAALLLLL! Albion lead! Get in there!— Brighton & Hove Albion ⚽️ (@OfficialBHAFC) May 12, 2019
📻 Listen ➡️ https://t.co/bLusdpeKUG
🔵 #BHAFC 1-0 #MCFC ⚫️ pic.twitter.com/WlYmZGxwHO
شاهد غرف ملابس فريق مانشستر سيتي
Got a good feeling about this squad 😍— Manchester City (@ManCity) May 12, 2019
🔵 #BHAMCI #mancity pic.twitter.com/mpucMhLwsd
شاهد وصول لاعبي مانشستر سيتي إلى ملعب المباراة
Ready to rumble 💪— Manchester City (@ManCity) May 12, 2019
🔵 #BHAMCI #mancity pic.twitter.com/QsCcFXAvYG
إليكم تشكيل مانشستر سيتي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب بيب جوارديولا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
إيديرسون / كايل وولكر / فيسينت كومباني / إيمريك لابورت / أوليكساندر زينتشينكو / بيرناردو سيلفا / إلكاي جوندوجان / دافيد سيلفا / رياض محرز / سيرجيو أجويرو / رحيم ستيرلينج
Here’s how we line-up at the Amex Stadium! ⚽️— Manchester City (@ManCity) May 12, 2019
XI | Ederson, Walker, Kompany (C), Laporte, Zinchenko, Gundogan, Silva, Mahrez, Sterling, Bernardo, Aguero
Subs | Muric, Danilo, Stones, De Bruyne, Sané, Otamendi, Jesus
🔵 @haysworldwide #BHAMCI #mancity pic.twitter.com/MsfBCLWT8w
إليكم تشكيل برايتون لمباراة اليوم
يبدأ المدرب كريس هوتون بطريقة 4/4/2 وتضم كلًَا من
ماثيو ريان / برونو سالتور / شاين دوفي / لويس دنك / برناردو / أنطوني نوكاريت / بيرام كايال / يفيس بيسوما / علي رضا / باسكال جروس / جلين موراي
🔢 Here's how Albion line up for their final @premierleague match of the season against @ManCity at the Amex...— Brighton & Hove Albion ⚽️ (@OfficialBHAFC) May 12, 2019
👀 Anthony Knockaert and Beram Kayal return for Solly March and Dale Stephens.
📲 Matchday Live is presented by @SnickersUKcom.#BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/wqGeTXZPzK
يعيش برايتون لايحسد عليها حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام آرسنال وحقق نتيجة إيجابية بهدف لمثله، ويحتل الفريق حاليًا المركز السابع عشر في ترتيب البريميرليج برصيد 36 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 37 مباراة، واستطاع طيور النورس تحقيق الانتصار في 9 مباريات، وتعادلوا في 11 لقاء وخسروا 16 مباراة.
حقق الأزرق السماوي نتيجة إيجابية واقترب كثيرًا من الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي، بعدما حقق انتصارا بشق الأنفس وتغلب على ضيفه ليستر سيتي، ليتصدر الترتيب برصيد 95 نقطة وبفارق نقطة عن الريدز صاحب المركز الثاني، فحتى الآن خاض السيتيزنس 37 مباراة في الدوري الإنجليزي، حقق الفوز في 31 مباراة، وتعادل في مبارتين وتلقى أربع هزائم.