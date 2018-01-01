التبديل الاخير فى صفوف آرسنال
التبديل الثاني فى صفوف آرسنال
التبديل الأول فى صفوف آرسنال
We’re back, and we’ve made a half-time change...— Arsenal FC (@Arsenal) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨
🔛 @alexiwobi
↩️ @MesutOzil1088 #BHAARS 🔵⚪️ 1-1 🔴🔵 (46)
Want play-by-play updates? They’re right here
👉 https://t.co/pxdrJkaw8D pic.twitter.com/0q6eEuQ0bo
46: Back underway here!— Brighton & Hove Albion ⚽️ (@OfficialBHAFC) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨
📲 Matchday Live is presented by @SnickersUKcom.
Listen live ➡️ https://t.co/s6ukf73IwQ
🔵 #BHAFC 1-1 #ARS 🔴 pic.twitter.com/acEBz4xHJI
👊 Even at the halfway point...— Brighton & Hove Albion ⚽️ (@OfficialBHAFC) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨
Listen live ➡️ https://t.co/s6ukf73IwQ
🔵 #BHAFC 1-1 #ARS 🔴 pic.twitter.com/xSiBSOAqHl
برايتون يسجل التعادل
يورجن لوكاديا35’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية رائعة فى إتجاه يورجن لوكاديا اخطأ فى ابعاد الكرة المدافع ستيفان ليشتشتاينر لتصل إلى يورجن لوكاديا الذي مر بمهارة من الحارس بيرند لينو ويسددها فى المرمي بنجاح
35: GOOOOOAAAAALLL! We deserved that! Get in there!— Brighton & Hove Albion ⚽️ (@OfficialBHAFC) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨
Listen live ➡️ https://t.co/s6ukf73IwQ
🔵 #BHAFC 1-1 #ARS 🔴 pic.twitter.com/sXYUydAzlb
الهدف الاول لآرسنال
بيير إيميريك أوباميانج7’ الهدف جاء بعد تمريرة من أوزيل لداخل المنطقة إلى أليكساندر لاكزيت الذي حاول المرور وتسديد الكرة لكنه مررها على يسار المنطقة إلى أوباميانج الذي سددها على يسار المرمي لتسكن الشباك بنجاح
AUBA SCORES AGAIN! IN OTHER NEWS, WATER IS WET 🤣— Arsenal FC (@Arsenal) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨
⚡️ @Aubameyang7 #BHAARS 🔵⚪️ 0-1 🔴🔵 (6) pic.twitter.com/nqk97zI4V7
تشكيل فريق أرسنال في لقاء اليوم
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
بيرند لينو / ستيفان ليشتشتاينر / سوكراتيس باباستاتوبولوس / لوران كوشيلني / سياد كولاسينيتش / لوكاس توريرا / جرانيت شاكا / مسعود أوزيل / ماتيو جيوندوزي / أليكساندر لاكازيت / بيير إيميريك أوباميانج
🗞 T E A M N E W S— Arsenal FC (@Arsenal) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨
Here's how we line up for #BHAARS 👇 pic.twitter.com/ZcqlDB0IRT
البدلاء / محمد النني / إيديه نكيتياه / بيتر تشيك / آرون رامسي / أليكس إيووبي / إينسلي ميتلاند نيلس
تشكيل فريق برايتون في لقاء اليوم
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
ماثيو ريان / مارتن مونتويا / شاين دوفي / ليون بالوجون / برناردو / سولي مارش / دالي ستيفنز / دايفي بروبر / يورجن لوكاديا / باسكال جروس / جلين موراي
🔢 Here's how Albion line up for today's @premierleague match against @Arsenal at the Amex Stadium...— Brighton & Hove Albion ⚽️ (@OfficialBHAFC) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨
3⃣ changes for the Seagulls - Shane Duffy, Dale Stephens and Glenn Murray return to the side.
Matchday Live presented by @SnickersUKcom#BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/C8IjR7CUcL
البدلاء / فلورين أندوني / برونو سالتور / ديفيد بوتون / بيرام كابال / أنطوني نوكاريت / جايتان يونج سونجو / يفيس بيسوما