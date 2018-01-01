أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق برايتون نظيره آرسنال، على ملعب “فالمر ” في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.