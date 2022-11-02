أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة يوفنتوس ضد باريس سان جيرمان في ختام مباريات المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022/2023، على ملعب يوفنتوس.

يتواجد يوفنتوس في ترتيب لا يليق به وهو المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعد أن حقق فوز وحيد وخسر في أربعة لقاءات، ومع خروجه رسميًا من الأبطال، يسعى البيانكونيري للانتصار من أجل إثبات تحسنه مؤخرًا، ولضمان التواجد في الدوري الأوروبي على أقل تقدير.

أما باريس سان جيرمان الذي يتصدر مجموعته بفارق الأهداف عن بنفيكا، يرغب في الفوز من أجل ضمان صدارة المجموعة وتجنب أي مواجهات من العيار الثقيل في دور الستة عشر من البطولة.