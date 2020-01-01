بث مباشر: ليون ومانشستر سيتي ومباريات اليوم في الدوري السعودي والمصري

الفيصلي ينتصر على الأهلي
🎥⚽ أهداف المباراة | #الفيصلي 2 : 0 #الاهلي— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 15, 2020
#الفيصلي_الاهلي pic.twitter.com/QOibY7b39R
التعاون يخسر أمام ضنك
🎥⚽ أهداف المباراة | #التعاون 0 : 2 #ضمك— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 15, 2020
#التعاون_ضمك pic.twitter.com/H6mcIcIxH1
تشكيل مانشستر سيتي ضد ليون
تشكيلتنا لمواجهة أولمبيك ليون.#UCL— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 15, 2020
🔵 #السيتي pic.twitter.com/AunhBG2KqM
تابع مباراة الزمالك والمقاصة
الهلال يتفوق على العدالة برباعية نظيفة
نتيجة ثقيلة
تقرير مباراة الهلال والعدالة من هنا
أهداف المباراة | #العدالة 0 : 4 #الهلال#الهلال_العدالة pic.twitter.com/lVjLjxXEE2— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 15, 2020
شاهد لقاء النصر والوحدة
🔗 — بث مباشر لمباراة #النصر_الوحدة (الجولة الـ25) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 2️⃣ https://t.co/cg5BvYJvt0— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 15, 2020
شاهد مباراة الهلال والعدالة
تغطية جول من هنا
🔗 — بث مباشر لمباراة #العداله_الهلال (الجولة الـ25) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 1️⃣ https://t.co/JYAiz2vm3d— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 15, 2020
شاهد مباراة الأهلي والفيصلي
متابعة تغطية جول من هنا
🔗 — بث مباشر لمباراة #الفيصلي_الاهلي (الجولة الـ25) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 3️⃣ https://t.co/cyTka1CNvx— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 15, 2020