قرر جيزوالدو فيريرا دخول القمة بالتشكيل التالي:
الخطة: 4-3-3
محمد عواد
محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي
عمرو السيسي - نبيل دونجا - إمام عاشور
مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد زيزو
قرر جيزوالدو فيريرا دخول القمة بالتشكيل التالي:
الخطة: 4-3-3
محمد عواد
محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي
عمرو السيسي - نبيل دونجا - إمام عاشور
مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد زيزو
اختيارات چيزوالدو فيريرا لمواجهة الأهلي في الدوري العام. 🏹 #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/ENN0rWI7kw— Zamalek SC (@ZSCOfficial) January 21, 2023
يبدأ الأهلي بقيادة كولر بالرسم الآتي
الخطة: 4-2-3-1
محمد الشناوي
علي معلول - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - محمد هاني
أليو ديانج - حمدي فتحي
محمد عبد القادر - محمد مجدي قفشة - حسين الشحات
محمود كهربا
📋| إليكم تشكيل فريقنا لمواجهة الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز .🏆🦅— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 21, 2023
🔴| #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/dwp4Guh6A3
أهلا بكم في البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الزمالك في قمة مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري لموسم 2022-2023، والتي ستُقام على ستاد القاهرة الدولي.
يسعى الأهلي لتحقيق الفوز في الديربي من أجل مواصلة الانفراد بالصدارة واتساع الفارق مع الغريم الأزلي، حيث يبتعد الشياطين الحُمر عن خصمهم اللدود بفارق خمس نقاط.
في المقابل، لا توجد فرصة ذهبية أكثر من القمة 125 للزمالك من أجل تقليص الفارق مع الأهلي إلى نقطتين، وتصحيح المسار بعد أن فشل الفريق في تحقيق الفوز في أخر ثلاث مباريات في الدوري.