بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي والزمالك في القمة 125 الدوري المصري 2022-23

شاهد بالفيديو البث المباشرة للقمة 125 في ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2022-2023 والمقامة على ستاد القاهرة الدولي ...

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    تشكيل الزمالك ضد الأهلي

    قرر جيزوالدو فيريرا دخول القمة بالتشكيل التالي:

    الخطة: 4-3-3

    محمد عواد
    محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي
    عمرو السيسي - نبيل دونجا - إمام عاشور
    مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد زيزو

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    تشكيل الأهلي ضد الزمالك

    يبدأ الأهلي بقيادة كولر بالرسم الآتي

    الخطة: 4-2-3-1

    محمد الشناوي

    علي معلول - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - محمد هاني
    أليو ديانج - حمدي فتحي
    محمد عبد القادر - محمد مجدي قفشة - حسين الشحات
    محمود كهربا

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    أهلا بكم في البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الزمالك في قمة مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري لموسم 2022-2023، والتي ستُقام على ستاد القاهرة الدولي.

    يسعى الأهلي لتحقيق الفوز في الديربي من أجل مواصلة الانفراد بالصدارة واتساع الفارق مع الغريم الأزلي، حيث يبتعد الشياطين الحُمر عن خصمهم اللدود بفارق خمس نقاط.

    في المقابل، لا توجد فرصة ذهبية أكثر من القمة 125 للزمالك من أجل تقليص الفارق مع الأهلي إلى نقطتين، وتصحيح المسار بعد أن فشل الفريق في تحقيق الفوز في أخر ثلاث مباريات في الدوري.